Brighton proti rumunskému soupeři potvrdil roli favorita vedoucím gólem reprezentanta Ghany už po třech minutách.
Druhý zásah přidal do poločasu De Cuyper a šest minut před přestávkou byl vyloučen hostující Screciu. Po hodině hry úřadoval znovu Osman, který asistoval u branky Kostulase a v 63. minutě uzavřel skóre.
|
Jablonec - Lugano 2:0, první výhru přinesly dorážky, trefili se Cedidla a Jawo
Brighton zůstal jediným týmem, který v probíhajícím ročníku Konferenční ligy ještě neinkasoval. „Racci“ ztratili body jen při bezbrankové remíze s Jabloncem. Craiova prohrála po 15 soutěžních zápasech poprvé od konce srpna.
Monako ve francouzské Ligue 1 v posledních šesti kolech nezvítězilo, ale v Konferenční lize čtvrtou výhrou v ligové fázi po sobě potvrdilo, že se mu daří. Poprvé od roku 1997 zároveň dosáhlo na čtyři výhry v řadě v hlavní fázi evropské soutěže.
Ve Skotsku skončil divoký první poločas remízou 2:2, ve druhém dějství proměnil knížecí celek herní převahu ve vítěznou trefu. Utkání rozhodl americký útočník Balogun, který dvakrát skóroval a jednou asistoval u branky Diopa.
Getafe s českým brankářem Jiřím Letáčkem, který tradičně zůstal na lavičce náhradníků, překvapivě prohrálo 0:1 na hřišti Iberie Tbilisi. Gruzínský tým zápas rozhodl gólem ve 25. minutě, když se prosadil krajní bek Kobuladze. Ve druhém poločase inkasoval dvě žluté karty v rozmezí tří minut střídající záložník Mangala a hosté dohrávali závěrečnou půlhodinu v oslabení.
Celek z předměstí Madridu prohrál počtvrté za sebou, aniž by vstřelil branku a v Konferenční lize získal doposud jediný bod. Iberia, která se v posledním zápase ligové fáze představí na hřišti Jablonce, získala premiérovou výhru v soutěži.
Fotbalová Konferenční liga - 4. kolo
Kajrat Almaty - Mjällby 1:0 (1:0)
21:00 Borac Banja Luka - Bergamo, Braga - Kuopio, CSKA Sofia - Trabzonspor, Freiburg - Twente Enschede, Gent - CZ Bělehrad, Hajduk Split - St. Truiden, Inter Escaldes - FC Kodaň, Nordsjaelland - Panathinaikos Atény