Na výhru myslíme pokaždé, řekl Priske. Řešil venkovní trable i zranění kapitána

„Ale jsem rád, že tu někdo pozorně poslouchá,“ dodal šmahem.
Tak tedy?
„Je jasné a všichni se asi shodneme, že má Konferenční liga jinou úroveň než třeba Champions League, nicméně je pořád náročná. Peter správně zmínil, a to se vším respektem, že bychom si měli pokaždé věřit na vítězství. Ale jen v případě, a to je důležité, že podáme optimální výkon. Že ukážeme maximum. U toho musíme začít,“ pravil rozvážně.
Spartu ve čtvrtek čeká druhé utkání základní fáze. První zvládla, přijela si do Chorvatska pro další tři body?
„Věřím, že nám i českému fotbalu pomůžeme. Proto jsme si zatím vytyčili cíl postoupit do vyřazovací části. A pak uvidíme. Samozřejmě se mi líbí Peterovo sebevědomí,“ mrkl.
|
Vindahl: Buďme optimisty. V Konferenční lize není tým, který bychom neměli porazit
Takže v Rijece, která nemá ideální start do ročníku, je jedinou přijatelnou variantou výhra?
Uvědomujeme si situaci, v jaké jsou, formu nemají dobrou, pod novým trenérem navíc trochu upravili rozestavení. Pořád jsou to ale chorvatští mistři, takže mají kvalitu, i individuální hráčskou. Nemůžeme si dovolit nikoho podcenit. A sami víte, že naše venkovní zápasy nejsou dobré, že jsme ztratili body v pěti z osmi z nich, musíme začít vyhrávat a dominovat i mimo náš stadion.
Zaměřili jste se na to, proč se vám venku tolik nedaří? Věříte, že se to zlomí?
Pokaždé věřím a věřil jsem i naposledy při remíze na Slovácku. Nemám úplně přesné vysvětlení, všech pět ztrátových zápasů mělo odlišné příběhy. Aktobe, Jablonec, Riga, Hradec i Slovácko. Od nás chybělo správné nastavení, ale neměl jsem stoprocentně pocit, že by je něco spojovalo. Jsme si té statistiky ale vědomi. Že dominujeme na Letné, kde nás ženou fanoušci, je skvělé. Ale venku to musí být stejné.
Chybí vám kromě kapitána Lukáše Haraslína také jeho jmenovec Sadílek, který byl proti Shamrocku nejlepším hráčem. Bude to znát?
Určitě, takové hráče jako oni budeme postrádat vždy. Oba mají lehké zranění, Sadílek se zotavuje po Slovácku a doufám, že se bude během týdne cítit lépe a bude k dispozici proti Bohemians. Haraslín bude potřebovat asi ještě další týden, pořád ještě nemáme jeho zranění úplně pod kontrolou.
Jaké silné stránky Rijeky byste vyzdvihl?
Přecházejí na formaci se třemi obránci, viděl jsem dobré výkony záložníků, krajních hráčů i útočníků. Jsou rychlí a silní. Zároveň se trápí, chybí jim konzistence výkonů, nevyhráli tolik zápasů, jak byli dříve zvyklí. Možná mentálně nejsou tam, kde by chtěli, ale dobře víte, že ve fotbale občas potřebujete jen malý záblesk a všechno je jinak. Nesmíme se tolik soustředit na soupeře, máme vlastní plán, kterého se budeme držet a když se nám to povede, je jen na nás, abychom tady uspěli.
Čeká vás zřejmě silně deštivé počasí. Ovlivní výběr hráčů?
Z tohoto pohledu ne. Umím si představit, že na zápas to mít vliv může, ostatně záleží, jaký déšť má přijít, zatím jsem předpovědi neviděl. Ale určitě kvůli tomu nebude odlišná sestava.