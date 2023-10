Priske: Šance na postup jsou otevřené. Proč bychom nemohli vyhrát v Glasgow?

Spartu do konce podzimu čekají v Evropě venkovní duely na Rangers a Arisu Limassol, s Betisem Sevilla, favoritem skupiny, se mezitím střetne doma.

„Pořád je ve hře devět bodů. Se všemi týmy jsme se už potkali, takže víme, že nás čekají náročné zkoušky. Postoupit však samozřejmě můžeme,“ pokračoval.

Ale ze ztráty dvou bodů proti Rangers budete asi hodně zklamaní, že?

Trochu zklamaní jsme. Doma jsme nevyhráli, což nás mrzí i kvůli fanouškům, kteří nás opět skvěle podporovali. A hlavně jsme ztratili body ve vyrovnané skupině. V prvním poločase jsme přitom dominovali, vytvořili jsme si spoustu šancí, ale chyběla nám kvalita v koncovce. Soupeře podržel i výborný brankář.

Co se stalo po přestávce?

Museli jsme se vypořádávat i s kvalitnějším výkonem soupeře, který měl několik náznaků a protiútoků. Přesto si myslím, že jestli měl někdo vyhrát, byli jsme to my.

Tentokrát vás nepodrželi střídající hráči. Po změnách ve druhém poločase hra stagnovala, místo aby gradovala. Souhlasíte?

Ano. Ve druhém poločase jsme už bohužel nehráli tak dobře jako předtím. Nevím, jestli to bylo vyloženě kvůli změnám: všichni hráči, kteří přišli, ať už Pešek, Olatunji, Sadílek nebo další, samozřejmě makali a snažili se. Jenže my najednou nebyli tak kompaktní. Potíže s kotníkem měl navíc v závěru Vitík a my najednou otevírali okénka, kterých soupeř dokázal využít a vytvořil si šance. V tom byl hlavní problém.

Jak se vám líbil výkon Birmančeviče? A není lepší, když hraje právě zleva než zprava?

Řekl bych, že dokáže zahrát na obou stranách, i když je pravda, že v minulosti byl zvyklý hrát právě vlevo, odkud si může navést míč na pravačku a hrozit i jiným způsobem. My ho tam využíváme teď při absenci Haraslína.

Co jste říkal na jeho spolupráci s Kuchtou?

Fungovala. I Kuchtič stejně jako v posledních utkáních předvedl dobrý výkon, jen by potřeboval vstřelit gól, aby odměnil sám sebe i celý tým. Celkově nám však nesmírně pomáhá: je disciplinovaný, zvládá bránění i presink, získává prostory. Po příchodu Olatunjiho musel v posledních dvaceti minutách změnit pozici a opět si vedl velmi dobře. Jen ten gól – ten bohužel chybí.