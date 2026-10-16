Sparta ztratila. Ale musíte souhlasit, že jsme hráli dobře, přesvědčoval Priske

Po druhém vystoupení v základní fázi měl Priske smíšené pocity. Do základní sestavy instaloval jména jako Jurásek, Vitályos nebo Mannsverk, který se vykurýroval po letním zranění.
Obměněná Sparta partii s norským outsiderem dlouho kontrovala. Nakonec ale dojela na to, že si vytvořila pouze jednobrankový náskok, který v úvodu pětiminutového nastavení po uklouznutí domácího stopera Guddala prošustrovala.
Co ve vás převládá, trenére?
Nemyslím, že bylo něco špatně. Dlouho jsme hráli dobrý domácí zápas na evropské scéně a ke spokojenosti chybí jen dobrý konečný výsledek. Prali jsme se s vytvářením šancí proti organizovanému soupeři.
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Udělal jste pět změn oproti nedělnímu ligovému zápasu s Pardubicemi. Nenarušilo to osu týmu, když duel nakonec stejně rozhodovali náhradníci, jako je Alcócer?
Tohle je věc, kterou nikdy nevíte. Musel bych být génius, abych na tohle znal odpověď dopředu. Podobnou otázku dostávám od vás novinářů po každém zápas. Ptáte se, když nezměním sestavu. Ptáte se ale také, když nechám víc hráčů odpočívat. V prvním poločase jsme kontrolovali hru, nedovolili jsme soupeři žádnou šanci. Hráli jsme celkově dobrý zápas, chybí lepší konečný výsledek. Máme v 29 dnech 11 utkání. Změny musíme dělat, jsou toho součástí. Na konci Tobias Guddal uklouzl, což nás stálo body.
Proč křídelník Singhateh stejně jako v neděli střídal už o poločase?
Bylo to hlavně kvůli žluté kartě, kterou dostal. Byl nebezpečný, ale měl stejně jako Jurásek trochu problémy s bráněním a finální přihrávkou. Když jsem si situace rychle přehrál zpětně, ocital se v dobrém postavení po celý zápas. Celkově musím říct, že náš gól přišel z rychlého přechodu do útoku, ale v otevřené hře jsme si nevytvářeli moc šancí.
Do vápna létalo dost centrů, ale moc nebezpečí z nich neplynulo. Proč?
Myslím, že všichni křídelní hráči představovali hrozbu a posílali do vápna dost míčů. Centry ale létaly blízko soupeřova brankáře a nenacházeli naše hráče. Hlavně v prvním poločase mi chybělo o trochu víc našich hráčů ve vápně.
Jak vypadá záložník Mannsverk, který si před střídáním žádal ošetření?
Je v pořádku. Odehrál přesvědčivě první půli. Hrál dobře pozičně v obraně, útoku i solidně s míčem. Je v procesu. Dostává minuty, aby zvládl celý zápas.
Chtěl jste ve druhé půli penaltu po zákroku na Sochůrka?
Myslím, že to bylo na penaltu, ale nedostali jsme ji. Přitom to bylo jasné.
Nastoupila docela mladá základní sestava. Získává tým zkušenosti dostatečně rychle?
Celý kádr se rozvíjí velmi dobře. Nemáme stejné zkušenosti jako kádr v minulé sezoně, ale máme kvalitu. V zápasech doma i v Evropě získáváme zkušenosti. Teď jsme všichni nespokojení, naštvaní a frustrovaní, když se ztratí výhra v nastavení. Hráli jsme ale například s Viktorem Vitályosem. Byly to jeho první velké minuty v Evropě.
Líbil se vám maďarský novic? Stále má devatenáct let.
Dělá kroky vpřed, zlepšuje se a stále je mladý. Hledáme, co v něm je. Jsem velmi šťastný, jak hrál zápas, udržel koncentraci v defenzivě, nechodil do riskantních situací. Udělal přesně to, co jsem po něm chtěl. Je to příslib pro budoucnost a můžeme mu věřit i na pozici levého obránce.
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Jak uvažujete o rozložení minut pro útočníky? Brunes zase nedal gól, ale ani jako náhradník se do hry nedostal Vojta.
Mohl jsem ho nasadit, ale už předchozí zápasy nebylo možné ho poslat na hřiště, protože jsem cítil, že jsme potřebovali do hry dostat něco jiného. Před pár dny jsem říkal, že pracuje dobře v tréninku. Tlačí na to, aby mě přesvědčil. Je to ale mé rozhodnut, že jsem na hřišti nechal Jonatana. Když ale špičkový útočník nedává góly, každý trenér přemýšlí o změně.
Máte za sebou dva zápasy se soupeři z výkonnostně nejslabšího koše. Bral byste před startem Evropské ligy čtyři body po dvou duelech?
Jsem spokojený s 95 procenty hry, ale ne s výsledkem. Už jsem říkal před zápasem, že chceme mít na kontě dvě výhry. Je zklamáním, že máme jen čtyři body. Mým úkolem i úkolem hráčů je ale soustředit se i na výkon. Doufám, že i vy z tribuny jste viděli, že jsme odehráli dobrý zápas, kterému však scházel náš druhý gól.
Nevyčítal jste týmu určitou ležérnost, že zápas nerozhodl rázněji?
Je přirozené být frustrovaný a naštvaný, když ztratíte zápas na domácím stadionu v nastavení druhé půle. Každý z nás půjde domů zklamaný, ale takové emoce se musíme zbavit, abychom se posunuli dál. Musíme se podívat na výkon, kde jsem viděl spoustu dobrých věcí. Máme výsledek, který jsme si podle mého názoru nezasloužili. Zápas je ale už pryč, skončil remízou. Musí nám vydržet dobré nastavení mysli a sebevědomí. Soustředíme se na neděli, kdy musíme porazit Baník Ostrava.