„Ne, chci tady uspět,“ znovu zopakoval Priske. „Oba týmy mají po sedmi bodech a jsem si jistý, že podobně to teď vnímá i soupeř. Co bude po zápase, teď nedokážu říct,“ navázal.
„A těšilo by vás, kdyby vaši svěřenci hráli aspoň tak dobře, jak vy mluvíte?“ ozvalo se z publika. Ani to trenéra nerozhodilo.
„Mě těší, že můžu být koučem Sparty a můžu tady teď být. Zdá se, že bude na stadionu skvělá atmosféra a všichni se nemůžeme dočkat,“ mrknul.
Dávno předtím musel řešit velmi podobný dotaz z velmi aktivních rumunských řad, zda některý z týmů bude ve čtvrtečním utkání favoritem.
„Nevím, nad tímhle nikdy nepřemýšlím, pokaždé chceme vyhrát. Soupeře respektujeme, protože je to dobrý tým, ale náš přístup bude jasný, chceme tři body,“ pravil Priske odhodlaně.
Vyhráli jste čtyři zápasy v řadě, nicméně Craiova doma moc neprohrává. Naposledy tady porazila bundesligovou Mohuč.
Vždycky je dobré vyhrávat bez ohledu na místo. Víme, že to tady bude těžké. Soupeři se daří v lize, v Evropě a hlavně doma. Zápas s Mohučí jsme samozřejmě viděli, domácí mají kvalitu a bude to těžká výzva. Je na nás, abychom podali adekvátní výkon v defenzivě i ofenzivě.
Universitatea Craiova – Sparta
5. kolo základní fáze Konferenční ligy
výkop: čtvrtek 18.45 (středoevropského času)
rozhodčí: Jasper Vergoote - Michele Seeldraeyers, Michael Geerolf (všichni Belgie)
stadion: Ion Oblemenco Stadium (kapacita 30 944 diváků)
Právě v útoku jste proti začátku sezony slabší, za poslední dva měsíce jste se prosadili jen třináctkrát. Řešíte to?
Je to výzva, bezpochyby, mluvíme o tom několik týdnů. Mluvil jsem o tom už na několika tiskovkách, že si tvoříme hodně šancí a jsme nebezpeční, ale chybí ten poslední krok, přihrávka nebo zakončení, abychom z toho dávali góly. Rrahmani byl bez gólu dva měsíce, podobně se dá mluvit o Kuchtovi, Birmančevičovi i Haraslínovi. Nebyli jsme v útoku dost dobří, víme o tom. Nemůžeme dělat nic jiného než pracovat na tréninku a dál zkoušet.
Může vám pomoci i takový přímočarý gól jako ten poslední vítězný v Olomouci?
Upřímně je to něco, co ve svém stylu hry vyžaduji už roky. Umět dát gól z jednoduchého centru je vždy efektivní. Je to trénovaná věc, abychom byli schopni ve správný moment naběhnout. Chceme to od všech útočníků. Tohle byla perfektní situace, skvělá kvalita Mercada na centru a dobrý náběh i zakončení od Albiona. Byl přesně tam, kde měl být.
Pokud ve čtvrtek zvítězíte, můžete pomýšlet i na nejlepší osmičku, která nemusí hrát předkolo play off. Je to váš cíl?
Hlavní cíl je vyhrát zápas a dostat se do vyřazovacího kola, je teď hodně šílené mluvit o jiných věcech než o tom hrát poháry i v příštím roce. To je pro nás teď hlavní.
Jak jste hráče motivoval, když jde o postup?
Jako vždycky, mí hráči jsou pokaždé motivovaní, hlavně v Evropě. Oba týmy mají sedm bodů a víme, jak moc nám výhra může pomoct. Pro oba celky je to důležitý zápas.
Čtyři důležití hráči domácích jsou mimo, může vám to pomoct?
Nevím, hrajeme venku a nezajímá mě, jestli jsme favorit nebo ne. Řeším jen výkon Sparty, který můžu ovlivnit. Na vás potom je, abyste vyhodnotili, kdo je favoritem. Hráče Craiovy přece vy, rumunští novináři, dobře znáte.
Atmosféra je zde vyhlášená, jsou na místě obavy?
Ne, to je součást zápasu a proto tyhle zápasy hrajeme. Čím víc fanoušků přijde, tím lépe. Na nás je, abychom tyhle situace zvládli, obecně se na velké zápasy těšíme a tohle je jeden z nich. Nebudeme se soustředit na fanoušky, ale na náš styl hry a přístup k utkání.
Po zápase v Craiově odvolala Mohuč dánského trenéra Bo Henriksena, co jste na to říkal?
Je to jeden z mých dobrých kamarádů a kolegů. Zaznamenal jsem jeho situaci v bundeslize, kde se rozhodli ho vyhodit. Nicméně tam odvedl velký kus práce, za který si zaslouží obdiv.
V letadle byl s vámi i Adam Ševínský, který má v pohárech víc odehraných minut než v lize. Je připravený nastoupit?
S těmi minutami to není záměr, ale spíš náhoda, prodělal totiž nějaké menší zranění na začátku sezony. S námi je z nějakého důvodu a když jsem ho nezmínil mezi zraněnými, tak je zřejmě k dispozici.