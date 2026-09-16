Priske chválil: Od Guddala tohle čekáme. Brunes? Nesmí o gólech moc přemýšlet

„Nic jsme po těch deseti minutách vyloženě nezměnili,“ vysvětloval. „Hráči se jen dostali do zápasu a začali hrát tak, jak jsme od nich čekali. Párkrát jsme ztratili míč, porušili naše obranné principy a pustili soupeře do protiútoku, potom jsme ale chytili rytmus a už to bylo dobré.
Jak důležité je pro vás tohle vítězství?
Velmi. Je třetí v řadě, postupně tým budujeme a získáváme sebevědomí. Pořád jsou tam momenty, kdy to není dokonalé, kdy si to děláme sami složitější. Párkrát jsme byli nedůslední, třeba při gólové situaci, ale i v několika jiných momentech. Ale určitě je to pro nás důležité období, vidím, že se zlepšujeme. Snad na to navážeme proti Olomouci.
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Stoper Guddal dvakrát skóroval. Jak důležité je, že dokáže být nebezpečný i směrem dopředu?
Není to žádný útočník, to je jasné. Ale pro tým je hodně důležité, že dává góly ze standardek. Už před sezonou jsme si říkali, že je jedním z našich cílů, aby nám stopeři tímhle způsobem pomáhali. Určitě od Tobiho tuhle pomoc čekáme, taky už tady dal víc gólů než za celou kariéru v Norsku. Dostal dobrý centr od Karabce, dobře naběhl, přesně takhle to chceme hrát. Standardky jsou pro nás důležité. Doteď jsme z nich nebyli tak nebezpeční, snad se to změní.
Není zvláštní, že v Norsku se svou postavou góly nedával?
Těžko říct. S jeho výškou se od něj samozřejmě góly dají očekávat. Nevím, jak přesně hráli v Tromsö, ani to nechci řešit. Ale my na tom s ním hodně pracujeme a teď je v tom velmi dobrý. Určitě bude velkou zbraní proti každému soupeři, i v lize.
Jak pracujete s útočníkem Brunesem, kterému se zatím střelecky nedaří? Podeváté v řadě nedal gól.
Existuje jen jedna cesta – tvrdá práce. Nesmí se tolik soustředit na góly, ale spíš na to, aby dělal na hřišti správné věci. Když o tom útočník moc přemýšlí, může ztratit sebevědomí. Jonatan určitě cítí frustraci, ale dál dře. Chce pomoct týmu, stejně jako Matyáš Vojta, který hodně přispěl ke čtvrtém gólu. I to je práce útočníka – odtáhnout obránce a vytvořit prostor. Pracovat pro tým, ne pro sebe.
Během zápasu jste si s Brunesem krátce promluvil. O čem to bylo?
Bylo to o obranné práci. Nebylo to ideální. On, Karabec, vlastně celá záloha nebyla v prvním poločase dost kompaktní.
A jak se vám líbil výkon obránce Suchomela?
Odehrál dobrý zápas. Také utkání s Jabloncem se mu celkem povedlo. Určitě dělá pokroky, hraje lépe než v předchozích sezonách, přitom je pořád stejný válečník. Mám velkou radost z toho, jak se zlepšuje.