Na Vánoce se těším, uvidím vnoučata, řekl Priske. Reagoval i na Rosického výroky

Třiatřicátý zápas, pětačtyřicátá tisková konference. A to jenom za podzim. Od zahájení sezony uteklo 153 dnů a sparťanští fotbalisté mají před sebou měsíční zimní přestávku. „Když se tak porozhlédnu, vidím mezi vámi obličeje, které jsou s námi na většině zápasů a cestují s námi různě po Evropě. A je jasné, že na přestávku už se těšíme všichni,“ řekl trenér Brian Priske po vítězství 3:0 nad Aberdeenem v Konferenční lize.
Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.

Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.

Michal Sadílek při děkovačce Sparty po výhře nad Aberdeenem.
Fanoušci Sparty v závěru utkání s Aberdeenem.
Sivert Mannsverk sleduje počínání s míčem jednoho z aberdeenských hráčů.
Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.
Začátek 19. července, konec 18. prosince. Sparta zakončila podzimní část ročníku postupem mezi nejlepších 16 týmů evropské pohárové soutěže číslo tři. Skončila čtvrtá, vynechá předkolo play off a znovu se v Konferenční lize představí až v březnovém osmifinále.

O tom všem rozhodly tři body ve čtvrtečním zápase, který Priske oslavil ve slušivé sparťanské mikině.

„Byl celkem slušný, párkrát jsme pokazili rozehrávku, ale jinak jsme předvedli solidní výkon. Viděli jsme hezké góly, byli jsme pevní v defenzivě, máme čisté konto a také výhru na Letné, za což jsme takhle před Vánoci moc rádi. V Konferenční lize to byl od nás celkově slušný výkon,“ hodnotil Priske.

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Jak vidíte váš podzim celkově? Tomáš Rosický před utkáním v rozhovoru zmínil, že vás spíš než kvalita srážela nekonzistentnost některých výkonů.
Už jsem to říkal několikrát, že jsme během podzimu zahráli některé velmi dobré zápasy. Pak nám mnohokrát kvalita scházela, ať už je to motivací nebo hladem po vítězství, někdy je prostě těžké říct proč. Obecně máme za sebou solidní měsíce, vždyť jsme se zotavovali z nepovedené sezony, vyměnili jsme třetinu realizačního týmu, to prostě nezměníte lusknutím prstu.

S čím jste naopak spokojený?
Postoupili jsme v domácím poháru, postoupili jsme v Konferenční lize, jsme druzí v tuzemské soutěži, kde se pokusíme ztrátu dohnat co nejrychleji to půjde. Samozřejmě chceme být všude nejlepší a nejsme spokojení s tím, že nám chybí sedm bodů na Slavii. Je mou prací a prací kluků, abychom se na jaro připravili na sto procent.

Sportovní ředitel rovněž řekl o Peteru Vindahlovi, že je to dobrý brankář, který vám dříve vychytal titul i Ligu mistrů, ale v současnosti by si mohl počínat lépe. Je váš názor odlišný?
Není, myslím, že to vnímáme stejně. Peter nám hodně pomohl, ale stejně jako každý hráč je jasné, že mohl v některých situacích udělat víc. Vím, že je sám k sobě hodně kritický. Na druhou stranu, teď má čisté konto a doufám, že jste viděli, čím je pro Spartu důležitý, jak je silný v rozehrávce nohama, v čemž podle mě v Česku nemá konkurenci. Vždycky budete chtít vymáčknout víc. Budete chtít, aby gólman všechno chytil. Ale to není ve fotbale tak jednoduché. V bráně odvádí své maximum a podává dobré výkony.

Rosický o podzimu: Vindahl nás měl držet víc. Některým hráčům chybí motivace

V Rijece brankář Vindahl řekl, že máte na to, abyste v Konferenční lize porazili každého. Můžete v soutěži dosáhnout na průlomový úspěch?
Jasně, můžeme porazit každého, jinak bychom se vůbec nemuseli snažit. V Konferenční lize jsou silné týmy, i když třeba úroveň Ligy mistrů je ještě vyšší. Teď máme za sebou první krok a čeká nás play off, kde dobře víte, že se může ve dvou zápasech stát cokoli. Další bude v březnu a uvidíme. Někdy je potřeba trochu štěstí na los, ale věřím, že můžeme vyřadit každého.

Lukáš Sadílek od fanoušků sklidil ovace a měl vlastní děkovačku. Byl to jeho poslední zápas ve Spartě?
Nevím. Všude kolem je hodně spekulací, já s ním hodně mluvím, ale zatím není nic ujednané. Zatím musíme čekat. Nicméně reakce fanoušků mluví sama za sebe. Na klub měl za pět let ohromný vliv. Je to příklad hráče, který je plně oddaný spoluhráčům a týmu. I proto ho má každý tolik rád a váží si toho, co pro nás odvedl. Můžu o něm mluvit jen v nejlepším.

Michal Sadílek při děkovačce Sparty po výhře nad Aberdeenem.
Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.
Fanoušci Sparty v závěru utkání s Aberdeenem.
Sivert Mannsverk sleduje počínání s míčem jednoho z aberdeenských hráčů.
Jak byste zhodnotil podzim Veljka Birmančeviče, který v posledních zápasech příliš nehrál?
Během sezony měl světlé momenty, ale to se týká více hráčů. To je důvod, proč ostatní dostali přednost. Dařilo se třeba Mercadovi. V týmu se zvýšila konkurence a ta si vedla dobře. Birmančevič je ale jedním z hráčů, kteří dál tlačí a snaží se, což je pro nás jenom dobře.

Po pětačtyřiceti tiskových konferencích už se na Vánoce těšíte, že?
Hodně z vás, kteří tu sedí, s námi zažilo náročné výjezdy, třeba v Rijece nebo v Craiově, kde jsme se kvůli počasí zdrželi déle. Je to součást naší práce, obzvlášť, když je těch zápasů tolik. Ten první v téhle sezoně byl před 153 dny a pokud je tohle 45. tiskovka, jednoduše si spočítáte, jak málo času zbývá na rodiny a osobní život. Ale takový je fotbal, kdybyste tu nebyli vy ani fanoušci, já bych tu také neseděl. Takže ano, na Vánoce se moc těším, uvidím vnoučata a také si odpočinu.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 6 6 0 0 17:1 18
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Paris Saint-GermainPSG 6 4 1 1 19:8 13
4. Manchester CityManchester City 6 4 1 1 12:6 13
5. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
6. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
7. Real MadridReal Madrid 6 4 0 2 13:7 12
8. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
9. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
10. Borussia DortmundDortmund 6 3 2 1 19:13 11
11. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
12. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
13. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
14. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
20. LeverkusenLeverkusen 6 2 3 1 10:12 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
23. NeapolNeapol 6 2 1 3 6:11 7
24. FC KodaňKodaň 6 2 1 3 10:16 7
25. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
26. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
28. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
29. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
30. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. BruggyBruggy 6 1 1 4 8:16 4
32. Bodo/GlimtBodo/Glimt 6 0 3 3 9:13 3
33. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
34. Ajax AmsterdamAjax 6 1 0 5 5:18 3
35. VillarrealVillarreal 6 0 1 5 4:13 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

