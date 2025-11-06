Priske: Po Karviné jsem byl na hráče tvrdý, reakce se mi líbila. Ofenziva? Tu vyřešíme

O náladě v kabině se rozpovídal ještě trochu víc: „Nevyhráli jsme tolik zápasů, kolik bychom chtěli, z toho jsme všichni zklamaní. My, hráči, fanoušci. Můžeme mluvit i o frustraci. V některých zápasech jsme nebyli na úrovni, která se od nás očekává. Ale zároveň jsem na hráče hrdý, jak zareagovali. Viděl jsem mentálně a defenzivně velmi dobrý výkon v porovnání s tím, jak slabě jsme zahráli proti Karviné.“
Ale v ofenzivě to pořád drhne.
Je pro nás velká výzva, abychom se v útočné fázi zlepšili. A věřím, že to vyřešíme. Ano, góly nám chybí, ale věřte mi, že proti týmu jako je Raków není snadné se prosadit.
Zkomplikovali jste si boj o postup?
Nevím, nedá se to tak říct. Ano, ztratili jsme body doma, ale radši než na postupové počty se soustředím na to, co jsem viděl na hřišti. Dominovali jsme, ale chyběla nám kvalita v zakončení, abychom prolomili jejich blok. To nás samozřejmě mrzí.
Ani jste si nevytvořili moc vyložených šancí.
Ano, určitě to nebylo dostatečné. Vidím dva důvody. Zaprvé: kvalitu soupeře, jeho defenzivní strukturu. A za druhé: nerozhodovali jsme se správně v zakončení. Když se tyhle dva aspekty spojí, musíte počítat s tím, že zápas nevyhrajete. Nebyli jsme tak nebezpeční, jak jsme chtěli.
Proč jste už po pětadvaceti minutách střídal Rrahmaniho? Nezdálo se, že by byl zraněný.
Trápí ho nějaké infekční onemocnění, byl na antibiotikách. Cítil se ready do zápasu, ale nebylo to od něj úplně ono. Proto jsme ho brzy střídali.
Místo něj šel do hry Haraslín, ale i jeho jste stáhl čtvrt hodiny před koncem. Proč?
Šulo odehrál víc minut než jsme původně chtěli. Měl v sezoně už dvě zranění, moc toho v posledním týdnu neodtrénoval. Kdyby dohrál celý zápas, nebyl by asi ready hrát v neděli. Pak ho čeká národní tým, další dva zápasy... Není úplně fit, musíme ho chránit. Moje práce je udržet ho zdravého do Vánoc, aby pak zregeneroval a byl připravený na druhou část sezony.
Nepere se ve vás touha jít proti lékařským doporučením? Je znát, že ho potřebujete.
Já proti nim šel. Doporučení znělo dvacet, maximálně třicet minut. Hrál skoro hodinu. Ale opravdu ho potřebujeme o víkendu a pak budu mačkat všechny palce, aby se nám na nároďáku nezranil. To bohužel vůbec nemám pod kontrolou. Můžu jen hlídat jeho minutáž, aby se riziko nezvyšovalo. Udělal jsem takové rozhodnutí, které je nejlepší pro tým, ale věřím, že i pro něj a pro jeho zdraví. A mám se zdravotním personálem velmi dobré vztahy, takže všichni akceptovali, že jsem mu dal nakonec víc prostoru.
Nemáte pocit, že jeho časté absence trochu odnáší Birmančevič, který hraje téměř všechno?
Tak to zkrátka je, i jeho se to dotýká. Čím víc hraje, tím větší je riziko únavy, zranění. Birma chce hrát pořád, odvádí dobré výkony, má dost energie. Hodně s ním o tom mluvíme, on to zvládá, u jiných musíme třeba být opatrnější.
Šanci dostali také Ševínský, Milla nebo Eneme. Jak se vám líbili?
Potřebujeme, aby se tihle kluci tlačili do sestavy. Když zahrajeme špatně, jako v Karviné, musíme do toho sáhnout, proto tentokrát dostali minuty. Ševa odehrál velmi dobrý zápas, Eneme taky, Milla měl pár dobrých momentů, mohl dát gól, určitě by mu to zvedlo sebevědomí. Ale je to pro něj těžké, neodehrál toho u nás zatím moc. Ukázal, že do budoucna by nám mohl pomoct.
Po delší době naskočil od začátku obránce Kadeřábek, velká letní posila. Jak těžké je mu vysvětlit, že nehraje pokaždé v základu?
To je pro mě velmi snadné. Jsem k hráčům upřímný, otevřeně jim sděluju svůj pohled. Pak je jedno, jestli je mu dvacet, nebo třiatřicet a co má za sebou. Jsem s Kadeřem spokojený, odehrál to, co jsme od něj čekali, hodně práce odvedl dopředu i dozadu.