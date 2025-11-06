Priske: Po Karviné jsem byl na hráče tvrdý, reakce se mi líbila. Ofenziva? Tu vyřešíme

David Čermák
  22:55
Věděl, že to nebylo úplně ono. Zároveň se snažil najít na bezbrankové remíze s polským Rakówem Čenstochová v Konferenční lize i pozitiva. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, se na tiskové konferenci za tým postavil: „V pondělí po porážce v Karviné jsem byl na hráče hodně tvrdý. Ale z toho, co jsem viděl tentokrát, mám dobrý pocit.“

Sparťanský trenér Brian Priske. | foto:  Petr Topič, MAFRA

O náladě v kabině se rozpovídal ještě trochu víc: „Nevyhráli jsme tolik zápasů, kolik bychom chtěli, z toho jsme všichni zklamaní. My, hráči, fanoušci. Můžeme mluvit i o frustraci. V některých zápasech jsme nebyli na úrovni, která se od nás očekává. Ale zároveň jsem na hráče hrdý, jak zareagovali. Viděl jsem mentálně a defenzivně velmi dobrý výkon v porovnání s tím, jak slabě jsme zahráli proti Karviné.“

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Ale v ofenzivě to pořád drhne.
Je pro nás velká výzva, abychom se v útočné fázi zlepšili. A věřím, že to vyřešíme. Ano, góly nám chybí, ale věřte mi, že proti týmu jako je Raków není snadné se prosadit.

Zkomplikovali jste si boj o postup?
Nevím, nedá se to tak říct. Ano, ztratili jsme body doma, ale radši než na postupové počty se soustředím na to, co jsem viděl na hřišti. Dominovali jsme, ale chyběla nám kvalita v zakončení, abychom prolomili jejich blok. To nás samozřejmě mrzí.

Ani jste si nevytvořili moc vyložených šancí.
Ano, určitě to nebylo dostatečné. Vidím dva důvody. Zaprvé: kvalitu soupeře, jeho defenzivní strukturu. A za druhé: nerozhodovali jsme se správně v zakončení. Když se tyhle dva aspekty spojí, musíte počítat s tím, že zápas nevyhrajete. Nebyli jsme tak nebezpeční, jak jsme chtěli.

Proč jste už po pětadvaceti minutách střídal Rrahmaniho? Nezdálo se, že by byl zraněný.
Trápí ho nějaké infekční onemocnění, byl na antibiotikách. Cítil se ready do zápasu, ale nebylo to od něj úplně ono. Proto jsme ho brzy střídali.

Místo něj šel do hry Haraslín, ale i jeho jste stáhl čtvrt hodiny před koncem. Proč?
Šulo odehrál víc minut než jsme původně chtěli. Měl v sezoně už dvě zranění, moc toho v posledním týdnu neodtrénoval. Kdyby dohrál celý zápas, nebyl by asi ready hrát v neděli. Pak ho čeká národní tým, další dva zápasy... Není úplně fit, musíme ho chránit. Moje práce je udržet ho zdravého do Vánoc, aby pak zregeneroval a byl připravený na druhou část sezony.

Nepere se ve vás touha jít proti lékařským doporučením? Je znát, že ho potřebujete.
Já proti nim šel. Doporučení znělo dvacet, maximálně třicet minut. Hrál skoro hodinu. Ale opravdu ho potřebujeme o víkendu a pak budu mačkat všechny palce, aby se nám na nároďáku nezranil. To bohužel vůbec nemám pod kontrolou. Můžu jen hlídat jeho minutáž, aby se riziko nezvyšovalo. Udělal jsem takové rozhodnutí, které je nejlepší pro tým, ale věřím, že i pro něj a pro jeho zdraví. A mám se zdravotním personálem velmi dobré vztahy, takže všichni akceptovali, že jsem mu dal nakonec víc prostoru.

Sparťan Zelený: Měli jsme to urvat, ale nejsme schopní si vepředu poradit

Nemáte pocit, že jeho časté absence trochu odnáší Birmančevič, který hraje téměř všechno?
Tak to zkrátka je, i jeho se to dotýká. Čím víc hraje, tím větší je riziko únavy, zranění. Birma chce hrát pořád, odvádí dobré výkony, má dost energie. Hodně s ním o tom mluvíme, on to zvládá, u jiných musíme třeba být opatrnější.

Šanci dostali také Ševínský, Milla nebo Eneme. Jak se vám líbili?
Potřebujeme, aby se tihle kluci tlačili do sestavy. Když zahrajeme špatně, jako v Karviné, musíme do toho sáhnout, proto tentokrát dostali minuty. Ševa odehrál velmi dobrý zápas, Eneme taky, Milla měl pár dobrých momentů, mohl dát gól, určitě by mu to zvedlo sebevědomí. Ale je to pro něj těžké, neodehrál toho u nás zatím moc. Ukázal, že do budoucna by nám mohl pomoct.

Po delší době naskočil od začátku obránce Kadeřábek, velká letní posila. Jak těžké je mu vysvětlit, že nehraje pokaždé v základu?
To je pro mě velmi snadné. Jsem k hráčům upřímný, otevřeně jim sděluju svůj pohled. Pak je jedno, jestli je mu dvacet, nebo třiatřicet a co má za sebou. Jsem s Kadeřem spokojený, odehrál to, co jsme od něj čekali, hodně práce odvedl dopředu i dozadu.

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Legia nezvládla zápas s Celje, dál stoprocentní zůstává Mohuč a Samsunspor

I Je-sung z Mohuče posílá míč do sítě Fiorentiny.

Fotbalisté Celje v Konferenční lize v souboji příštích soupeřů českých týmů otočili zápas s Legií Varšava a vyhráli 2:1. Po třech kolech tak mají plný počet devíti bodů. V dalším kole je za tři týdny...

6. listopadu 2025  21:58,  aktualizováno  23:34

Freiburg slavil v Nice, Karabec se Šulcem prohře Lyonu v Evropské lize nezabránili

Adam Karabec obírá o míč Valentina Gomeze.

Fotbalisté Freiburgu ve 4. kole Evropské ligy zvítězili v Nice 3:1. Příští soupeř Viktorie Plzeň sice inkasoval jako první, ale rychle vývoj otočil a má na kontě už deset bodů. Dánský Midtjylland...

6. listopadu 2025  21:23,  aktualizováno  23:27

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

6. listopadu 2025  23:02,  aktualizováno  23:17

Létaly popelnice i sedačky. Sigma divočinu zvládla. Takhle presují stále? divil se Noah

Hráči Olomouce před zápasem proti Noahu.

Od našeho zpravodaje v Arménii Když ve 28. minutě začaly v Jerevanu mezi fanouškovskými sektory létat sedačky a popelnice, rozhodčí utkání fotbalové Konferenční ligy mezi arménským Noahem a olomouckou Sigmou přerušil. Situaci se...

6. listopadu 2025  22:46

Sparťan Zelený: Měli jsme to urvat, ale nejsme schopní si vepředu poradit

Zklamaní Matěj Ryneš a Jaroslav Zelený na konci zápasu s Čenstochovou.

Bylo na něm vidět, jak si nepříznivý výsledek s Rakówem Čenstochovou (0:0) hodně bere. „Jsem fakt hodně zklamaný, že jsme získali jen bod. Přitom jsme celý zápas měli pod kontrolou, ale nejsme...

6. listopadu 2025  22:14

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech zase hrají v Evropě. Jak se Sigmě v ligové fázi Konferenční ligy daří, jaké má soupeře, termíny zápasů i kde je můžete sledovat najdete v průběžně aktualizovaném...

20. října 2025  13:50,  aktualizováno  6. 11. 22:03

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Sestava Sparty pro úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy v Aktobe.

Fotbalisté Sparty bojují v ligové fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narážejí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Kdy a s kým bude Sparta...

20. října 2025  13:54,  aktualizováno  6. 11. 21:52

Noah - Olomouc 1:2, před poločasem rozhodl Sylla. Hosté slaví první vítězství

Daniel Vašulín hlavičkuje v pokutovém území Noahu.

Olomoučtí fotbalisté se dočkali ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy prvního vítězství v soutěži. Na půdě arménského FC Noah zvítězili 2:1. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili...

6. listopadu 2025,  aktualizováno  21:06

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

6. listopadu 2025  18:44,  aktualizováno  20:44

Pokuty za pyrotechniku, pokřiky i ničení. Komise potrestala Olomouc, Slavii i Spartu

Olomoucký Filip Slavíček (v modrém) bojuje se slávistou Holešem.

Disciplinární komise udělila Olomouci pokutu 60 000 korun za chování fanoušků v domácím utkání 13. kola fotbalové ligy proti Slavii. Obhájci titulu zaplatí 40 000 korun stejně jako Sparta, jejíž...

6. listopadu 2025  18:04

Kyperský Pafos zaskočil favorita a slaví historickou výhru. Co čeká v lednu Slavii?

Fotbalisté Pafosu oslavují historicky první výhru v Lize mistrů.

Po losu hlavní fáze se mohlo zdát, že je čeká příjemný lednový výlet na Kypr, při němž slávističtí fotbalisté shrábnou povinné tři body. Ale co když ne? Pafos, který je v Lize mistrů vůbec poprvé, ve...

6. listopadu 2025  14:58

