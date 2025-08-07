Priske chválil i kritizoval: Začátek jsem nepochopil. Těší mě, že jsme přímočaří

Celkově ale sparťané museli trenéra potěšit – vítězství 4:1 nad Araratem-Armenia na úvod třetího předkola Konferenční ligy se rozhodně počítá.
„Postupně se náš výkon zvedal. Mohli jsme dát i víc gólů, ale výsledek je fajn,“ těšilo Priskeho. „Musíme se za týden v Arménii soustředit sami na sebe a na svůj výkon, pořád nám zbývá devadesát minut. Ale první krok jsme zvládli dobře.“
Hru jste v porovnání s minulou sezonou hodně zjednodušili. Je to záměr?
Nevím... Abych řekl pravdu, nerad bych srovnával s tím, co bylo. Můžu hodnotit to, co je teď. Sparta by měla být dominantní, agresivní, ale taky chci vidět tým, který si vytváří šance. S tím jsme teď celkem spokojení. Ano, na každém tréninku si říkáme, že chceme být přímočaří, hledat dobré pozice pro centry, dali jsme počtvrté za sebou minimálně tři góly. Jsme spokojení, děláme pokroky, ale zároveň je dál co zlepšovat.
Třeba bránění, které se při inkasovaném gólu v sedmé minutě vůbec nepovedlo.
Máte pravdu, naše postavení nebylo v pořádku. Měli jsme mít hráče v jiných pozicích.
Mohl i brankář Vindahl lépe reagovat?
Těžká situace, před ním stálo hodně hráčů. Celkově jsme nebyli ve vápně dobře poskládaní, měli jsme to vyřešit lépe. Peter měl dost smůlu, že před ním bylo šest nebo osm hráčů a moc toho neviděl. I když to byla střela z osmnácti metrů a měla statistiku xG v hodnotě 0,04.
Jak se vám celkově líbil výkon defenzivní trojky? Ararat z přečíslení několikrát zahrozil.
Zvládli to celkem dobře. Naše defenziva se zlepšuje, což mě těší. Určitě pořád potřebujeme pracovat na automatismech, bude to chtít ještě čas, ale posouváme se. Kluci jsou v tréninku proaktivní, vidím, jak se chtějí zlepšovat. Nevím, kolik měl Ararat vyložených šancí, nemám před sebou data, ale celkově jsme spokojení. Děláme kroky správným směrem.
Jak jste byl spokojený s Rynešem? Přihrál na dva góly, jeden mu rozhodčí po poradě s videem neuznali.
Velice spokojený. Sedí mu, že se občas stáhne na pozici desítky, je to na něm a na Haraslínovi, jak rotují, hledají si pozice. Ryny hraje fakt dobře, musí teď zůstat pokorný a pokračovat v dobré práci.
V poločase jste střídal stopera Cobbauta. Proč?
Elias měl drobné zranění, necítil se stoprocentně.
Na lavičce už byl záložník Karabec. Jaké s ním máte plány?
Plány jsou pořád stejné. Adam je sparťan, dokud tady je s námi.
Definitivně pryč je naopak střelec Olatunji. Dokážete říct, proč se dlouhodobě neprosadil do role útočníka číslo jedna?
Myslím, že úspěšný byl. Neodehrál toho tolik jako třeba Kuchta, ale dával důležité góly, pomohl nám. Zlepšil se, teď dělá další krok v životě i v kariéře. Ale svou práci tady určitě odvedl.
Řeší se přestupy, ale není na škodu výrazněji sahat do týmu, když teď začíná fungovat?
Odpovím asi podobně jako vždycky: Jsem spokojený s týmem, který mám. Nějaké změny očekávám, na tom se nic nemění. Ale jsme na správné cestě, ať už to bude s tímhle týmem, nebo s lehce pozměněným. Každý den všichni tvrdě pracují, to je nejdůležitější.
Čeká vás náročné cestování: v pátek přiletíte z Arménie, v neděli hrajete ligu v Liberci. Neuvažovali jste nad odložením zápasu, jako to udělala Plzeň?
Nepřemýšlíme o tom. Je pořád brzy, spousta kluků naopak potřebuje herní čas. Ne, odkládat teď nepotřebujeme.