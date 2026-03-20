Priske: Rozlišujme zklamání a selhání. Moje pozice? Nevím, co na to říct

David Čermák
  6:38
Jako obvykle mluvil rozvážně a bez emocí. Ale může být Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, úplně v klidu? Po domácí porážce 0:4 s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy na něj během tiskové konference mimo jiné letěla otázka: Jak silná je teď vaše pozice?
Sparťanský trenér Brian Priske sleduje své svěřence v osmifinále Konferenční...

Sparťanský trenér Brian Priske sleduje své svěřence v osmifinále Konferenční ligy proti Alkmaaru. | foto: Michal Sváček, MAFRA

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.
Fotbalisté Alkmaaru slaví trefu do sparťanské brány.
Fotbalisté Alkmaaru slaví trefu do sparťanské brány.
Sparťanský Jakub Surovčík po obdrženém gólu.
V tu chvíli Priske jedinkrát zvolil neurčitou odpověď: „Nevím. Nevím, co na to říct.“

Je fakt, že problémy se mu nakupily. V lize desetibodová ztráta na první Slavii, v domácím poháru konec, v Evropě rovněž. Čili neúspěšná sezona?

„Je pořád brzo o tom mluvit. Je to fér otázka, ale zbývají ještě dva měsíce, devět zápasů, hraje se o 27 bodů,“ upozornil dánský kouč. „Mrzí mě, že už nejsme v Mol Cupu i že jsme vypadli z Evropy. Chtěli jsme jít v Konferenční lize daleko, třeba až do Lipska, kde se hraje finále. Odehráli jsme šest dobrých zápasů, byli jsme čtvrtí po základní fázi.“

Fotbalisté Alkmaaru slaví trefu do sparťanské brány.

Ale čtyři góly doma od Alkmaaru, to je dost. Vážně je mezi ním a Spartou takový rozdíl?
Musíme k nim mít respekt a pogratulovat, obě vítězství si zasloužili. Jsou fakt dobří, je možné, že půjdou v téhle soutěži daleko, hrají skvěle. Všichni jsme čekali, že osmifinále zvládneme lépe. Ale Alkmaar má v porovnání s námi dvojnásobnou hodnotu kádru, což o něčem taky vypovídá. Určitě byl mezi týmy znát velký rozdíl.

Vážně ještě sezona není ztracená?
Doplním to: platí, že pokud nezískáme žádnou trofej, bude to zklamání. Ale je třeba rozlišovat zklamání a selhání.

Před zápasem jste mluvil o tom, že na Letné Sparta v pohárech zažívá magické večery. Proč to tentokrát neplatilo?
Tu magii jsem cítil během rozcvičky a prvních pět minut. Fanoušci nás hnali, kluci začali velmi dobře, ale gól Alkmaaru v mnoha ohledech zabil zápas. Chyběla nám kvalita, abychom výsledek otočili. A ten konečný samozřejmě bolí.

Ve velkých zápasech jste herně na jaře neuspěli. Čím to?
Těžko teď krátce po zápase odpovědět. Neberete to, prosím, jako výmluvu, ale když se podíváte na naši sestavu... Myslím, že jsme udělali maximum a postavili to nejlepší, co jsme měli k dispozici. Ale zranění nás samozřejmě ovlivnila. Měli jsme uprostřed zálohy Sochůrka, kluka z naší akademie, který to zvládl skvěle, ale ve velkých zápasech potřebujete mít opory pohromadě. Znovu říkám: berte to prosím jen jako vysvětlení, ne omlouvání výkonu. Jeden z aspektů, který hrál roli. I tak jsme samozřejmě měli daleko větší očekávání.

Jak se vám poslouchal pokřik „Bojujte za Spartu?“
Bolí to, samozřejmě. Když nevyhrajete a prohrajete tak vysoko, je normální, že fanoušci vyjádří nespokojenost. Jejich reakci chápu. Byli skvělí před zápasem, celou první půli, i ve druhé se nás snažili podpořit. Tohle beru na sebe, s takovým pokřikem se vyrovnám. Ale můžu všechny ubezpečit, že kluci se rvali za sparťanský znak na dresu ze všech sil.

V zimě jste říkal, že stavíte novou Spartu. Nepřipadá vám ale, že ani teď kádr není dostatečně silný?
Když se podíváte na tým, který máme, je výrazně jiný než před dvěma, třemi lety. Spousta nových kluků, kteří přišli v létě nebo v zimě. Máme dobré hráče, ale chybí nám vyrovnanost výkonů. I se zraněními a změnami v sestavě se chceme rvát o body. Ale v některých zápasech jsme zkrátka nebyli dost dobří.

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Může vás Alkmaar něčím inspirovat? Třeba tím, jak spoléhá na hráče, které si sám vychoval?
V něčem ano. Za posledních deset let mají jednu z nejlepších akademií v Nizozemsku. My jsme jiní, každý rok musíme hrát o titul, jejich ambice jsou odlišné. A přesto: viděli jste, že na lavičce jsme měli tři kluky z akademie, Sochůrek odehrál celý zápas. Je fajn, že je máme v týmu, mám z nich radost. Ale potřebujeme taky kvalitu, abychom mohli hrát o trofeje.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
19. 3. 21:00
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
19. 3. 21:00
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
19. 3. 18:45
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
19. 3. 18:45
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19. 3. 21:00
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
19. 3. 18:45
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
19. 3. 18:45
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
19. 3. 21:00
HNK Rijeka

Priske: Rozlišujme zklamání a selhání. Moje pozice? Nevím, co na to říct

Sparťanský trenér Brian Priske sleduje své svěřence v osmifinále Konferenční...

Jako obvykle mluvil rozvážně a bez emocí. Ale může být Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, úplně v klidu? Po domácí porážce 0:4 s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy na něj během tiskové...

20. března 2026  6:38

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné stejným výsledkem 4:0 vyprovodil z...

19. března 2026  22:30,  aktualizováno  22:51

