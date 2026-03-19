Letná? Skvělé místo pro evropské večery, líčil Priske. Se Spartou bude otáčet potřetí

První velký evropský obrat v éře Briana Priskeho si ze současných sparťanských fotbalistů pamatuje už jen devět hráčů. Na Letné tehdy padlo chorvatské Dinamo Záhřeb 1:4 poté, co doma zvítězilo 3:1. Stejným výsledkem převezl dánský kouč i turecký Galatasaray po prohře 2:3. A do třetice přijíždí do Prahy nizozemský Alkmaar s náskokem 2:1.
Sparťanský kouč Brian Priske na tiskové konferenci před odvetným zápasem Konferenční ligy proti Alkmaaru. | foto: ČTK

„Víme, že večery u nás, když se rozsvítí světla a fanoušci nabíjejí stadion energií, jsou něco výjimečného,“ kývl Priske.

„Máme sice z většiny nový tým, ale věřím, že se nám to povede znovu a že máme příležitost ukázat nejen Nizozemcům, ale celé Evropě, že Letná je pro pohárové zápasy úžasným místem,“ dodal.

Sparta - AZ Alkmaar

výkop čtvrtek 21.00

První zápas: 1:2.

Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srbsko)

Absence Sparty: Cobbaut, Kofod Andersen, Mannsverk, Penxa, Ševínský, Vydra, Vindahl, (všichni zranění); Grimaldo, Martinec (oba nejsou na soupisce)

Tehdy v létě 2023 prošel Priske do základní skupiny Evropské ligy po obratu se Záhřebem, který zažili kromě kapitána Haraslína ještě Kuchta, Zelený, Sörensen, Kairinen, Panák a také v současnosti zranění Vindahl, Vydra a Ryneš.

Ve stejné sezoně Sparta zvládla i onen obrat s Galatasarayem. Teď se o zvrat po nepovedeném venkovním výsledku pokusí Priske potřetí.

„Góly dávat umíme. Mám velká očekávání, chceme projít dál. Nebude to jednoduché, ale možné je všechno. Čeká nás nový zápas a pravda leží na hřišti,“ řekl sparťanský kouč.

Co bude potřeba změnit?
Něco udělat musíme, protože se nám nedařilo. Víkendová výhra 5:2 nad Slováckem pro nás byla důležitá, protože vítězství je vždycky nejlepší lék. Psychicky nám pomohlo. Doufejme, že se nám tuhle mentalitu podaří předvést i ve čtvrtek.

S kým bude Sparta hrát? Některá zranění jsou fakt zvláštní, kroutí Priske hlavou

Jak těžké bude nepouštět soupeře do dalších šancí a zároveň se tlačit za góly?
To je složitá otázka, soupeř může hrát konzervativněji a nemusí se hnát za dalšími góly. Ale v první řadě se musíme soustředit hlavně na sebe. Potřebujeme zvítězit, dát co nejvíc gólů, hru zrychlovat ve správné fázi. Samozřejmě výkon v obraně musí být lepší, protože před týdnem byl asi nejhorší za celou dobu, co jsem ve Spartě. Nicméně jsem přesvědčený – a říkal jsem to i klukům, že dva tak špatné zápasy za sebou neodehrajeme.

Pomohla vám o víkendu i změna na formaci 4-3-3?
Může to pro nás být varianta jak krátkodobě, tak dlouhodobě, to záleží jen na klucích. Dobře víte, že většinou formaci měníme, když držíme míč, jinak stojíme při bránění. Formace je důležitým prvkem hry, nicméně pořád záleží hlavně na individuální kvalitě hráčů.

Sparta - Alkmaar v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Čím to bylo, že jste v neděli sáhli ke změně rozestavení?
Částečně kvůli zraněním, ale je to dáno různými faktory. Jde o to, kdo je zrovna k dispozici a také to, proti komu hrajete. Třeba týmy v české lize hrají většinou na pět obránců, já jsem tady zase, jak víte, zkoušel praktikovat hlavně formaci 3-4-3. Ale všechno se vyvíjí.

Jak pomohly útočníkovi Janu Kuchtovi dva nedělní góly proti Slovácku?
Kuchta, víte, Kuchta je prostě Kuchta. On ani nemusí góly dávat, důležitý je pro nás i dotíráním, tvrdou prací pro tým, nastavením, které ostatním dokáže předat. Když je správně nastavený, jsem s ním spokojený. Je to dobrý kluk, jen mi z něj občas šediví vlasy.

Je teď veselejší, když se mu dařilo?
Góly i asistence pomáhají a každému zvedají sebevědomí. On v tomhle není výjimkou. Je jenom na něm, aby podal další skvělý výkon.

Kuchta na křídle. Proč to může být pro kouče Priskeho varianta?

A co Matyáš Vojta, který týmu hodně pomáhá ve výstavbě? V čem je cenný?
Může být pro nás hodně užitečný. Samozřejmě jako každý trenér chci, aby útočníci dávali góly, proto přišel. Snaží se. Nicméně ani fotbal není jen o gólech, hledá možnosti, jak pomoct spoluhráčům vepředu i vzadu. Pomalu roste a cítí se čím dál lépe.

Může se stát, že Alkmaar bude venku horším týmem než doma?
Moc netuším, s čím přesně vyrukují, to se rozhodne až ve chvíli, kdy rozhodčí poprvé zapíská. Je možné, že budou hrát opatrněji, ale už jsme to viděli v základní fázi, že musíme být připravení na všechno. Nejdůležitější je dobře začít, nabudit fanoušky a užít si další kouzelný večer na Letné.

Jak nebezpečný bude irský bijec Troy Parrott?
Rozhodně je to jeden z jejich nejlepších hráčů, ani přesně nevím, kolik dal zatím gólů, ale pro ně má obrovský přínos. Už jsem to říkal předtím, že mají opravdu velmi kvalitní tým plný talentovaných mladých hráčů na různých pozicích.

Po zrušení výhody gólů na hřištích soupeře se častěji prodlužuje. Naposledy jste na penalty selhali v Mladé Boleslavi, je to pro vás téma?
Možné je všechno, ale já věřím, že se nám povede zápas utnout v devadesáti minutách. Když se náhodou bude prodlužovat, půjdeme do toho naplno. Sice máme nedávnou negativní zkušenost, ale poučili jsme se a na případné penalty budeme připravení.

Letná? Skvělé místo pro evropské večery, líčil Priske. Se Spartou bude otáčet potřetí

