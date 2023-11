Priske před Rangers: Cítím, že jsme doplnili energii. Stadion? Jako divadlo

„Rangers i my jsme odehráli zatím ve skupině hodně těsné zápasy, včetně těch s Betisem Sevilla, který je v čele. Takže teď nás čeká klíčové utkání, popereme se o druhé místo,“ líčil Priske, zatímco novináři ve vymražené místnosti, kde zřejmě nedopatřením běžela klimatizace, klepali kosu. „Jsme ve skupině, kde každý může porazit každého. Hraje se ještě o hodně bodů a tady v Glasgow se můžeme postupu přiblížit.“

Jste připravení?

Myslím, že velmi dobře. Máme tu třiadvacet hráčů, kromě zraněných zůstal doma Pešek, protože s manželkou očekávají narození potomka. Hráči dostali po víkendu dva dny volno, takže cítím, že teď máme hodně energie.

I když se poslední zápasy výkonnostně tolik nepovedly?

Byly v rychlém sledu, hráči potřebovali odpočinek, to platí i pro realizační tým. Jsem si jistý, že teď budeme víc hladoví, poslední dny vypadaly tréninky velmi dobře. Čekám tady skvělou atmosféru, samozřejmě bude výhodná hlavně pro domácí, ale i my to musíme proměnit v motivaci. Věřím, že se nám to povede.

Jak na vás historický stadion dýchl?

Krásné místo. Už jsem tu byl s Midtjyllandem, takže vím, že i atmosféra tu je hodně intenzivní. A o tom fotbal je, kvůli tomu ho všichni hrajeme. Stadion je opravdu impozantní, skoro jako divadlo, kam lidi chodí za zážitkem. Ale my jsme tu, abychom odvedli svou práci. Na hřišti musí pomoct jeden druhému.

Co čekáte od Rangers? Budou hrát jinak než na Letné?

Dobrá otázka. Co se týče rozestavení a taktiky, to bude asi podobné, nečekám ani moc změn v sestavě. Ale pomohou jim právě diváci, takže určitě půjdou s velkým nasazením za vítězstvím. Určitě se bude hrát ve vysokém tempu.

Udělali Rangers za poslední dva týdny pokrok? A na koho si musíte dát největší pozor?

Je těžké to hodnotit z dálky, ale odehráli dobré zápasy, ukázali sílu. Vrátili se jim hráči po zranění, což určitě pomohlo. Třeba Sima je určitě výborný hráč, dělal nám problémy už v Praze. Znovu to bude to těžká bitva. Musíme hráče připravit nejlépe, jak umíme. U toho dobrého zůstat, to špatné zlepšit, hlavně určité věci v obranné fázi. Čekám vyrovnaný zápas, snad pro nás rozhodnou detaily.

S Midtjyllandem jste před čtyřmi lety v Glasgow prohráli. Co si ze zápasu vybavíte?

Ne moc příjemný zážitek. Nejen, že jsme prohráli, ale taky jsme vypadli z pohárů. Pak se hlavní trenér rozhodl odstoupit a já jsem se přesunul na jeho místo.

Takže životní posun.

Jasně. Pracoval jsem jako asistent sedm osm let, vždycky jsem měl ambice stát se hlavním. Ale byl to kolega, kamarád, a musel skončit... Bylo to hodně rychlé. Když začínáte kariéru, chcete si spíš postupně budovat pozici.