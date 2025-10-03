Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás

„Skoro perfektní zápas. Jen inkasovaný gól mi lehce kazí dojem,“ hodnotil dánský trenér. „Řekl jsem hráčům, že za tak silný výkon si zasloužili odměnu. Téměř celou dobu utkání kontrolovali, takže spokojenost.“
Povzbudí vás výsledek do nedělního derby?’
Určitě nás hezky naladí. Jsme v dobré pohodě, v dobré kondici, i když Shamrock je při vší úctě trochu jiná úroveň než Slavia. Ale sebevědomí nám to určitě může dodat. Líbilo se mi, jak se kluci pohybovali s míčem i bez něj, viděl jsem pracovitý tým. Hlavně Kuchta na hrotu hodně dřel, obrana zase hrála s velkou intenzitou. Ale víme, že v neděli to bude boj.
Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín
Jak se na něj těšíte?
Velké zápasy mám rád, těším se na ně vždycky. Věřím, že uděláme radost fanouškům.
Slavia měla na přípravu o dva dny víc. Je to výhoda?
Ne. Nemyslím si. Jsme ready.
Jak vůbec vzpomínáte na zápasy proti Jindřichovi Trpišovskému? Je pro vás motivace ho po návratu do Česka zase porazit?
Vůbec ne. To není o mně a o něm, ale o Spartě a o Slavii. Neřeším, kdo stojí proti mně, vždycky se soustředím na svůj tým a na to, jak mu můžu pomoct.
Záložník Sadílek byl proti Shamrocku u tří vstřelených gólů. Řekl si o místo v sestavě pro derby?
Vždycky s ním počítáme. Jsem rád, že se mu zápas tak povedl. Sáďa je úžasný kluk v mnoha ohledech. Vím, že není spokojený, že chce hrát víc, ale já zkrátka doteď dával větší prostor jiným. Taky ale vím, že kdykoli je na hřišti, má na zápas velký vliv. O to větší mám teď radost, že se mu to proti Shamrocku povedlo. Pořád je pro nás hodně důležitý.
Jak je na tom marod Preciado?
Očekávám, že bude v nominaci na zápas.
A kapitán Haraslín, který po zranění odkopal posledních pětadvacet minut a stihl dát gól?
Vždycky je fajn, když se kapitán vrátí. Bez Šula jsme to zvládli, což dokazuje, jak máme široký tým. Ale Slavia bude velice těžký soupeř, potřebujeme mít všechny hráče k dispozici.
Útočníci Kuchta s Rrahmanim se po jedné nepovedené souhře trochu poštěkali. Vadím vám to?
Viděl jsem tu situaci, o které mluvíte. To se občas stane, když chcete vyhrávat a být nejlepší. Byla to od nich spíš výjimka, beru to jako snahu být ještě lepší. Nejde nám o to, kdo dává góly, ego musí jít stranou. Viděli jste, že Kuchta mohl dát gól, ale místo toho přihrál Haraslínovi. To chceme. A rád bych zmínil ještě jedno jméno.
Ano?
Martin Suchomel, střelec druhého gólu. Voják! Mám k němu obrovský respekt. Vždycky nechá na hřišti všechno, bez ohledu na to, kolik minut odehraje. Tak to má být.