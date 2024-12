Porazit Spartu je něco extra, hřálo Priskeho. S Friisem si nepopovídal

„Neslyšel jsem to, až teď od vás. Ale pokud to tak bylo, jsem za to moc rád,“ líčil Priske. „Měl jsem s nimi fantastický vztah, prožili jsme spolu úžasné dva roky. Proto mě mrzí, že se Sparta výsledkově trochu trápí. Ale když budou fanoušci stát za ní, věřím, že se to zase otočí.“

Vám sparťanská krize pomohla, ne?

Takhle bych to neřekl. Sparta má pořád silný tým, vyhrála dva poslední zápasy. A já na výsledek radši koukám z našeho pohledu. Odehráli jsme dobrý zápas, to je pro mě zásadní.

Jak moc se Sparta proměnila od léta, kdy jste ji opustil?

Chápu vaše otázky, ale nemyslím si, že je fér, abych tady mluvil o Spartě. Samozřejmě ji sleduju dál, jako všechny kluby, kde jsem působil. Měli teď dva těžké měsíce, trápila je zranění, výkony nebyly asi úplně podle představ. Ale mají dobré hráče i management. Občas se i velkým klubům stane, že se musí rvát s různými problémy. Nejsem přímo tam, tak to nedokážu posoudit.

Překvapila vás Sparta něčím?

Ani ne. Potvrdilo se, co nám ukázala analýza. Hodně se soustředili na standardky, dlouhé auty, hrají hodně přímočaře, dlouhé balony. Potěšilo mě, že hlavně v prvním poločase jsme hráli podle plánu a v mnoha ohledech jsme Spartu ničili.

Kouč Feyenoordu Brian Priske během utkání proti Spartě.

Hřeje vás vítězství o něco víc než obvykle?

Ano, je to něco trochu extra. Stáli proti mně kamarádi a kolegové, za dva roky jsme toho spolu zažili hodně. Potkat se s nimi znovu po pěti měsících bylo speciální a těší mě, že jsme to zvládli.

Se sparťanským trenérem Friisem jste si už stihl popovídat?

Ne, nemluvili jsme spolu.

A s ostatními? Bude ještě čas?

Nedokážu říct, zatím jsem to neplánoval. Nevím, kdy přesně odlétají, jen to, že ještě po zápase přespávají v Rotterdamu. Teď si chci jít hlavně odpočinout domů.

Co jste říkal v kabině?

Kluky jsem pochválil. Deset bodů v Lize mistrů už před Vánoci, to není vůbec špatné.

Ale dostáváte dost gólů. Čím to?

Máte pravdu. Někdy jsou laciné, což platilo i proti Spartě. Mohli jsme některé situace zvládnout lépe. Ale to je nizozemský fotbal: tady máte přece rádi góly, ne? Na druhou stranu: určitě by se nám líbilo častěji udržet nulu. Musíme to zlepšit. Teď si spíš užívám výkon a výsledek, soustředím se na pozitiva. Až se na zápas znovu podívám, asi budu kritičtější. Šedesát minut bylo dobrých, posledních třicet už ne úplně přijatelných.

Postup už je i tak blízko, ne?

Rozhodně si nemyslím, že už jsme tam. Bude to ještě těžké. Liga mistrů se hraje novým formátem, počítače pořád analyzují, kdo postoupí, kdo ne... My zůstáváme pokorní. Chceme vyhrávat dál a uvidíme, jak to s postupem dopadne. Na to, čeho jsme zatím dosáhli, jsem docela hrdý.