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Priske: Trénovat taktiku na soupeřově stadionu nejde. Změny určitě budou

David Čermák
  20:35

Brian Priske, trenér Sparty | foto: David ČernýReuters

Od našeho zpravodaje v Řecku - Když autobus brzdil u stadionu, musel si i on všimnout vánoční výzdoby. Na konci října! Zářící hvězdy, světýlka, dokonce i betlém přímo u vjezdu do garáže. Ale žádné dárečky se tu rozdávat nebudou: to Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, před zápasem Evropské ligy proti Olympiakosu Pireus dobře ví.

„Čeká nás těžký zápas. Olympiakos má fakt dobrý tým, posledních pár let se mu v Evropě dařilo, hlavně doma,“ uvědomuje si Priske. „Atmosféra tu bývá úžasná, fanoušci to umí soupeřům udělat ještě složitější. A jako tým jsou dobře organizovaní, dobře presují, nedostávají moc gólů, jsou silní i ze standardek. Musíme ukázat náš top level, abychom letěli zpátky do Prahy s dobrým výsledkem.“

Před pěti lety jste tu hrál s Antverpami. Co si vybavíte?
Současný Olympiakos je už úplně jiný tým, s jiným trenérem. My tu sehráli dobrý zápas, ale v závěru jsme dostali gól a prohráli. Nebylo to podle našich představ. Teď uděláme všechno pro to, abychom tu tentokrát vyhráli. Máme dost dobrý tým na to, aby se to povedlo. Ale musíme předvést perfektní výkon po všech stránkách.

Proč jste vlastně trénovali v Praze a v Pireu už ne?
Potřebovali jsme před zápasem pracovat na taktických věcech. Předchozí den nebyl optimální, abychom některé hráče poslali na hřiště, takže bylo složité trénovat taktické věci, které jsme si chtěli před utkáním připravit. Proto jsme se rozhodli zůstat doma a připravovat se v klidu.

Olympiakos, nebo Vlašim? A pak se mi divte. Alijagič o cizině i tichém návratu

Jak to vypadá s Mercadem a Ševínským, kteří do Řecka neodcestovali?
Mercada píchlo v lýtku, raději jsme ho nechali doma a neriskovali. Ševa je mimo na víc týdnů, stejně jako Karabec nebo Ryneš. Je aspoň fajn, že už s námi letěl uzdravený Mbe Soh, z toho máme radost.

Hodně se mluví o Jonatanovi Brunesovi a jeho střeleckém trápení. Zkusili jste v tréninku něco nového?
Ne, trénink byl opravdu hlavně o taktice, ne o individuálních věcech. Potřebovali jsme připravit celý tým na zápas – jak chceme hrát, jak útočit, jak bránit. Po zápase s Baníkem jsme samozřejmě měli s hráči různá individuální sezení, ale zároveň jsme potřebovali, aby zregenerovali. Je důležité, že jsme před odletem mohli absolvovat pořádnou týmovou jednotku a zaměřit se na detaily. Na stadionu soupeře se taktické věci moc trénovat nedají, to je realita.

Sparťanský útočník Jonatan Brunes na tiskové konferenci před pohárovým zápasem proti Lilleströmu.

Kolik změn chystáte?
Určitě budou, to je jasné. Kolik? To si počkejte. Zápasů je tolik… Každý tým, který bojuje v Evropě, dělá změny, není moc hráčů, kteří by mohli hrát všechno. Určitě chceme některé chránit před zraněním, ale máme široký kádr a všem věříme. Důležitější je mluvit o Olympiakosu než o našich hráčích. Uspět může jen tým, ne jednotlivci.

Český tým v Řecku nevyhrál devatenáct zápasů v řadě. Je pro vás motivace tuhle sérii prolomit?
Budu trochu sobecký a nebudu myslet na český fotbal – jen na Spartu a zápas, který nás čeká. Budeme se snažit vyhrát. Pokud zároveň vymažeme nějakou statistiku, budu samozřejmě taky rád, ale hlavní je soustředit se sami na sebe. Ta čísla ukazují, jak těžké je tady hrát, takže máme k Olympiakosu respekt, ale budeme se rvát o dobrý výsledek. Uděláme všechno, abychom na něj dosáhli.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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3. kolo

OFI Kréta FC vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 11.00
  • 7.07
  • 1.23
Ferencváros vs. SCU Torreense //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.34
  • 5.43
  • 8.70
Saint-Gilloise vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.34
  • 5.61
  • 8.24
Dinamo Záhřeb vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.64
  • 4.40
  • 4.86
KKS Lech Poznaň vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 4.80
  • 4.03
  • 1.71
Juventus FC vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.56
  • 4.33
  • 5.76
Sturm Graz vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 3.50
  • 3.82
  • 2.02
Ararat-Armenia Jerevan vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 5.66
  • 4.67
  • 1.53
Lillestrom SK vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 5.83
  • 4.66
  • 1.52
Omonia Nikósie vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 7.91
  • 5.31
  • 1.37
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 2 2 0 0 7:1 6
2. LeverkusenLeverkusen 2 2 0 0 6:0 6
3. Benfica LisabonBenfica 2 2 0 0 6:1 6
4. Besiktas IstanbulBesiktas 2 2 0 0 7:3 6
5. BournemouthBournemouth 2 2 0 0 5:1 6
6. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 2 0 0 4:0 6
7. FerencvárosFerencváros 2 2 0 0 5:2 6
8. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
9. Sunderland AFCSunderland 2 2 0 0 3:1 6
10. Olympiakos PireusPireus 2 2 0 0 3:1 6
11. AC Sparta PrahaSparta 2 1 1 0 5:2 4
12. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 4
13. Stade RennesRennes 2 1 1 0 2:1 4
14. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 1 1 0 1:0 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
16. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
17. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 0 1 4:3 3
18. OFI Kréta FCOFI FC 2 1 0 1 3:2 3
19. SCU TorreenseTorreense 2 1 0 1 3:3 3
20. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 2:2 3
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Levski SofiaLevski 2 0 1 1 1:2 1
26. Sturm GrazSturm Graz 2 0 1 1 0:3 1
27. NEC NijmegenNijmegen 2 0 1 1 1:6 1
28. Anderlecht BruselAnderlecht 2 0 0 2 1:3 0
29. Celta VigoCelta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 2:5 0
31. Olympique MarseilleMarseille 2 0 0 2 1:5 0
32. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 0 2 1:5 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 2 0 0 2 2:7 0
34. Celtic GlasgowCeltic 2 0 0 2 2:7 0
35. NK CeljeCelje 2 0 0 2 0:5 0
36. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 0 0 2 0:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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