Priske: Trénovat taktiku na soupeřově stadionu nejde. Změny určitě budou

„Čeká nás těžký zápas. Olympiakos má fakt dobrý tým, posledních pár let se mu v Evropě dařilo, hlavně doma,“ uvědomuje si Priske. „Atmosféra tu bývá úžasná, fanoušci to umí soupeřům udělat ještě složitější. A jako tým jsou dobře organizovaní, dobře presují, nedostávají moc gólů, jsou silní i ze standardek. Musíme ukázat náš top level, abychom letěli zpátky do Prahy s dobrým výsledkem.“
Před pěti lety jste tu hrál s Antverpami. Co si vybavíte?
Současný Olympiakos je už úplně jiný tým, s jiným trenérem. My tu sehráli dobrý zápas, ale v závěru jsme dostali gól a prohráli. Nebylo to podle našich představ. Teď uděláme všechno pro to, abychom tu tentokrát vyhráli. Máme dost dobrý tým na to, aby se to povedlo. Ale musíme předvést perfektní výkon po všech stránkách.
Proč jste vlastně trénovali v Praze a v Pireu už ne?
Potřebovali jsme před zápasem pracovat na taktických věcech. Předchozí den nebyl optimální, abychom některé hráče poslali na hřiště, takže bylo složité trénovat taktické věci, které jsme si chtěli před utkáním připravit. Proto jsme se rozhodli zůstat doma a připravovat se v klidu.
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Jak to vypadá s Mercadem a Ševínským, kteří do Řecka neodcestovali?
Mercada píchlo v lýtku, raději jsme ho nechali doma a neriskovali. Ševa je mimo na víc týdnů, stejně jako Karabec nebo Ryneš. Je aspoň fajn, že už s námi letěl uzdravený Mbe Soh, z toho máme radost.
Hodně se mluví o Jonatanovi Brunesovi a jeho střeleckém trápení. Zkusili jste v tréninku něco nového?
Ne, trénink byl opravdu hlavně o taktice, ne o individuálních věcech. Potřebovali jsme připravit celý tým na zápas – jak chceme hrát, jak útočit, jak bránit. Po zápase s Baníkem jsme samozřejmě měli s hráči různá individuální sezení, ale zároveň jsme potřebovali, aby zregenerovali. Je důležité, že jsme před odletem mohli absolvovat pořádnou týmovou jednotku a zaměřit se na detaily. Na stadionu soupeře se taktické věci moc trénovat nedají, to je realita.
Kolik změn chystáte?
Určitě budou, to je jasné. Kolik? To si počkejte. Zápasů je tolik… Každý tým, který bojuje v Evropě, dělá změny, není moc hráčů, kteří by mohli hrát všechno. Určitě chceme některé chránit před zraněním, ale máme široký kádr a všem věříme. Důležitější je mluvit o Olympiakosu než o našich hráčích. Uspět může jen tým, ne jednotlivci.
Český tým v Řecku nevyhrál devatenáct zápasů v řadě. Je pro vás motivace tuhle sérii prolomit?
Budu trochu sobecký a nebudu myslet na český fotbal – jen na Spartu a zápas, který nás čeká. Budeme se snažit vyhrát. Pokud zároveň vymažeme nějakou statistiku, budu samozřejmě taky rád, ale hlavní je soustředit se sami na sebe. Ta čísla ukazují, jak těžké je tady hrát, takže máme k Olympiakosu respekt, ale budeme se rvát o dobrý výsledek. Uděláme všechno, abychom na něj dosáhli.