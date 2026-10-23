„Olympiakos si zasloužili vyhrát,“ hodnotil zápas, který končil až kolem půlnoci řeckého času. „Měli jsme šanci uhrát bod, třeba i víc, kdybychom měli trochu štěstí. V prvním poločase jsme je mohli potrestat z protiútoků, v takových zápasech je musíte využít, což se nám nepovedlo. Pak jsme měli i smůlu u rozhodujícího gólu, ale výsledek vzhledem k průběhu sedí.“
Rozhodla síla Olympiakosu? Nebo váš výkon, který na body nestačil?
Vidím v tom obojí. Olympiakos je skvělý tým, má několik úžasných hráčů, hodně těží ze stadionu a z fanoušků. Věděli jsme, že to bude těžké, ale hlavně v prvním poločase jsme v rozhodujících momentech udělali několik špatných rozhodnutí. Měla by to pro nás být lekce. Sehráli jsme dobrý zápas proti dobrému soupeři, měli jsme šanci, ale nevyužili ji. Z toho se musíme poučit.
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Proč jste se postupně dostali tolik pod tlak?
Začali jsme dobře, prvních třicet minut jsme byli hodně agresivní. Pak je asi logické, že trochu opadne intenzita, ale nemůžete dát soupeři tolik prostoru. Je jasné, že když to dopustíte, bude těžké se ubránit. Snažili jsme se být vysoko a dokud se nám to dařilo, byli jsme v obraně celkem solidní.
Chyběl vám hodně zraněný Mercado? A jak jste byl spokojený s Juráskem, který naskočil místo něj?
Když vezmete v potaz, jak dobře zatím hraje, tak nám určitě chyběl. Juras se snaží nabrat herní rytmus, pořád se do toho dostává. Je jasné, že ještě potřebuje praxi, sbírat minuty. Pomáhá nám ale už teď směrem dopředu rychlostí i silou. Třeba proti Olomouci byl jako střídající hodně nebezpečný. Jsem s ním spokojený a věřím, že se v příštích týdnech bude určitě zlepšovat.
Proč jste se rozhodl v útoku pro Vojtu místo Brunese? A řekl si o další šanci?
Byl správný čas nechat Brunese vydechnout, aby trochu nabral energii. Pro Vojtu to byl těžký zápas. V některých fázích si vedl velmi dobře, jindy třeba mohl lépe podržet míč. Ale zatím toho taky neodehrál tolik. Měl to fakt těžké, jít bez větší praxe do tak složitého venkovního zápasu.
A co je se záložníkem Sochůrkem? Proč v poločase střídal?
Není zraněný, jen mu nebylo úplně dobře. Bolelo ho břicho.
Máte po třech zápasech čtyři body. Jak jste s tím spokojený?
Měl bych jich radši šest.
Prohráli jste po sedmi zápasech, zároveň jste potřetí v řadě nezvítězili. Co vám to napovídá o rozpoložení týmu?
Když jste ve flow, je všechno jednodušší. Hráli jsme teď tři těžké zápasy, ze kterých jsme rozhodně nezískali to, co jsme chtěli. Zvlášť proti Lilleströmu nás to hodně mrzí, proti Baníku jsme to taky měli zvládnout. Olympiakos si zasloužil vyhrát, ale my jsme si v mnoha ohledech mohli vést lépe.