Priske po premiéře: Zklamal mě jen výsledek. Takticky bylo všechno správně

„Samozřejmě, že jsem zklamaný. Ale je důležité říct, že mě zklamal vlastně jen výsledek,“ líčil, když víc než hodinu po utkání přišel mezi novináře, kteří předtím marně čekali na norského kouče Aarsheima. „Jsem spokojený s výkonem, s přístupem. Po pěti týdnech přípravy jsme dominovali fyzicky, v ofenzivních ukazatelích. Ale nedali jsme góly.“

No právě. Zavařili jste si před odvetou?

Určitě by bylo lepší vyhrát, ale když budeme v Norsku znovu dominovat a podáme podobný výkon, věřím, že vyhrajeme a postoupíme.

Co se dalo udělat jinak, aby utkání neskončilo bezbrankovou remízou? Chybělo jen štěstí, nebo i něco víc?

Nevěřím na štěstí. Takticky naši hráči udělali všechno správně, ale soupeř měl výborného brankáře a hráli v deseti za míčem. V závěru dokonce se šesti obránci v lajně. Ale jsem rád, že jsme dominovali s míčem i bez míče a že jsme si vytvořili tolik šancí. Věřím v kvalitu našeho týmu. Kuchta, Čvančara nebo Hancko už příště ty možnosti promění.

Šance jste si často vytvářeli po standardních situacích.

Ano, hráči v tomhle ohledu dělali, co mohli. Kopali jsme třináct rohů, měli jsme i hodně autů v nebezpečných prostorech, vytvořili jsme si dost šancí. Ale i to patří k fotbalu: občas nedostanete balon do sítě, i když uděláte skoro všechno správně. To se nám tentokrát stalo, ale s výkonem jsem spokojený. Třeba i s tím, že se nám dařilo držet soupeře celý zápase mimo šestnáctku.

Jak hodnotíte výkony nováčků v sestavě? Nasadil jste do základní sestavy čtyři posily plus záložníka Fortelného, který se vrátil z hostování.

Jsem spokojený se všemi, zvládli to. Kuchta na hrotu hrál dobře, měl několik možností, byl dobrý v presinku i represinku. Fortelný a Sadílek ve středu hřiště dominovali, Sáďa naběhal skoro třináct kilometrů. Fortelný toho taky hodně oběhal a byl aktivní, často střílel. Mejdr na pravém kraji obrany bude lepší a lepší. Je to pro něj novinka být v týmu, který hodně drží míč, ale zvládl to, často centroval. I se Zeleným jsem spokojený: v kabině je to tichý kluk, na hřišti nám hodně pomůže. S ním máme několik možností, jak odzadu rozehrávat.

Překvapilo vás, že Stavanger byl až tak pasivní? Do útočení se téměř nepouštěl.

Viděli jsme pár utkání, kde hodně presovali a napadali, ale čekali jsme, že tady budou bránit. Ovšem ne že budou zalezlí až tak hluboko. Hlavně posledních patnáct minut to bylo hodně složité. Ale je na nás, abychom si s tím poradili a našli správná řešení. Párkrát se to povedlo, ale gól tomu zkrátka chyběl.

Jak jste si - bez ohledu na výsledek - užil premiéru na Letné?

Moc, hlavně atmosféru. Fanoušky potřebujeme, mrzí mě, že jsme nevyhráli, ale věřím, že se jim líbilo, jak hráči k zápasu přistoupili. Snad fanoušci vidí, že jsme zvýšili intenzitu, že vysoko presujeme. Pokud budeme takhle hrát a přidáme góly, věřím, že se společně budeme radovat ze spousty výher. Snad se té první dočkáme už za týden v odvetě.