Kolář, nebo Mandous? Trenér jen naznačil: Rozhodnou souhra i zkušenosti

A tak stadionem v Edenu najednou rezonuje otázka, která by před několika měsíci zněla vlastně pošetile: měl by Kolář, ještě nedávno neotřesitelná jednička, do odvety evropského čtvrtfinále vůbec nastoupit?

Slavia - Feyenoord ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Nebo je po jeho nejistém výkonu z Rotterdamu na čase vrátit mezi tyče Aleše Mandouse?

„Kdo půjde do brány, víme,“ kývl ve středu odpoledne trenér Jindřich Trpišovský. „Určitě zohledníme i souhru s hráči, kteří nastoupí v obraně, ale i zkušenosti z těžkých zápasů,“ pokračoval.

O postup mezi nejlepší čtyři mužstva Konferenční ligy se hraje už ve čtvrtek od 21 hodin a trefit sestavu včetně brankáře, jenž bude v lepší aktuální formě i rozpoložení, je pro slávistické trenéry jedním z klíčů k úspěchu.

Vždyť duel dvou vyrovnaných protivníků může mít i penaltové rozuzlení, v němž právě muži v rukavicích budou hrát nejtěžší part. A taky rozhodující.

„Na penalty však, doufám, nedojde. Zavřel bych se někam, kde nic neuvidím a neuslyším. Ať mi pak kluci přijdou říct, jak to dopadlo. Lepší zažít jeden šok než deset - nebo nedej bože ještě víc,“ děsil se Trpišovský.

Ale zpátky k brankářům.

Pořád je to totiž dost neobvyklá situace - jakoby sama Slavia tápala, kdo je pro ni aktuálně číslo jedna.

Když loni v září Kolář po kiksech v lize i v pohárech a následném zranění ze sestavy poprvé vypadl, o Mandousovi kouč Trpišovský řekl: „Stal se naší jedničkou.“

Od konce října do konce podzimu letní posila z Olomouce konkurenta do brány nepustila: Mandous táhl šňůru bez inkasovaného gólu, zachytal si za reprezentaci, byl oporou.

Jaro mezi slávistickými tyčemi Aleš Mandous odchytal na jaře devět zápasů. Čtyři v Konferenční lize, čtyři v domácí soutěži a jeden v Mol Cupu proti Spartě. Ondřej Kolář dostal šanci poprvé proti Bohemians, v lize pak chytal i v derby či proti Plzni a minulý týden zůstal v bráně i pro utkání na Feyenoordu, což byl jeho šestý start.

„Mandyho jsme do toho hodili dřív, než jsme sami původně plánovali. Ještě s jinými stopery, v těžké situaci,“ pokračoval trenér. „Ondrovi navíc pauza může prospět. Pořád není zcela fit po následcích zranění, co utrpěl, dává se dohromady, naplno trénuje a doléčuje věci, na které dřív nebyl čas. Skoro bych řekl, že už je v takové zimní přípravě.“

Během ní se oba slávističtí gólmani zase postavili na stejnou startovní čáru.

Zatímco Mandous odchytal oba evropské dvojzápasy proti Fenerbahce i Linci, od nějž v odvetě čtyřikrát inkasoval, Kolář naskočil do nejdůležitějších ligových střetnutí včetně vítězného derby či titulové řežby v Plzni.

Navrch odhodil i helmu, která byla mementem děsivého zranění hlavy z loňského března z Glasgow. Zdálo se, že zase nabral sebevědomí a jistotu. I kouč Trpišovský podotkl: „Čím dřív nebude spojený s minulostí, třeba i ochrannými pomůckami, tím lépe pro něj.“

Ovšem když měl Kolář minulý čtvrtek udělat další krok - tím, že se po necelém půlroce vrátil na evropskou scénu - v Rotterdamu zrovna nepřesvědčil.

„Hrál velice slušně nohama, dobře se pohyboval za obranou,“ chválil ho sice kouč.

Vytáhl i dva dobré reflexy, ale góly? Laciné.

Při první brance vůbec nereagoval na střelu k bližší tyči a pak selhal při třetí trefě: balon sice trestuhodně prosvištěl skrz zeď, jenže Kolář u tyče podivně poklekl, míč mu proletěl pod tělem a on pak jen naštvaně plácl rukavicemi o zem. Cítil, že tohle se dalo zvládnout lépe...

„Feyenoord bude v odvetě jistě používat míče za obranu, při brejkových situacích bude zásadní součinnost zadní linie s brankářem,“ zmínil Trpišovský.

Z jeho slov lze odhadovat mnohé.

Návrat Ousoua, jenž si odpykal trest za červenou kartu, do stoperské dvojice, ve které patrně doplní Kačarabu, by nahrával spíš startu Mandouse. Na podzim tahle trojice fungovala parádně: ligové nuly, postup ze skupiny Konferenční ligy.

Ovšem zkušenosti z těžkých zápasů, o nichž slávistický trenér ve středu také mluvil, zase jasně vyznívají pro Koláře.

Býval panem Nepostradatelným - jen vzpomeňte třeba na loňské čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem, do kterého nastoupil tři týdny po fraktuře čelní kosti s ochrannou helmou i štítem v obličeji.

Slavia tehdy neměla na výběr.

„Ale nyní už v týmu máme dva vynikající brankáře, za což jsem rád,“ opakoval trenér v průběhu sezony hned několikrát.

Je na něm, aby teď ukázal na toho správného.