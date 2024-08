Hrdina Vindahl: Výjimečný výkon, penaltu lapil po víc než třech letech

Když ve dvaceti nastupoval ještě za béčko Nordsjaellandu, v souboji rezervních týmů zneškodnil pokutový kop Artemu Dovbykovi z Midtjyllandu.

V úterý večer už jako zkušený gólman skvělým zákrokem proti Andersi Christiansenovi položil Vindahl základ sparťanského triumfu 2:0.

„Byl jsem rád, když jsme gól nedostali,“ oddechl si Martin Vitík, který penaltu za bezbrankového stavu svým faulem zavinil.

Sparťanský brankář Peter Vindahl chytá penaltu v klíčovém utkání o Ligu mistrů proti švédskému Malmö.

Než dal francouzský sudí Turpin pokyn, Vindahla musel důrazně upozornit, aby si oběma nohama stoupl na brankovou čáru. Podupoval totiž před ní, což pravidla nedovolují. Snad jako by chtěl Christiansena rozhodit. Pak vystihl směr jeho prudké střely a míč směřující k pravé tyči vyrazil.

„V takovém zápase potřebujete, aby vás brankář podržel. A Peter to dokázal,“ chválil Vitík.

Skóre zůstalo 0:0, ale pokud by Vindahl při penaltě nezazářil, což by mu nikdo vyčítat ani nemohl, sparťané by v boji o postup prožili pořádně horké chvíle.

„Výjimečný výkon od něj,“ děkoval Vitík.

Vindahl neinkasoval před týdnem v Malmö a ani v domácí odvetě, Sparta obě utkání vyhrála 2:0 a po devatenácti letech postoupila do Ligy mistrů. A šestadvacetiletý dánský brankář je společně s Lukášem Haraslínem, jenž zařídil obě branky, hrdinou.

Podobně jako byl kdysi pro spoluhráče, když k vrcholné úrovni teprve dozrával.

Tenkrát v březnu 2018 pár diváků v městečku Ikast nedaleko Herningu nesledovalo napínavý zápas.

Béčko Midtjyllandu prohrávalo 0:3 a ani případný penaltový gól Dovbkyka, v současnosti váženého střelce, který v létě přestoupil z Girony do AS Řím v přepočtu za 760 milionů korun, by nic nezměnil.

Ale pro Petera Vindahla to význam mělo. Šlo o jeho první chycený pokutový kop, který statistiky zaznamenaly.

Od té doby na vrcholné úrovni čelil dalším dvaceti penaltám, nepočítaje rozstřely. Ta v odvetě závěrečného předkola Champions League byla celkově pátá, z níž nepadl gól, první po třech a půl letech.

Ve sparťanském dresu uspěl poprvé, z penalty ho v minulé sezoně překonali slávista Jurečka, Daníček ze Slovácka, Kokorin z Arisu Limassol a liverpoolský Mac Allister.

Malmö bylo prvním týmem, který v probíhajícím ročníku proti Spartě penaltu zahrával.

Vindahl však v předchozích dnech nesbíral chválu, naopak nezřídka slyšel kritiku. V úvodním duelu druhého předkola v Dublinu přihrál přímo domácímu Farrugiovi. Míč směřující do odkryté brány však obětavým skluzem zastavil stoper Ross.

Doma proti FCSB jeho kiks v rozehrávce opět hasil Ross, ale z následného rohu už soupeř trestal a vedl 1:0. Sparta ještě stihla vyrovnat a odvetu v Bukurešti vyhrála (3:2), byť obě branky v Rumunsku experti tak trochu Vindahlovi vyčítali.

V závěrečném play off už byl stoprocentní. V Malmö dokonce přesným pasem na Haraslína přes půl hřiště založil akci, po které dali sparťané první gól.

Mužstvu v soubojích se švédským šampionem pomáhal, jak mohl. Jistý na čáře i ve vzduchu, pečlivý a přesný při hře s míčem. Právě u něj začíná výstavba, spoluhráči se nebojí mu poslat i těžkou přihrávku, Vindahl si s ní poradí.

Proti Malmö tým podržel v kritické chvíli. A v závěru, když už nejspíš všichni byli hlavou na oslavách, vytáhl další skvělý zákrok a čisté konto si nepokazil.

Ve Spartě je po příchodu z Alkmaaru druhým rokem. V minulé sezoně pomohl k obhajobě titulu i do osmifinále Evropské ligy. Jen ta Champions League nevyšla, protože v kvalifikaci proti FC Kodaň ho v penaltovém rozstřelu překonali všichni čtyři protihráči.

Tentokrát však proti němu kapitán Malmö neuspěl a Vindahl si v šestadvaceti poprvé zachytá Ligu mistrů.