Hlavně nezapomenout vyvenčit psa. Jinak spím dobře, říká gólman Vindahl

Úsměvná scénka ukázala, v jakém rozpoložení se Sparta chystá na svůj první zápas v Lize mistrů po devatenácti letech. „Cítím se dobře, jsme připravení,“ prohlásil Vindahl.

Svými výkony se sám zásadně zasloužil o to, že tam Sparta postoupila. A i to mu pomohlo k tomu, že se po dvou letech vrátil do dánské reprezentace.

Sparta – Salcburk ve středu od 18:45 ONLINE rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (všichni Slovinsko)

A ve středu v podvečer si Vindahl v Champions League poprvé zachytá. Sparta do soutěže vstoupí domácím soubojem proti Salcburku. „Všichni se těšíme,“ poznamenal šestadvacetiletý gólman.

Naposledy jste chytal zápas na konci srpna. Je to problém?

Asi by bylo lepší, kdybychom o víkendu ligu hráli, ale sami jste viděli, co se v Česku dělo. Fotbal hrát nešel. Ale tréninky byly super, takže žádný problém.

Co od Salcburku očekáváte?

Je to klub Red Bullu, takže ofenzivní fotbal, rychlé hráče. Tak nějak víme, co hrají. Ale energii věnuju hlavně tomu, abychom byli připravení my.

Bude to pro vás jistě náročnější než domácí soutěž. Souhlasíte?

Je to Liga mistrů, protivníci jsou kvalitnější než týmy, kterým většinou čelíme. Pravděpodobně budu mít víc práce než v lize. Ale nikdy nevíte, jestli to bude těžší. Můžou mít jednu střelu na bránu, nebo taky osm. Musím být připravený na všechno, soustředit se devadesát minut.

Spíte dobře i před takovým zápasem?

Většinou spím dobře. Když tedy zrovna není třicet stupňů, teď je to lepší.

Jak je pro vás důležitá atmosféra? A rozumíte, co fanoušci v češtině zpívají a skandují?

Bohužel nerozumím, ale snadno pochopím, jestli je to pozitivní. U nás na Letné je atmosféra vždycky skvělá. Jsem tady víc než rok a doma jsem prohrál jen jednou s Liverpoolem. To celkem jde, ne? Když si vybrat jednoho soupeře, s kterým prohrajete, tak Liverpool je přijatelný.

Budete mít na stadionu někoho z rodiny?

Ano, moji přítelkyni, žije v Česku se mnou. A taky mi psal starší bratr, jestli může přiletět. Ten tady bude taky.

Vypadáte hodně klidně, máte skvělou náladu. Je to před zápasem dobré znamení?

Moje přítelkyně si právě nemyslí, že jsem vtipný, zábavný a uvolněný. To ona má ten největší smysl pro humor. Ale vážně, vyloženě zvláštní pocity nemám. Zrovna se mě včera nebo v pondělí někdo ptal, jestli jsem z Ligy mistrů rozrušený.

A jste?

Říkám mu, že ne. Hlavně teď musím vyvenčit psa, tak proč se vyčerpávat myšlenkami na středu. Pro mě je důležité, abych během zápasu zůstal klidný jako vždycky. Samozřejmě, že vím, že je to Liga mistrů.