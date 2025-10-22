Vindahl: Buďme optimisty. V Konferenční lize není tým, který bychom neměli porazit

Když měl odpovědět, jestli se v Chorvatsku obává během zápasu deštivého počasí, zasmál se: „Jsem přece z Dánska, tam prší často.“
Ne, klimatické podmínky nebudou ve čtvrtečním souboji nejtěžším protivníkem Sparty. Vedle chorvatského šampiona to bude i jistý blok, který sparťané ve venkovních zápasech mají. Z osmi zápasů v sezoně ztratili body v pěti.
„A na Slovácku jsme ani nedali gól. Ani si nepamatuju, kdy se nám to stalo naposled,“ přemítal Vindahl.
Bylo to v závěru srpna v Rize, v odvetě závěrečného předkola Konferenční ligy sparťané nesměli prohrát o dvě a víc branek. I díky čtyřem zákrokům Vindahla jim porážka 0:1 stačila, nyní tak mohou být v Rijece.
„Už bychom i venku měli odehrát dobrý zápas,“ řekl dánský brankář.
„Těžko se mi hledá odpověď, proč nám to u soupeřů nejde. Ano, na Letné máme obrovskou podporu fanoušků, ale v těch zápasech doma a venku by na hřišti neměl být takový rozdíl. Měli bychom být schopni hrát dobře i mimo náš stadion,“ zdůraznil.
„Ale že by to bylo téma v kabině? Že bychom se tím trápili? Že bychom se venku něčeho báli? To určitě ne. Každý zápas chceme hrát stejně, ale někdy to prostě nejde. Rozhodně nemám strach z toho, že nás čeká zápas venku.“
Na den přesně před rokem hrála Spartu zápas Ligy mistrů na Manchesteru City, jaký to rozdíl proti Konferenční lize na skromném stadionu v Rijece.
„Ale moje motivace je pořád stejně velká. V Lize mistrů, nebo v Evropské lize... Nikdy nevíte, jak daleko se dostanete. Ty soutěže jsou náročnější. V Konferenční lize bychom měli být optimisty. Myslím si, že pokud budeme mít den, tak tady není tým, který bychom nemohli porazit.“
Ve Spartě je třetí rok jedničkou, v týmu má neotřesitelnou pozici. Důvěru spoluhráčům vrací, v posledních důležitých zápasech v lize s Plzní či Slavií mužstvo podržel.
„Věřím si, vím o svých kvalitách a myslím si, že jsem to i ukázal. Ale jsou samozřejmě věci, na kterých musím pracovat a zlepšit se,“ podotkl sedmadvacetiletý gólman.
„Když se takhle bavíme, chtěl bych ocenit mého parťáka Kubu Surovčíka. Je to vynikající gólman, má před sebou skvělou budoucnost a jeho čas určitě přijde. Sice nechci, aby přišel na úkor mě, ale to je prostě fotbal. Já chci chytat každý zápas, jak to mají všichni brankáři.“