Vindahl: Buďme optimisty. V Konferenční lize není tým, který bychom neměli porazit

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Kdyby uměl česky, asi by si po některých zápasech od části fanoušků nepřečetl zrovna lichotivá hodnocení. Peter Vindahl, brankář sparťanských fotbalistů, má však zásadní podíl na tom, že mužstvo může na podzim hrát v pohárové Evropě. A i na tom, že po dvanácti kolech vede domácí ligu. „Ale náš poslední zápas na Slovácku (0:0) nebyl dobrý, s tím souhlasím,“ pronesl ve středu v podvečer v Rijece, když se chystal na předzápasový trénink.

Sparťanský brankář Peter Vindahl slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy proti Plzni. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Když měl odpovědět, jestli se v Chorvatsku obává během zápasu deštivého počasí, zasmál se: „Jsem přece z Dánska, tam prší často.“

Ne, klimatické podmínky nebudou ve čtvrtečním souboji nejtěžším protivníkem Sparty. Vedle chorvatského šampiona to bude i jistý blok, který sparťané ve venkovních zápasech mají. Z osmi zápasů v sezoně ztratili body v pěti.

„A na Slovácku jsme ani nedali gól. Ani si nepamatuju, kdy se nám to stalo naposled,“ přemítal Vindahl.

Bylo to v závěru srpna v Rize, v odvetě závěrečného předkola Konferenční ligy sparťané nesměli prohrát o dvě a víc branek. I díky čtyřem zákrokům Vindahla jim porážka 0:1 stačila, nyní tak mohou být v Rijece.

„Už bychom i venku měli odehrát dobrý zápas,“ řekl dánský brankář.

„Těžko se mi hledá odpověď, proč nám to u soupeřů nejde. Ano, na Letné máme obrovskou podporu fanoušků, ale v těch zápasech doma a venku by na hřišti neměl být takový rozdíl. Měli bychom být schopni hrát dobře i mimo náš stadion,“ zdůraznil.

„Ale že by to bylo téma v kabině? Že bychom se tím trápili? Že bychom se venku něčeho báli? To určitě ne. Každý zápas chceme hrát stejně, ale někdy to prostě nejde. Rozhodně nemám strach z toho, že nás čeká zápas venku.“

Bez Haraslína i Sadílka. Sparta vyrazila do Rijeky, mohou zápas ohrozit lijáky?

Na den přesně před rokem hrála Spartu zápas Ligy mistrů na Manchesteru City, jaký to rozdíl proti Konferenční lize na skromném stadionu v Rijece.

„Ale moje motivace je pořád stejně velká. V Lize mistrů, nebo v Evropské lize... Nikdy nevíte, jak daleko se dostanete. Ty soutěže jsou náročnější. V Konferenční lize bychom měli být optimisty. Myslím si, že pokud budeme mít den, tak tady není tým, který bychom nemohli porazit.“

Ve Spartě je třetí rok jedničkou, v týmu má neotřesitelnou pozici. Důvěru spoluhráčům vrací, v posledních důležitých zápasech v lize s Plzní či Slavií mužstvo podržel.

„Věřím si, vím o svých kvalitách a myslím si, že jsem to i ukázal. Ale jsou samozřejmě věci, na kterých musím pracovat a zlepšit se,“ podotkl sedmadvacetiletý gólman.

„Když se takhle bavíme, chtěl bych ocenit mého parťáka Kubu Surovčíka. Je to vynikající gólman, má před sebou skvělou budoucnost a jeho čas určitě přijde. Sice nechci, aby přišel na úkor mě, ale to je prostě fotbal. Já chci chytat každý zápas, jak to mají všichni brankáři.“

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
