Pro mě dobrý poločas, culil se gólman Vindahl. Myslí znovu na reprezentaci

Autor:
  7:18
Od našeho zpravodaje v Polsku - Děkoval za pochvaly, které se k němu sbíhaly. Děkovali i ostatní jemu. Peter Vindahl, gólman fotbalistů Sparty, ve čtvrtek pozdě večer ve Varšavě udržel tým ve hře a dal mu šanci na vítězství. „Jsou to velmi důležité body,“ prohlásil po výsledku 1:0 na Legii.
Peter Vindahl v brance Sparty při utkání na hřišti Legie Varšava.

Peter Vindahl v brance Sparty při utkání na hřišti Legie Varšava. | foto: Reuters

Vahan Bichakhchyan z Legie a MAtěj Ryneš ze Sparty.
Fotbalisté Sparty po vítězství na hřišti Legie Varšava.
Po utkání si ještě něco vysvětlují Angelo Preciado a Vahan Bichakhchyan...
John Mercado ze Sparty ohrožuje branku Legie Varšava.
18 fotografií

Zkušený obránce Pavel Kadeřábek v dobrém rozmaru v televizním rozhovoru pronesl, že gólman je od toho, aby něco chytil.

Právě po Kadeřábkově chybě musel Vindahl předvést zákrok zápasu. Střela z pravé strany pokutového území se snášela na zadní tyč, ale Vindahl se mohutně odrazil, vymrštil ruku a míč vytáhl.

„Míč ve vzduchu zaplaval, měl zvláštní dráhu, bylo složité se tam dostat,“ líčil krátce před čtvrteční půlnocí, když vyšel ve fialové teplákovce z kabiny.

Vindahl o fanoušcích Sparty ve Varšavě

„Slavit s nimi po zápase je vždycky hezké. A zvlášť když jich máte na stadionu soupeře tolik jako tady ve Varšavě. Bylo to skvělé. A je dobře, že jsme jim konečně mohli dát venku vítězství. Kvůli tomu přece po Evropě za námi jezdí. Dlouho ho nezažili, takže to tady ve Varšavě bylo moc fajn.“

Během první půle nejednou dobře zakročil. „Pro mě to byl dobrý poločas,“ usmíval se.

„V obraně jsme měli otevřená okna, díky Petrovi jsme to přečkali,“ říkal stoper Adam Ševínský.

Slova chvály slyšel od trenéra Briana Priskeho. „Jo, trochu chválil. Ale nic moc velkého,“ podotkl Vindahl.

V závěru prvního poločasu, když zdeptal všechny střelce soupeře, na druhé straně skóroval Ángelo Preciado. Po pauze už Sparta zápas kontrolovala, Vindahl už práci neměl. „Mohli jsme hned přidat druhý gól, ale nevadí. Vyhrálo se, máme radost. Snad to vydrží.“

V Konferenční lize získala Sparta druhé vítězství, k tomu bod s Čenstochovou a dvě kola před koncem je blízko postupu do jarní vyřazovací fáze. „Vypadá to dobře, ale nesmíme to pokazit. Zabojujeme o nejlepší osmičku, abychom šli rovnou do osmifinále.“

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Pro Vindahla to v pohárové soutěži bylo druhé čisté konto. První nulu udržel před třemi týdny proti jinému polskému týmu z Čenstochové. „Pro mě je důležité hlavně dobře chytat. Někdy to čisté konto nemáte ve své moci. Je ale hezké a důležité pro mě i pro mužstvo. Ale já se soustředím především na své výkony.“

Když se z mixzóny, kde se potkávají hráči s novináři, chystal odejít, překvapil ho dotaz jednoho z polských žurnalistů. „Pro mě jste byl nejdůležitější hráčem Sparty, myslíte, že máte šanci se vrátit do reprezentace a zabojovat o mistrovství světa,“ ptal se.

Priske: Důležitá venkovní výhra, tuhle náladu chceme udržet. Chválil Kuchtu

„Loni jsem tam byl, když jsme byli v Lize mistrů. Pokud se mi bude dařit, tak proč ne. Chytat co nejlíp, pomáhat týmu, to je všechno, co proto můžu udělat. Pak už je to na trenérovi.“

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu

5. kolo

Universitatea Craiova vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.73
  • 3.32
  • 2.40
Škendija Tetovo vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.80
  • 3.22
  • 2.40
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 4 3 1 0 9:2 10
2. RC ŠtrasburkŠtrasburk 4 3 1 0 7:4 10
3. NK CeljeCelje 4 3 0 1 8:4 9
4. Šachtar DoněckŠachtar 4 3 0 1 8:5 9
5. MohučMohuč 4 3 0 1 4:2 9
6. Raków ČenstochováRaków 4 2 2 0 7:2 8
7. AEK LarnakaLarnaka 4 2 2 0 5:0 8
8. Jagiellonia BělostokBělostok 4 2 2 0 4:2 8
8. KF DritaDrita 4 2 2 0 4:2 8
10. AEK AtényAEK Atény 4 2 1 1 9:4 7
11. AC Sparta PrahaSparta 4 2 1 1 5:2 7
12. Rayo VallecanoRayo Vallecano 4 2 1 1 8:6 7
13. FC Lausanne-SportLausanne 4 2 1 1 5:3 7
14. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 5:5 7
15. Universitatea CraiovaU Craiova 4 2 1 1 3:3 7
16. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 4 2 0 2 9:6 6
17. FiorentinaFiorentina 4 2 0 2 6:3 6
18. Crystal PalaceCrystal Palace 4 2 0 2 6:4 6
19. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 4 2 0 2 7:8 6
20. AZ AlkmaarAlkmaar 4 2 0 2 4:7 6
21. Omonia NikósieOmonia Nikósie 4 1 2 1 4:3 5
22. Kuopion PalloseuraKuopio 4 1 2 1 4:3 5
23. Noah ArmavirFC Noah 4 1 2 1 4:4 5
24. HNK RijekaRijeka 4 1 2 1 2:2 5
25. Škendija TetovoŠkendija 4 1 1 2 2:4 4
26. Lincoln Red ImpsLincoln 4 1 1 2 4:10 4
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 4 1 0 3 6:7 3
28. Legia VaršavaLegia 4 1 0 3 3:5 3
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 1 0 3 4:7 3
30. Hamrun Spartan FCHamrun 4 1 0 3 3:6 3
31. BK HäckenHäcken 4 0 2 2 4:6 2
32. BreidablikBreidablik 4 0 2 2 2:7 2
33. Aberdeen FCAberdeen 4 0 2 2 3:10 2
34. Shelbourne FCShelbourne 4 0 1 3 0:4 1
35. Shamrock RoversShamrock 4 0 1 3 3:9 1
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 4 0 0 4 2:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Pro mě dobrý poločas, culil se gólman Vindahl. Myslí znovu na reprezentaci

Peter Vindahl v brance Sparty při utkání na hřišti Legie Varšava.

Od našeho zpravodaje v Polsku Děkoval za pochvaly, které se k němu sbíhaly. Děkovali i ostatní jemu. Peter Vindahl, gólman fotbalistů Sparty, ve čtvrtek pozdě večer ve Varšavě udržel tým ve hře a dal mu šanci na vítězství. „Jsou...

28. listopadu 2025  7:18

Priske: Důležitá venkovní výhra, tuhle náladu chceme udržet. Chválil Kuchtu

Kouč Brian Priske rozdává pokyny fotbalistům Sparty při utkání na hřišti Legie...

Od našeho zpravodaje v Polsku V jednu chvíli ze sebe strhl bundu a navzdory tomu, že se hrálo v chladné Varšavě, pár minut koučoval jen ve svetru. „Někdy vás to nabudí, když jste nervózní a ve stresu. Ale nepřišlo mi, že by byla...

28. listopadu 2025

Střídající Šín pomohl Alkmaaru v Konferenční lize k výhře nad Shelbourne

Matěj Šín z Alkmaaru v utkání proti Shelbourne.

Střídající český záložník Matěj Šín pomohl fotbalistům Alkmaaru k domácí výhře 2:0 nad Shelbourne ve 4. kole Konferenční ligy. Stoper Stefan Simič odehrál celý zápas při vítězství Omonie Nikósie 2:0...

27. listopadu 2025  21:32,  aktualizováno  23:29

Česká dvojka z Lyonu řádila v Evropské lize. Karabec dal gól, Šulc na dva přihrál

Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu na hřišti Maccabi Tel Aviv.

Fotbalisté Lyonu rozdrtili Maccabi Tel Aviv 6:0 a po pátém kole ligové fáze o skóre vedou tabulku Evropské ligy. A opět u toho byla česká dvojka. Adam Karabec dal gól, Pavel Šulc měl dvě asistence a...

27. listopadu 2025  23:11

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

27. listopadu 2025  23:03

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Sestava Sparty pro úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy v Aktobe.

Fotbalisté Sparty bojují v ligové fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narážejí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Jak si sparťané vedou, kdy a...

27. listopadu 2025  22:56

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech zase hrají v Evropě. Jak se Sigmě v ligové fázi Konferenční ligy daří, jaké má soupeře, termíny zápasů i kde je můžete sledovat najdete v průběžně aktualizovaném...

27. listopadu 2025  22:46

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou pět zápasů v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali další remízy proti Fenerbahce a Freiburgu. Kdy a s kým...

27. listopadu 2025  22:45

Škoda našich šancí, ale Freiburgu jsme to udělali hodně těžké, řekl plzeňský Memič

Plzeňský bek Amar Memič (vlevo) bojuje s Patrickem Osterhagem v utkání s...

Znovu si pronajal pravou stranu hřiště. Z pozice krajního beka kmital směrem vpřed i vzad, posílal centry do šestnáctky, ve druhém poločase se dostal i do nadějné střelecké pozice, ale míč mu na nárt...

27. listopadu 2025  22:42

Razie v Dynamu. Cizinecká policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů

Souboj v utkání třetího kola českého poháru mezi Českými Budějovicemi a Baníkem...

Fotbalisté Českých Budějovic mohou přijít o pětici zahraničních hráčů. Ve čtvrtek je vyslýchala cizinecká policie kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice. Klub se k věci zatím oficiálně...

27. listopadu 2025  21:36

Olomouc - Celje 2:1, dvěma góly se blýskl Ghali. Hosté trefili dvakrát tyč

V akrobatické pozici je olomoucký Ahmad Ghali, přihlížejí brankář Darko Hrka z...

Olomoučtí fotbalisté v Konferenční lize podruhé za sebou naplno bodovali a zvýšili své šance na play off. V atraktivním utkání 4. kola ligové fáze porazili slovinské Celje 2:1. Oba góly vstřelil...

27. listopadu 2025  20:59

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

27. listopadu 2025  20:44,  aktualizováno  20:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.