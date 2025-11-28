Pro mě dobrý poločas, culil se gólman Vindahl. Myslí znovu na reprezentaci

Zkušený obránce Pavel Kadeřábek v dobrém rozmaru v televizním rozhovoru pronesl, že gólman je od toho, aby něco chytil.
Právě po Kadeřábkově chybě musel Vindahl předvést zákrok zápasu. Střela z pravé strany pokutového území se snášela na zadní tyč, ale Vindahl se mohutně odrazil, vymrštil ruku a míč vytáhl.
„Míč ve vzduchu zaplaval, měl zvláštní dráhu, bylo složité se tam dostat,“ líčil krátce před čtvrteční půlnocí, když vyšel ve fialové teplákovce z kabiny.
Vindahl o fanoušcích Sparty ve Varšavě
„Slavit s nimi po zápase je vždycky hezké. A zvlášť když jich máte na stadionu soupeře tolik jako tady ve Varšavě. Bylo to skvělé. A je dobře, že jsme jim konečně mohli dát venku vítězství. Kvůli tomu přece po Evropě za námi jezdí. Dlouho ho nezažili, takže to tady ve Varšavě bylo moc fajn.“
Během první půle nejednou dobře zakročil. „Pro mě to byl dobrý poločas,“ usmíval se.
„V obraně jsme měli otevřená okna, díky Petrovi jsme to přečkali,“ říkal stoper Adam Ševínský.
Slova chvály slyšel od trenéra Briana Priskeho. „Jo, trochu chválil. Ale nic moc velkého,“ podotkl Vindahl.
V závěru prvního poločasu, když zdeptal všechny střelce soupeře, na druhé straně skóroval Ángelo Preciado. Po pauze už Sparta zápas kontrolovala, Vindahl už práci neměl. „Mohli jsme hned přidat druhý gól, ale nevadí. Vyhrálo se, máme radost. Snad to vydrží.“
V Konferenční lize získala Sparta druhé vítězství, k tomu bod s Čenstochovou a dvě kola před koncem je blízko postupu do jarní vyřazovací fáze. „Vypadá to dobře, ale nesmíme to pokazit. Zabojujeme o nejlepší osmičku, abychom šli rovnou do osmifinále.“
Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off
Pro Vindahla to v pohárové soutěži bylo druhé čisté konto. První nulu udržel před třemi týdny proti jinému polskému týmu z Čenstochové. „Pro mě je důležité hlavně dobře chytat. Někdy to čisté konto nemáte ve své moci. Je ale hezké a důležité pro mě i pro mužstvo. Ale já se soustředím především na své výkony.“
Když se z mixzóny, kde se potkávají hráči s novináři, chystal odejít, překvapil ho dotaz jednoho z polských žurnalistů. „Pro mě jste byl nejdůležitější hráčem Sparty, myslíte, že máte šanci se vrátit do reprezentace a zabojovat o mistrovství světa,“ ptal se.
Priske: Důležitá venkovní výhra, tuhle náladu chceme udržet. Chválil Kuchtu
„Loni jsem tam byl, když jsme byli v Lize mistrů. Pokud se mi bude dařit, tak proč ne. Chytat co nejlíp, pomáhat týmu, to je všechno, co proto můžu udělat. Pak už je to na trenérovi.“