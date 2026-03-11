Dorazil za známými? Gólman Vindahl do Alkmaaru cestoval, ale na tréninku nebyl

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku - Před čtyřmi lety v Alkmaaru odchytal za sezonu osmačtyřicet zápasů a klubu pomohl do Konferenční ligy. Pro prvního gólmana sparťanských fotbalistů Petera Vindahla to ve čtvrtek večer mohl být na stadionu AFAS pikantní návrat. Jenže nejspíš nebude.
Sparťanský brankář Peter Vindahl slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy proti...

Sparťanský brankář Peter Vindahl slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy proti Plzni. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Brankáři Sparty na tréninku před osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem. Peter...
Trénink fotbalistů Sparty před osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem.
Trénink fotbalistů Sparty před osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem.
Stadion Alkmaaru, kde Sparta rozehraje osmifinále Konferenční ligy.
Když sparťané ve středu pozdě odpoledne vyběhli na trávník moderního stadionu k předzápasovému tréninku, mezi tyčemi se činili jeho zástupce Jakub Surovčík i další náhradníci Daniel Kerl a Pedro Rodriguez.

„Kde je Peter?“ sondovali místní žurnalisté.

Od českých kolegů věděli, že Vindahl ve středu ráno v Praze nastoupil do letadla a vyrazil s týmem k úvodnímu osmifinálovému utkání Konferenční ligy. Bralo se takřka za hotovou věc, že půjde do brány, když je ve výpravě.

„Pro nás a náš herní styl je to důležitý hráč. Pro mužstvo jsou cenné jeho zkušenosti. Jsme rádi, že s námi mohl cestovat,“ říkal pak na tiskové konferenci trenér Brian Priske.

Brankáři Sparty na tréninku před osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem. Peter...

Když o pár desítek minut později začal trénink, Vindahl se na hřišti v úvodních patnácti minutách, na které mívají reportéři přístup, neobjevil. Znamená to, že proti svému bývalému klubu nenastoupí?

Na sparťanské poměry by bylo nezvyklé, pokud by s týmem cestoval hráč, který není fit a nemůže na hřiště.

Kouč Priske o Vydrovi a Rrahmanim

Sparťanský fotbalista Patrik Vydra si po zranění v nedělním ligovém derby na Slavii v této sezoně už zřejmě nezahraje. „Je to pro nás těžká rána. Začátkem týdne podstoupil specializovaná vyšetření, která bohužel potvrdila, že nám bude pravděpodobně chybět až do konce sezony,“ prohlásil Priske na tiskové konferenci v Alkmaaru.

Do Nizozemska nepřicestoval ani Albion Rrahmani, nejlepší střelec týmu řeší nespecifikované zdravotní potíže. „Nemůže s ním počítat do reprezentační přestávky,“ podotkl Priske.

Možná chtěl do Alkmaaru sám Vindahl, aby pozdravil staré známé. V nizozemském klubu strávil rok a půl, v lednu 2023 zamířil na půlroční hostování do Norimberku, pak do Sparty, která ho o rok později z Alkmaaru získala natrvalo.

Stal se neotřesitelnou jedničkou, hned ve své první sezoně pomohl k titulu i k postupu do Ligy mistrů.

Před měsícem v úvodu ligového utkání proti Hradci Králové si při došlapu poranil nohu v oblasti nártu a od té doby je v bráně Surovčík.

„Každý je jiným typem gólmana. Už jen to, že jeden je pravák a druhý levák. Co se týče výstavby, tak důležití jsou zejména kluci kolem něj. Stopeři, střední záložníci i wingbeci. Brankář musí mít nabídku,“ říkal ještě před tréninkem kapitán Lukáš Haraslín.

Kdo bude čelit palbě útočníků Alkmaaru a od sparťanské brány rozehrávat?

11. března 2026  18:28

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Před čtyřmi lety v Alkmaaru odchytal za sezonu osmačtyřicet zápasů a klubu pomohl do Konferenční ligy. Pro prvního gólmana sparťanských fotbalistů Petera Vindahla to ve čtvrtek večer mohl být na stadionu AFAS pikantní návrat. Jenže nejspíš nebude.

Emmer, fotbalista i barber: stříhání trénoval na sobě, chyby zakrýval čepicí

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Ústecký fotbal v něm získal fotbalistu i barbera. Je libo ostříhat? Na služby záložníka Jakuba Emmera je v šatně pořadník. „Mám nabité dny se strojkem,“ usmívá se zimní posila druholigového klubu ze...

11. března 2026  11:13

Sparta bez Vydry, zato s Vindahlem. Co ji v pohárovém osmifinále v Alkmaaru čeká?

Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Když loni koncem října v Alkmaaru nastoupili fotbalisté Slovanu Bratislava, byl to tanec. „Fantastický brankář Takáč zachránil tým od katastrofy,“ psala slovenská média. Nebo. „Prohra 0:1 je...

11. března 2026  11:09

