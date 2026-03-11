Když sparťané ve středu pozdě odpoledne vyběhli na trávník moderního stadionu k předzápasovému tréninku, mezi tyčemi se činili jeho zástupce Jakub Surovčík i další náhradníci Daniel Kerl a Pedro Rodriguez.
„Kde je Peter?“ sondovali místní žurnalisté.
Od českých kolegů věděli, že Vindahl ve středu ráno v Praze nastoupil do letadla a vyrazil s týmem k úvodnímu osmifinálovému utkání Konferenční ligy. Bralo se takřka za hotovou věc, že půjde do brány, když je ve výpravě.
„Pro nás a náš herní styl je to důležitý hráč. Pro mužstvo jsou cenné jeho zkušenosti. Jsme rádi, že s námi mohl cestovat,“ říkal pak na tiskové konferenci trenér Brian Priske.
Když o pár desítek minut později začal trénink, Vindahl se na hřišti v úvodních patnácti minutách, na které mívají reportéři přístup, neobjevil. Znamená to, že proti svému bývalému klubu nenastoupí?
Na sparťanské poměry by bylo nezvyklé, pokud by s týmem cestoval hráč, který není fit a nemůže na hřiště.
Kouč Priske o Vydrovi a Rrahmanim
Sparťanský fotbalista Patrik Vydra si po zranění v nedělním ligovém derby na Slavii v této sezoně už zřejmě nezahraje. „Je to pro nás těžká rána. Začátkem týdne podstoupil specializovaná vyšetření, která bohužel potvrdila, že nám bude pravděpodobně chybět až do konce sezony,“ prohlásil Priske na tiskové konferenci v Alkmaaru.
Do Nizozemska nepřicestoval ani Albion Rrahmani, nejlepší střelec týmu řeší nespecifikované zdravotní potíže. „Nemůže s ním počítat do reprezentační přestávky,“ podotkl Priske.
Možná chtěl do Alkmaaru sám Vindahl, aby pozdravil staré známé. V nizozemském klubu strávil rok a půl, v lednu 2023 zamířil na půlroční hostování do Norimberku, pak do Sparty, která ho o rok později z Alkmaaru získala natrvalo.
Stal se neotřesitelnou jedničkou, hned ve své první sezoně pomohl k titulu i k postupu do Ligy mistrů.
Před měsícem v úvodu ligového utkání proti Hradci Králové si při došlapu poranil nohu v oblasti nártu a od té doby je v bráně Surovčík.
„Každý je jiným typem gólmana. Už jen to, že jeden je pravák a druhý levák. Co se týče výstavby, tak důležití jsou zejména kluci kolem něj. Stopeři, střední záložníci i wingbeci. Brankář musí mít nabídku,“ říkal ještě před tréninkem kapitán Lukáš Haraslín.
Kdo bude čelit palbě útočníků Alkmaaru a od sparťanské brány rozehrávat?