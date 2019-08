Můj nejlepší moment ve Slavii. Cítíme, že postup je blízko, říká Kolář

Vždyť penaltu zneškodnil v profesionální kariéře ve svých čtyřiadvaceti letech úplně poprvé. Na třináctý pokus.



„Věřil jsem si, střelce jsem měl nastudovaného, věděl jsem že bude do poslední chvíle čekat, jestli někam skočím, já zůstal stát, nedal mu na výběr a pak jsem trefil stranu,“ popisoval Kolář novinářům po utkání.

Penaltu chytil v 79. minutě Billelu Omranimu, proti střele skočil po své levé ruce, míč vyrazil před sebe a zbytek už za něj zvládli pohotoví obránci.

Teď jste Lize mistrů blíž.

Všichni to cítíme, ale pořád jsme teprve v poločase. Je důležité, že si vezeme výhru jedna nula, ale musíme k tomu stejně přistoupit i v domácím utkání. Vstřelit gól a nejlépe znovu žádný neinkasovat.

Ukázala vám Kluž po přestávce, čeho je schopna?

Dostali se zpátky do hry, to jsme všichni viděli. Zatímco v první půli do toho vstoupili s respektem a my hráli dobře, po přestávce potřebovali dát gól a neměli co ztratit. Hodně míčů nakopávali na útočníka, který je dovedl udržet. Vytvořili si nějaké šance, závary.

A pak přišla vaše chvíle. Na penaltu jste si věřil?

Jo, protože už minule jsem nedostal gól z penalty s Olomoucí díky tyčce. Protrhl jsem tu svoji sérii a tady se mi na to podařilo navázat.

Důležitých zákroků jste měl víc, odchytal jste své nejlepší utkání ve Slavii?

Spíš ta penalta byla takovým nejlepším momentem, protože kluky už jsem podržel víckrát. I když v předkole Ligy mistrů je to samozřejmě jiné, snad to půjde stejně i v odvetě.

V ní umí Kluž pořádně kousat, což potvrdila třeba nečekaným vítězstvím 4:3 na Celtiku ve třetím předkole. Varování?

Na hřištích soupeřů dávají góly, daří se jim. My se musíme poučit z chyb, které udělali její předchozí soupeři. Věřím, že to zvládneme.