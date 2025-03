Kiks Kováře, hloupé vyloučení i penalta. Velké chyby, zlobil se trenér Leverkusenu

Potíže gólmanů Jen krátce poté, co Bayern v 54. minutě po chybě českého brankáře Matěje Kováře zvýšil na 2:0, zůstal na zemi sedět domácí brankář Manuel Neuer. Nechal se ošetřovat, ale pak ukázal, že kvůli zranění lýtkového svalu v úvodním osmifinále Ligy mistrů pokračovat nemůže. Na lavičce Bayernu vznikla tak trochu panika. Dlouholetý náhradník Sven Ulreich seděl na tribuně v civilu s manželkou. Do hry se tak chytal jedenadvacetiletý Jonas Urbig, jenž v závěru ledna přišel z druholigového Kolína nad Rýnem a za Bayern dosud neodchytal jediné utkání. Když po vystřídání byla hra znovu zahájena, Bayern několik minut neměl na lavici náhradního brankáře. Ulreich pospíchal z tribunu do kabiny, kde se převlékl a pak teprve usedl na lavičku. „Jonas přišel v zimě proto, že Sven Ulreich nebyl v pořádku a pak měl zdravotní potíže i Daniel Peretz. Kdybychom ho nepřivedli, do extrémně důležitých měsíců ledna a února bychom šli jen s Manu Neuerem a mládežnickým brankářem Maxem Schmittem,“ poznamenal Max Eberl, sportovní ředitel Bayernu. Neuer by měl chybět několik týdnů, vrátit by se mohl v průběhu dubna, možná i dřív