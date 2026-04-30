Viděli jste ty góly? Neměl zákrok a dostal bůra. Slavný Neuer má negativní rekord

Je mistrem světa, dvojnásobným vítězem Ligy mistrů, tituly v bundeslize snad ani nespočítá.
Ale v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů neměl zákrok a na míč si sáhl jen ve chvíli, kdy ho pětkrát vyndával ze sítě.
„Je prvním brankářem v posledních šestnácti ročnících Champions League, který dostal aspoň pět branek a nechytil jedinou střelu,“ hlásily statistiky.
Čtyřicetiletý gólman byl součástí zápasu, který nemá obdoby. Zápasu století, jak říkají někteří experti a média. Byla to skvostná ofenzivní podívaná s devíti góly a výsledkem 5:4 pro Paris St. Germain
„Co jsem s tím tak mohl dělat?“ reagoval Neuer v mixzóně před novináři.
„Dvakrát jsem neměl daleko k tomu, abych míč chytil nebo si na něj aspoň sáhl. Možná nám chybělo i trochu štěstí. Jasně, pět gólů je moc. Pro mě ani pro naši defenzívu to není dobrá vizitka, podepíše se to na vás. Ale nemáme hlavy dole, díváme se dopředu.“
Přitom stopeři Tah a Upemecano slyšeli od některých expertů pochvalu, kolik nebezpečných výpadů soupeře ještě zastavili.
„Myslím, že jsem tohle nikdy neřekl o žádném týmu, který inkasoval pět gólů,“ pronesl pobaveně bývalý elitní německý obránce Mats Hummels, jenž je odchovancem Bayernu, ale léta nastupoval za největšího rivala z Dortmundu.
Jeho dlouholetý spoluhráč z reprezentace Neuer má negativní rekord...
První gól dostal od Kvaraccheliji přízemní střelou na druhou tyč, druhý po rohu hlavou od Nevese, třetí z penalty, čtvrtý znovu od Kvaraccheliji, který byl před bránou sám. Pátý od Dembélého, jenž střílel po zemi z vápna do protipohybu na bližší tyč, u které Neuer „zkameněl“.
V 58. minutě to bylo 5:2 pro St. Germain, ale Bayern se dokázal vzpamatovat.
Při spěchu za snížením došlo k úsměvné scénce, kdy si Neuer žádal rychle míč od podavače, ale ten mu dělal naschvály, míč nohou posunul tak, aby na něj brankář přes reklamní panely nedosáhl a nemohl bleskově rozehrát.
Mnoho fanoušků to na sociálních sítích označilo za nefér jednání a pro klub žádá trest. „Ale od chlapce to vyžadovalo odvahu, když se postavil velkému Manuelovi,“ objevilo se na streamovací službě Prime Video.
„Když jsem dostal pátý gól, mluvil jsem s pár spoluhráči. Věřil jsem, že to takhle neskončí, že ten rozdíl zmírníme,“ podotkl Neuer.
Jak v takové situace lze tým motivovat? „Abychom hráli svou hru, abychom v ni věřili. Jsou to dvě nebo tři slova a taky je to spíš o řeči těla a o tom, abychom ukázali, že se nehroutíme a nevzdáme.“
To se také stalo. Deset minut po páté brance domácích to bylo najednou 5:4. A odveta v Mnichově ve středu 6. května je otevřená.