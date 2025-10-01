Srazil jsem nás na kolena. Slávistický brankář Staněk o kiksu na Interu

  12:19
V jeho očích jste viděli zděšení, úlek, pak zmar. Hned jak pokazil přihrávku na spoluhráče Davida Zimu, gólman slávistických fotbalistů Jindřich Staněk věděl, že se na tým řítí pohroma. „Obrovská chyba. Vím to, srazil jsem nás na kolena. Mrzí mě to strašně,“ omlouval se po porážce 0:3 v Lize mistrů na Interu Milán.
Lautaro Martínez z Interu skóruje v utkání Ligy mistrů proti Slavii.

foto: AP

Slávistický stoper Štěpán Chaloupek (vpravo) v souboji o míč s Marcusem...
Momentka z utkání Ligy mistrů mezi Interem a Slavií. S balonem slávista...
Dvougólový střelec Lautaro Martínez z Interu střídá, vedle něj Daiki Hašioka ze...
Cristian Chivu, kouč fotbalistů Interu, v utkání proti Slavii.
Z úterního souboje v Miláně utekla necelá půlhodina, když ke Staňkovi od Douděry mířila dlouhá malá domů.

Slávistický brankář sice nebyl úplně pod tlakem napadajícího Lautara Martíneze, ale i tak zvolil na své poměry nestandardní řešení. Obvykle odkopne daleko do pole, tentokrát se snažil přihrát na tři metry, ale míč poslal protihráči přímo do kroku.

„Chtěl jsem to původně otáčet na druhou stranu. Bohužel…“ říkal v rozhovoru pro Nova Sport.

„Chtěli jsme to hrát přes jejich pravou stranu, kombinovat po zemi, ale co si budeme povídat, dneska se mi to nepovedlo. Celkově to od nás bylo ustrašený. Co jsme předvedli v prvním poločase, tak takhle to vypadat nemělo.“

Zbytečné ztráty, pasivita. Nebyli jsme to my, chyběla nám odvaha, řekl Trpišovský

„Chyba to je, to si říkat nemusíme. Ale dostávali jsme ho do situací, do kterých jsme nemuseli, a byly pro něj nekomfortní. Důležitá je i řeč těla, kdy od něj míč chceme a nechceme. Z toho jsem nejvíc zklamaný, že tam chyběla odvaha. Místo dvou tří rychlých doteků přes stranu, jsme míč vzadu předržovali. Když to nezrychlíte, Inter vás ve svém 5-3-2 do té situace nažene,“ zastal se gólmana trenér Jindřich Trpišovský.

Devětadvacetiletý Staněk je neotřesitelnou týmovou jedničkou. Pozici brankáře číslo jedna si vybojoval zpátky i v národním mužstvu. Jeho výkon byl zásadní pro vítězství v zářijové kvalifikaci v Černé Hoře, čtenáři iDNES.cz ho zvolili nejlepším hráčem českého týmu.

Před dvěma týdny v úvodním duelu základní fáze Ligy mistrů proti Bodö/Glimt (2:2) čapl penaltu a zlikvidoval další tři tutovky soupeře. „Nechci se moc bavit o mém výkonu, protože jsme to pokazili. Nebudu vám říkat bludy, chci být upřímný. Je to zklamání, obrovská škoda.“

Největší zápas mého života. Ale vyždímal nás, říká Chaloupek. Na San Siru zažil lekci

Před zápasem na Interu do poslední chvíle nevěděl, jestli se do brány kvůli předchozí viróze postaví. „Čekali jsme, jak se budu cítit. Bylo to na mně. Nakonec jsme rozhodli, že do toho jdu,“ popisoval.

„Ale to neznamená, že bych nebyl připravený. Bohužel jsem udělal obrovskou chybu, vím to. I když první půle od nás nebyla dobrá, tohle nás strašně srazilo. Za čtyři minuty jsme dostali druhý gól. Dnes se mi to nepovedlo,“ prohlásil Staněk.

Kouč Trpišovský mu to vyčítat nebude. „Určitě ne. Jindra nás drží celou sezonu a největší chyba byla pomalá nabídka ostatních hráčů. Sami jste viděli, že za stavu 0:2 jsme na hřišti byli už odvážnější.“

Odvahu teď slávisté budou potřebovat, v neděli je čeká derby na Spartě. Půjde o první příčku v domácí lize.

Slavia v mládežnické Lize mistrů uhrála remízu s Interem, v závěru vyrovnal Naskos

Fotbalisté Slavie ve druhém kole Youth League pro hráče do 19 let překvapivě remizovali v Miláně s Interem 2:2 a navázali na úvodní vítězství 5:0 nad Bodö/Glimt. Pražané nad favoritem vedli po...

30. září 2025  19:23

Zabavené choreo, pak strkanice. Slávističtí fanoušci se v centru Milána střetli s policií

Od našich zpravodajů v Itálii Před plánovaným pochodem strkanice s policisty přímo v centru města. Z milánského Piazza del Duomo se v úterý odpoledne rozléhal do okolních ulic, kde se nacházejí luxusní butiky světových značek,...

30. září 2025  18:14,  aktualizováno  18:56

