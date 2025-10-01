Z úterního souboje v Miláně utekla necelá půlhodina, když ke Staňkovi od Douděry mířila dlouhá malá domů.
Slávistický brankář sice nebyl úplně pod tlakem napadajícího Lautara Martíneze, ale i tak zvolil na své poměry nestandardní řešení. Obvykle odkopne daleko do pole, tentokrát se snažil přihrát na tři metry, ale míč poslal protihráči přímo do kroku.
„Chtěl jsem to původně otáčet na druhou stranu. Bohužel…“ říkal v rozhovoru pro Nova Sport.
„Chtěli jsme to hrát přes jejich pravou stranu, kombinovat po zemi, ale co si budeme povídat, dneska se mi to nepovedlo. Celkově to od nás bylo ustrašený. Co jsme předvedli v prvním poločase, tak takhle to vypadat nemělo.“
|
Zbytečné ztráty, pasivita. Nebyli jsme to my, chyběla nám odvaha, řekl Trpišovský
„Chyba to je, to si říkat nemusíme. Ale dostávali jsme ho do situací, do kterých jsme nemuseli, a byly pro něj nekomfortní. Důležitá je i řeč těla, kdy od něj míč chceme a nechceme. Z toho jsem nejvíc zklamaný, že tam chyběla odvaha. Místo dvou tří rychlých doteků přes stranu, jsme míč vzadu předržovali. Když to nezrychlíte, Inter vás ve svém 5-3-2 do té situace nažene,“ zastal se gólmana trenér Jindřich Trpišovský.
Tak tohle se nepovedlo... Inter jde po velké chybě Staňka do vedení. #NovaSport | #UCL pic.twitter.com/IScgOsTzgO— Nova Sport (@novasport_cz) September 30, 2025
Devětadvacetiletý Staněk je neotřesitelnou týmovou jedničkou. Pozici brankáře číslo jedna si vybojoval zpátky i v národním mužstvu. Jeho výkon byl zásadní pro vítězství v zářijové kvalifikaci v Černé Hoře, čtenáři iDNES.cz ho zvolili nejlepším hráčem českého týmu.
Před dvěma týdny v úvodním duelu základní fáze Ligy mistrů proti Bodö/Glimt (2:2) čapl penaltu a zlikvidoval další tři tutovky soupeře. „Nechci se moc bavit o mém výkonu, protože jsme to pokazili. Nebudu vám říkat bludy, chci být upřímný. Je to zklamání, obrovská škoda.“
|
Největší zápas mého života. Ale vyždímal nás, říká Chaloupek. Na San Siru zažil lekci
Před zápasem na Interu do poslední chvíle nevěděl, jestli se do brány kvůli předchozí viróze postaví. „Čekali jsme, jak se budu cítit. Bylo to na mně. Nakonec jsme rozhodli, že do toho jdu,“ popisoval.
„Ale to neznamená, že bych nebyl připravený. Bohužel jsem udělal obrovskou chybu, vím to. I když první půle od nás nebyla dobrá, tohle nás strašně srazilo. Za čtyři minuty jsme dostali druhý gól. Dnes se mi to nepovedlo,“ prohlásil Staněk.
Kouč Trpišovský mu to vyčítat nebude. „Určitě ne. Jindra nás drží celou sezonu a největší chyba byla pomalá nabídka ostatních hráčů. Sami jste viděli, že za stavu 0:2 jsme na hřišti byli už odvážnější.“
Odvahu teď slávisté budou potřebovat, v neděli je čeká derby na Spartě. Půjde o první příčku v domácí lize.