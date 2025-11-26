Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč

Všichni ho plácali po zádech, i od novinářů slyšel jen slova chvály. Jindřich Staněk, brankář slávistických fotbalistů, to však bral bez emocí. „Já a hrdina? Nemyslím si to. Na hřišti jsem nebyl sám, kluci mi hodně pomohli,“ líčil krátce před úterní půlnocí v útrobách stadionu v Edenu.
Jenže nebýt jeho, Slavia by si třetí bod v Lize mistrů nepřipsala.

Za bezbrankovou remízu proti Athletic Clubu z Bilbaa vděčí především svému gólmanovi. „Tak něco jsem chytil, ale od toho tam jsem. To je moje práce,“ řekl přece jen.

První velkou šanci zlikvidoval v úvodu Sancetovi. Další tři v rozmezí dvou minut krátce po přestávce. Všechny měl Navarro.

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli jen hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

„Netušil jsem, že ve všech byl on. Hlavně tu hlavičku jsme nevěděl. To bylo hodně rychlé. Až kluci v kabině mi to říkali,“ poznamenal Staněk.

Nejdřív prudkou střelu z deseti metrů vyrazil tygřím skokem, při dalším nájezdu byl včas na zemi a pak se blýskl proti důrazné hlavičce, kterou už všichni viděli v síti.

„Ta hlavička byla asi nejtěžší,“ souhlasil. „Nebo takhle, ten zákrok byl vidět, byl asi nejhezčí,“ prohodil Staněk. „Ale i ta šance v první půli byla složitá. Šlo o to, abych to co nejdéle ustál, abych nešel brzy na zem a nepřeskočilo mě to.“

Podívejte se na Staňkovy zákroky ve druhém poločase:

To hosté běželi ve dvou na jednoho. Chyboval stoper Štěpán Chaloupek v rozehrávce. „Občas se pouštím do něčeho, do čeho bych neměl,“ uznal Chaloupek. „A ty tři šance za sebou? Najednou jsme z toho vypadli, nevím proč. Ale Jindra nás zase podržel, díky.“

Chválil i kouč Jindřich Trpišovský. „Jsme šťastní, že máme Jindru Staňka i Kubu Markoviče. Jestli se Slavii něco daří v Lize mistrů, tak ukazovat gólmany. Ondra Kolář před šesti lety, předtím ještě Martin Vaniak. Letos Jindra navázal na Markyho v Bergamu. Brankáři nám dávají šanci bodovat, drží nás,“ prohlásil Trpišovský.

Bilbao ukázalo, že bylo pro Slavii těžším soupeřem, než sama čekala. I když se mu ve španělské lize nedaří, Slavii nepustilo do žádné vyložené šance.

„Jsme trochu zklamaní, že jsme nevyhráli a nepotěšili fanoušky. Cítili jsme, že bychom mohli vyhrát,“ litoval Staněk. „Ale jsme v Lize mistrů, je to extrémně těžká soutěž. Nemohli jsme se dostat do té naší hry, takže bod nakonec musíme brát.“

Ty má Slavia z pěti zápasů tři. Zbývají duely na Tottenhamu, v lednu pak doma s Barcelonou a na Kypru s Pafosem.

