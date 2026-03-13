Surovčík po Alkmaaru: Další velký zápas, ale zase to bylo od nás málo

Když ve čtvrtek večer v Alkmaaru (1:2) zápas skončil, bylo na něm vidět, jak je zklamaný.
„Výsledek sice špatný není, za týden doma máme o co hrát. Ale...“ přemítal Surovčík.
Co ale?
Výkon nebyl na Spartu dost dobrý, to si nebudeme nalhávat. Je to několikátý velký zápas a zase to bylo málo. Každý musí začít u sebe.
Také přibývá zraněných a ubývají síly.
Podívejte se na Šévu, dohrává se zraněním, jde do všeho. U mě je to frajer. Kdyby měl takový přístup každý...
Jak to myslíte?
Přijde mi, že nám chybí vůle se porvat. Slávisti nejsou lepší fotbalisti než my, ale totálně nás roznesli přístupem. Fotbalisty máme, ale někdy je to málo. Vidím to právě na klukách v obraně, kteří si každý zápas to svoje uhrajou. Ale někdy mi je jich líto, jak se to na nás valí, a pak to odnesou zraněním.
Poločas jste prohráli, byli jste horší. Bylo v kabině dusno?
Ani ne, něco jsem si řekli, ale bylo to v klidu. Na začátku druhé půle to pak od nás byla nejlepší pasáž, vyrovnali jsme.
Věřil jste, že už remízu ukopete, přestože měli domácí obrovský tlak a spoustu šancí?
Věřil, jasně. Remíza by byla zlatá, ono ani na víc nebylo. Gól jsme dali z jedné šance. Ona i ta porážka o gól je pro nás vlastně zlatá.
S tím lze souhlasit.
Ale ve Spartě nemůžeme být šťastní, že jsme prohráli jen o gól. My musíme vyhrávat nebo to aspoň chtít.
Čekal jste, že vás Alkmaar tak přehraje?
Hlavně v ofenzivě nám ukázali kvalitu, kterou bychom chtěli mít taky. Třeba to jejich levé křídlo, Daale, toho nestačili bránit ani dva lidi. Když tam máte takového frajera, tak se vám to dopředu hraje.
Jako týmová dvojka jste odchytal pátý zápas za sebou. Cítíte se už jistější?
O tom se ani nemusíme bavit. Hlavně při situacích, kterou nejdou nacvičit v tréninku, například při centrech. I před zápasem jste klidnější, ale pak se stejně musíte nějak chytit nějakým zákrokem.
Přitom to vypadalo, že se právě v Alkmaaru do brány vrátí Vindahl, když sem cestoval. Jak jste to bral?
Ne, já věděl, že budu chytat. Že tady byl i Peter... On tady chytal, tak asi proto, já byl v klidu.