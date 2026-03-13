Surovčík po Alkmaaru: Další velký zápas, ale zase to bylo od nás málo

Miloslav Novák
  7:05
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku - Nebýt jeho, fotbalová Sparta by už po úvodním osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru neměla o co hrát. Gólman Jakub Surovčík předvedl několik parádních zákroků. „I u mě by se pár chyb našlo, ale asi můžu říct, že jsem klukům pomohl,“ pronesl po prohře 1:2.
Troy Parrott z Alkmaaru (9) střílí svůj druhý gól proti Spartě.

Troy Parrott z Alkmaaru (9) střílí svůj druhý gól proti Spartě. | foto: AP

Radost sparťanských fotbalistů z gólu v Alkmaaru.
Sparťanští fotbalisté po porážce 1:2 v Alkmaaru.
Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům po utkání v Alkmaaru.
Mees de Wit z Alkmaaru a Oliver Sonne (vlevo) ze Sparty.
24 fotografií

Když ve čtvrtek večer v Alkmaaru (1:2) zápas skončil, bylo na něm vidět, jak je zklamaný.

„Výsledek sice špatný není, za týden doma máme o co hrát. Ale...“ přemítal Surovčík.

Co ale?
Výkon nebyl na Spartu dost dobrý, to si nebudeme nalhávat. Je to několikátý velký zápas a zase to bylo málo. Každý musí začít u sebe.

Také přibývá zraněných a ubývají síly.
Podívejte se na Šévu, dohrává se zraněním, jde do všeho. U mě je to frajer. Kdyby měl takový přístup každý...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Jak to myslíte?
Přijde mi, že nám chybí vůle se porvat. Slávisti nejsou lepší fotbalisti než my, ale totálně nás roznesli přístupem. Fotbalisty máme, ale někdy je to málo. Vidím to právě na klukách v obraně, kteří si každý zápas to svoje uhrajou. Ale někdy mi je jich líto, jak se to na nás valí, a pak to odnesou zraněním.

Poločas jste prohráli, byli jste horší. Bylo v kabině dusno?
Ani ne, něco jsem si řekli, ale bylo to v klidu. Na začátku druhé půle to pak od nás byla nejlepší pasáž, vyrovnali jsme.

Věřil jste, že už remízu ukopete, přestože měli domácí obrovský tlak a spoustu šancí?
Věřil, jasně. Remíza by byla zlatá, ono ani na víc nebylo. Gól jsme dali z jedné šance. Ona i ta porážka o gól je pro nás vlastně zlatá.

Sparťanský záložník Kaan Kairinen v souboji s Ro-Zangelem Daalem z Alkmaaru.

S tím lze souhlasit.
Ale ve Spartě nemůžeme být šťastní, že jsme prohráli jen o gól. My musíme vyhrávat nebo to aspoň chtít.

Čekal jste, že vás Alkmaar tak přehraje?
Hlavně v ofenzivě nám ukázali kvalitu, kterou bychom chtěli mít taky. Třeba to jejich levé křídlo, Daale, toho nestačili bránit ani dva lidi. Když tam máte takového frajera, tak se vám to dopředu hraje.

Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné

Jako týmová dvojka jste odchytal pátý zápas za sebou. Cítíte se už jistější?
O tom se ani nemusíme bavit. Hlavně při situacích, kterou nejdou nacvičit v tréninku, například při centrech. I před zápasem jste klidnější, ale pak se stejně musíte nějak chytit nějakým zákrokem.

Přitom to vypadalo, že se právě v Alkmaaru do brány vrátí Vindahl, když sem cestoval. Jak jste to bral?
Ne, já věděl, že budu chytat. Že tady byl i Peter... On tady chytal, tak asi proto, já byl v klidu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Mohuč vs. SK Sigma Olomouc //www.idnes.cz/sport
19.3. 18:45
  • 1.35
  • 4.49
  • 8.27
AEK Atény vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
19.3. 18:45
  • 1.30
  • 5.00
  • 8.58
Raków Čenstochová vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
19.3. 18:45
  • 2.55
  • 3.33
  • 2.55
AEK Larnaka vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
19.3. 18:45
  • 5.83
  • 4.05
  • 1.50
RC Štrasburk vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
19.3. 21:00
  • 1.31
  • 5.12
  • 8.06
Rayo Vallecano vs. Samsunspor //www.idnes.cz/sport
19.3. 21:00
  • 1.59
  • 3.70
  • 5.29
AC Sparta Praha vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
19.3. 21:00
  • 2.25
  • 3.49
  • 2.82
Šachtar Doněck vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
19.3. 21:00
  • 2.00
  • 3.53
  • 3.33
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 6 5 1 0 11:5 16
2. Raków ČenstochováRaków 6 4 2 0 9:2 14
3. AEK AtényAEK Atény 6 4 1 1 14:7 13
4. AC Sparta PrahaSparta 6 4 1 1 10:3 13
5. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13:7 13
6. Šachtar DoněckŠachtar 6 4 1 1 10:5 13
7. MohučMohuč 6 4 1 1 7:3 13
8. AEK LarnakaLarnaka 6 3 3 0 7:1 12
9. FC Lausanne-SportLausanne 6 3 2 1 6:3 11
10. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11:6 10
11. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 6 3 1 2 12:8 10
12. SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10:6 10
13. NK CeljeCelje 6 3 1 2 8:7 10
14. AZ AlkmaarAlkmaar 6 3 1 2 7:7 10
15. FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8:5 9
16. HNK RijekaRijeka 6 2 3 1 5:2 9
17. Jagiellonia BělostokBělostok 6 2 3 1 5:4 9
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 6 2 2 2 5:4 8
19. Noah ArmavirFC Noah 6 2 2 2 6:7 8
20. KF DritaDrita 6 2 2 2 4:8 8
21. Kuopion PalloseuraKuopio 6 1 4 1 6:5 7
22. Škendija TetovoŠkendija 6 2 1 3 4:5 7
23. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8:10 7
24. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 2 1 3 7:9 7
25. Universitatea CraiovaU Craiova 6 2 1 3 6:8 7
26. Lincoln Red ImpsLincoln 6 2 1 3 7:15 7
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 6 2 0 4 9:9 6
28. Legia VaršavaLegia 6 2 0 4 8:8 6
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5:9 6
30. BreidablikBreidablik 6 1 2 3 6:11 5
31. Shamrock RoversShamrock 6 1 1 4 7:13 4
32. BK HäckenHäcken 6 0 3 3 5:8 3
33. Hamrun Spartan FCHamrun 6 1 0 5 4:11 3
34. Shelbourne FCShelbourne 6 0 2 4 0:7 2
35. Aberdeen FCAberdeen 6 0 2 4 3:14 2
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 6 0 1 5 3:14 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Surovčík po Alkmaaru: Další velký zápas, ale zase to bylo od nás málo

Troy Parrott z Alkmaaru (9) střílí svůj druhý gól proti Spartě.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Nebýt jeho, fotbalová Sparta by už po úvodním osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru neměla o co hrát. Gólman Jakub Surovčík předvedl několik parádních zákroků. „I u mě by se pár chyb našlo, ale asi...

13. března 2026  7:05

Horníček v Evropské lize neodvrátil porážku Bragy s Ferencvárosem

Bamidele Yusuf z Ferencvárose zpracovává míč, sleduje ho Sikou Niakate z Bragy.

Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem v úvodním osmifinále Evropské ligy prohráli 0:2 na hřišti Ferencvárose Budapešť. Italské derby Boloňa - AS Řím skončilo 1:1, střídající domácí...

12. března 2026  21:13,  aktualizováno  23:41

Sigma - Mohuč 0:0, klidný zápas. Domácí dvakrát zachránil ofsajd, mohli i vyhrát

Olomoučtí fotbalisté děkují fanouškům po úvodním osmifinále Konferenční ligy...

Dvakrát sice lovil brankář Koutný míč ze sítě, jenže v obou případech skórovali fotbalisté Mohuče po ofsajdu. I proto nakonec Sigma Olomouc v úvodním osmifinále Konferenční ligy remizovala 0:0 s...

12. března 2026  23:16

Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné

Sparťanský trenér Brian Priske děkuje fanouškům po utkání v Alkmaaru.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Několikrát v průběhu druhé půle jen frustrovaně rozhodil rukama, když jeho svěřenci zase odevzdali soupeři míč dlouhým nákopem a pokračovali v pasivním herním projevu. „Ten zápas se mi nelíbil. V...

12. března 2026  22:05

Šachtar Doněck na úvod osmifinále Konferenční ligy vyhrál v Poznani

Luis Palma (uprostřed) z Lechu Poznaň a Mikael Ishak (vlevo z Šachtaru.

Fotbalisté Šachtaru Doněck v úvodním osmifinále Konferenční ligy vyhráli v Poznani 3:1. Postupující narazí na Alkmaar, nebo Spartu, nizozemský tým ve čtvrtek doma zvítězil 2:1. Rijeka na vlastním...

12. března 2026  21:40

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

12. března 2026  20:28,  aktualizováno  20:43

Trump zase otočil: Írán je v USA vítán, ale MS by se raději zúčastnit neměl

Prezident Donald Trump podle scénáře vylosoval USA.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že íránský fotbalový tým je na letním mistrovství světa vítán, ale pro jeho vlastní bezpeční není vhodné, aby se turnaje spolupořádaného USA zúčastnil. Ve...

12. března 2026  17:41

Fyzioterapeut Slavie, který nakopl Kuchtu, vyvázne bez trestu. Není totiž členem FAČR

Předzápasová show v Edenu, který hostí 316. pražské derby mezi Slavií a Spartou.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) nemůže potrestat fyzioterapeuta Daniela Bergera ze Slavie za nakopnutí sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu při poločasové...

12. března 2026  17:32

79 sekund a dresy fuč. Teď Teplice získaly za vánoční sadu evropské ocenění

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Když fotbalové Teplice na sklonku roku nadělily fanouškům speciální dresy v podobě vánočních svetrů, vyprodaly se za pouhou minutu a 19 sekund. Nejrychleji v historii klubu! Teď si účastník první...

12. března 2026  17:03

Jen 10 minut ve vedení, 16 inkasovaných gólů a Anglie v Lize mistrů trpí. Únavou?

Zklamaný trenér Manchesteru City Pep Guardiola v zápase s Realem Madrid.

Třeba to byla jen náhoda. Anebo spíš důrazné varování? Zástupci nejbohatší soutěže světa se po úvodní sadě osmifinálových zápasů fotbalové Ligy mistrů každopádně sbírají z mrákot. Šest zápasů, šest...

12. března 2026  16:18

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Že mám občas růžové brýle? Chci chránit hráče. Janotka o Evropě, tlaku i trenéřině

Premium
Trenér Olomouce Tomáš Janotka sleduje zápas proti Bohemians.

Loni ještě občas našel čas, aby si za olomoucký tým Mighty Ducks zahrál Superligu malého fotbalu. I teď by si Tomáš Janotka pro zábavu kopl rád, ale kdy? „Nestíhám. Na začátku dubna začíná sezona,...

12. března 2026

Patnáct penalt, patnáct gólů. Chramosta je neomylný, o sérii Chorého ale nepřemýšlí

Jablonečtí fotbalisté se radují z trefy Jana Chramosty z pokutového kopu.

Nejen slávista Tomáš Chorý, ale také Jan Chramosta z Jablonce dokáže být při penaltách v první fotbalové lize neomylný. Zkušený útočník dosud z pokutového kopu skóroval patnáctkrát v řadě, naposledy...

12. března 2026  14:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.