Takových střel bych měl chytat sto ze sta, kál se liberecký brankář Nguyen

Jak byste vítězný gól Hoffenheimu popsal?

Co k tomu říct? Takových střel bych měl chytat sto ze sta. Bohužel dneska jsem to nechytil, moje chyba.

Podrželi vás spoluhráči po zápase?

Samozřejmě, ale já vím svoje. Tohle si budu hodně dlouho vyčítat i kvůli klukům. Podali opravdu skvělý výkon a hráli obětavě jeden za druhého.

Co si z konfrontace s bundesligovým týmem můžete vzít?

Že když hrajeme týmově jeden za druhého, tak můžeme hrát s každým. Hoffenheim se do nás vůbec nemohl dostat. Nedal by gól možná ani doteď, ale já jsem mu dva daroval...

Nechyběla týmu větší odvaha v ofenzivě?

Těžko říct. Nějaké šance jsme měli, ale bohužel jsme je neproměnili. Chtěli jsme se zaměřit na to, abychom neinkasovali. Což by se i povedlo, kdyby se nestalo to, co se stalo.

Co říct k penaltě Kramariče?

Věděl jsem, že se zastaví a čekal jsem, že ji kopne doprava, ale on mě poslal na párek.

Prohrou s Hoffenheimem jste ztratili šanci na postup ze skupiny. S čím půjdete do zbývajících dvou zápasů v Gentu a s Crvenou zvezdou?

Postoupit už nemůžeme a možná o to se nám bude hrát líp, bez tlaku. Od začátku s námi nikdo nepočítal. Budeme chtít získat co nejvíc bodů a v tabulce skupiny skončit aspoň třetí.