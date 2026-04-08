Mimořádný, velkolepý, má i nejvíce nul mezi gólmany. Arsenal velebí Rayu

  17:00
Spoluhráči v útoku v nastavení vymysleli geniální gólovou akci, ale po vítězství Arsenalu v úvodním čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů slyší chválu především brankář Davida Raya. „Neuvěřitelné, co chytil,“ prohlásil pro televizi Amazon Prime útočník Kai Havertz, střelec jediné branky na Sportingu Lisabon.
Kolumbijský útočník Luis Suárez ze Sportingu a španělský gólman David Raya z Arsenalu v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů. | foto: Reuters

Kai Havertz z Arsenalu oslavuje vítězný gól na hřišti Sportingu.
Noni Madueke z Arsenalu a Maximiliano Araújo ze Sportingu.
Ze zápasu uplynulo jen pět minut, když se na něj řítil Maxi Araujo. Z hranice vápna tvrdě vystřelil, Raya míč konečky prstů vytlačil na břevno. Impozantní zákrok.

„Myslím, že ho svět nebere vážně, že je podceňován, ale v posledních dvou sezonách je pro mě nejlepší na světě,“ pronesl nadšeně útočník Kai Havertz, střelec gólu z první minuty nastavení. „Mnohokrát nás podržel a jsme moc rádi, že ho máme.“

„Je to moje práce. Snažím se týmu co nejvíce pomoci v každé situaci, nejen v obraně, ale i mluvením, dirigováním obrany nebo s rozehrávkou,“ řekl Raya pro Amazon Prime.

Nejvíc nul v elitních pěti ligách Evropy

David Raya 22 čistých kont
Yann Sommer (Inter) 18
Jean Butez (Como) 17
Gregor Kobel (Dortmund) 16
Mile Svilar (Roma) 16
Marco Carnesecchi (Atalanta) 16
Thibaut Courtois (Real) 15
Joan García (Barcelona) 15
Dean Henderson (Crystal Palace) 15
Gianluigi Donnarummma (Manchester City) 14

„Takový je vývoj fotbalu. Pozice brankáře se v posledních letech měnila a vyvíjela. Věcí, které po něm žádáme, je spousta. Není to jen post brankáře, i na hráče v poli jsou jiné požadavky a musí se přizpůsobit,“ podotkl trenér Mikel Arteta. „Kromě Davidových brankářských kvalit, má odvahu a vůli dělat určité věci, která nás můžou dostat na jinou úroveň.“

Další těžký zákrok na Sportingu měl Raya v závěru zápasu. A dal spoluhráčům šanci na vítězství. V nastavení pak Martinelli obešel dva protivníky a krásným pasem uvolnil Havertze.

Raya v letošním ročníku Champions League odchytal deset zápasů a v sedmi z nich neinkasoval. Gól dostal s Bayernem a na Interu, oba duely Arsenal vyhrál 3:1, a v Leverkusenu (1:1).

„Hodně jsme pracovali na tom, abychom góly nedostávali. Čistá konta jsou pro nás hodně důležitá, usnadňují nám vyhrávání zápasů. Ukázalo se to právě na Sportingu. Neinkasovali jsme a v poslední minutě gól vstřelili. V takových zápasech nula vzadu rozhoduje,“ zdůraznil Raya.

Třicetiletý španělský gólman je v počtu nul zároveň nejlepší mezi všemi gólmany z elitních pěti evropských ligových soutěžích. Vedle sedmi čistých kont v Lize mistrů neinkasoval v patnácti duelech Premier League - celkem má 22 čistých kont v jedenačtyřiceti zápasech.

Mikel Arteta dává pokyny Davidu Rayovi.
David Raya v brance Arsenalu chytá pokus Genyho Catama ze Sportingu.

„Jeho skvělé zákroky nemohly přijít v důležitější chvíli,“ psala anglická média po Sportingu. Portugalský tým v současném ročníku doma ještě neprohrál, padl až v osmnáctém zápase.

Raya za Arsenal nastoupil po třech týdnech. Ve finále Ligového poháru proti Manchesteru City dostala šanci týmový dvojka Kepa Arrizabalaga. Zavinil gól a Arsenal prohrál 0:2. Trenér Mikel Arteta ho tam přesto nechal i na víkendové čtvrtfinále Anglického poháru, Arsenal v Southamptonu znovu prohrál (1:2)

Mezitím Raya naskočil jen na šedesát minut do mezistátního „pouťáku“ proti Egyptu (0:0).

„Raya je mimořádný, velkolepý, neuvěřitelný. Nevím, které přídavné jméno to vystihuje nejlíp. Každopádně jsme rádi, že chytá u nás,“ zdůraznil kouč Arteta.

Tipsport - partner programu
FC Barcelona vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
8.4. 21:00
  • 1.52
  • 5.12
  • 5.57
Paris Saint-Germain vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
8.4. 21:00
  • 1.83
  • 4.25
  • 4.06
Bayern Mnichov vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
15.4. 21:00
  • 1.61
  • 4.83
  • 4.25
Arsenal vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
15.4. 21:00
  • 1.39
  • 4.84
  • 7.37
Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

