Mimořádný, velkolepý, má i nejvíce nul mezi gólmany. Arsenal velebí Rayu

Ze zápasu uplynulo jen pět minut, když se na něj řítil Maxi Araujo. Z hranice vápna tvrdě vystřelil, Raya míč konečky prstů vytlačil na břevno. Impozantní zákrok.
„Myslím, že ho svět nebere vážně, že je podceňován, ale v posledních dvou sezonách je pro mě nejlepší na světě,“ pronesl nadšeně útočník Kai Havertz, střelec gólu z první minuty nastavení. „Mnohokrát nás podržel a jsme moc rádi, že ho máme.“
„Je to moje práce. Snažím se týmu co nejvíce pomoci v každé situaci, nejen v obraně, ale i mluvením, dirigováním obrany nebo s rozehrávkou,“ řekl Raya pro Amazon Prime.
Nejvíc nul v elitních pěti ligách Evropy
David Raya 22 čistých kont
„Takový je vývoj fotbalu. Pozice brankáře se v posledních letech měnila a vyvíjela. Věcí, které po něm žádáme, je spousta. Není to jen post brankáře, i na hráče v poli jsou jiné požadavky a musí se přizpůsobit,“ podotkl trenér Mikel Arteta. „Kromě Davidových brankářských kvalit, má odvahu a vůli dělat určité věci, která nás můžou dostat na jinou úroveň.“
Další těžký zákrok na Sportingu měl Raya v závěru zápasu. A dal spoluhráčům šanci na vítězství. V nastavení pak Martinelli obešel dva protivníky a krásným pasem uvolnil Havertze.
Raya v letošním ročníku Champions League odchytal deset zápasů a v sedmi z nich neinkasoval. Gól dostal s Bayernem a na Interu, oba duely Arsenal vyhrál 3:1, a v Leverkusenu (1:1).
„Hodně jsme pracovali na tom, abychom góly nedostávali. Čistá konta jsou pro nás hodně důležitá, usnadňují nám vyhrávání zápasů. Ukázalo se to právě na Sportingu. Neinkasovali jsme a v poslední minutě gól vstřelili. V takových zápasech nula vzadu rozhoduje,“ zdůraznil Raya.
Třicetiletý španělský gólman je v počtu nul zároveň nejlepší mezi všemi gólmany z elitních pěti evropských ligových soutěžích. Vedle sedmi čistých kont v Lize mistrů neinkasoval v patnácti duelech Premier League - celkem má 22 čistých kont v jedenačtyřiceti zápasech.
„Jeho skvělé zákroky nemohly přijít v důležitější chvíli,“ psala anglická média po Sportingu. Portugalský tým v současném ročníku doma ještě neprohrál, padl až v osmnáctém zápase.
Raya za Arsenal nastoupil po třech týdnech. Ve finále Ligového poháru proti Manchesteru City dostala šanci týmový dvojka Kepa Arrizabalaga. Zavinil gól a Arsenal prohrál 0:2. Trenér Mikel Arteta ho tam přesto nechal i na víkendové čtvrtfinále Anglického poháru, Arsenal v Southamptonu znovu prohrál (1:2)
Mezitím Raya naskočil jen na šedesát minut do mezistátního „pouťáku“ proti Egyptu (0:0).
„Raya je mimořádný, velkolepý, neuvěřitelný. Nevím, které přídavné jméno to vystihuje nejlíp. Každopádně jsme rádi, že chytá u nás,“ zdůraznil kouč Arteta.