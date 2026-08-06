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Smutný oslavenec Zadražil: Tohle bolí, ale někdy se prohrát musí, aby se mohlo jít dál

Radomír Machek
  22:52
Adam Zadražil v akci během utkání s tureckým soupeřem.

Adam Zadražil v akci během utkání s tureckým soupeřem. | foto: ČTK

Hráči Hradce Králové děkuji fanouškům po porážce s Besiktasem.
Hráči Besiktase slaví vyhraný zápas.
Zklamaní hráči Hradce po porážce s Besiktasem.
Trenér Vincenzo Italiano z Besiktase.
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Brankář hradeckých fotbalistů Adam Zadražil měl v den zápasu šestadvacátiny a dlouho to vypadalo, že je zdárně oslaví. Jenže chvíli před koncem o čisté konto proti Besiktas smolně přišel. Hradec tak úvodní utkání 3. předkola Evropské ligy prohrál 0:1.

„Velký zápas, jen mrzí výsledek, nebyli jsme horším týmem. Prohra je kaňka na dnešním dnu, ale nesmíme věšet hlavy, do odvety nic nevzdáváme,“ říkal gólman po zápase, v němž měl Hradec řadu šancí a nakonec inkasoval ve chvíli, kdy turecký tým hrál bez vyloučeného hráče.

Nakonec rozhodl tak trochu polovlastní gól ve chvíli, kdy soupeř už hrál v deseti.
Bohužel v tu chvíli se zápas lámal spíš v náš prospěch, vytvářeli jsme si tlak. Pak přišel jeden ojedinělý brejk, centr před bránu a v takové atmosféře je logické, že je tam velký zmatek. Filip Čihák chtěl zabránit centru, ale netrefil to ideálně. Já stál za ním, míč bych chytal, ale k naší smůle se odrazil za mě a útočník Besiktase ho doklepl do prázdné brány. Mrzí to hodně, protože si myslím, že jsme měli šance minimálně na to, abychom si do odvety vezli remízu.

Hradec - Besiktas 0:1, domácí nedali šance, hráli v přesile a v závěru inkasovali

Zařval jste si na obránce? Míč letěl k vám a asi byste ho chytil.
Krátké „já“ tam bylo, ale byla to rychlá situace, na kterou se těžko reaguje, nemůžu Filipovi nic vyčítat. Chtěl stejně jako my všichni zabránit situaci, ze které hrozilo nebezpečí, tohle se stává. Mrzí to o to víc, že jsme Besiktas nepustili do žádné vyložené šance a gól dostaneme ve chvíli, kdy hrají v deseti, tohle opravdu bolí.

Možná i proto, že jste si vypracovali řadu šancí. Čekal jste, že proti tak kvalitnímu soupeři jich můžete mít tolik?
Asi opravdu ne. Říkali jsme si, že to bude o jedné nebo dvou šancích, které musíme proměnit. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že budeme mít devět střel na branku a pět opravdu velkých možností, asi bychom tomu těžko věřili. O to víc mrzí, že jsme žádnou z nich neproměnili. Na druhou stranu musím pochválit jejich gólmana Nübela, čisté konto Besiktase jde hlavně za ním, předvedl dobrý výkon.

Trenér Horejš před zápasem říkal, že pro většinu z vás půjde o životní utkání. Jak jste to bral vy?
Jsou to pro nás i pro mě velké zápasy, ale jako brankář to tak moc nevnímám. Pro mě to byl zápas jako každý jiný a jen si užívám, že můžu hrát před tolika lidmi a v tak skvělé atmosféře. Proto jsem se dal na fotbal, abych hrál takové zápasy. O to víc mě štve, že jsme neudrželi nulu, Besiktas tolik šancí neměl a gól dostaneme po smolné situaci. Mrzí to, ale zároveň nás to nesmí poznamenat, protože už v neděli hrajeme další důležitý zápas.

Fotbalisté Besiktase se v Hradci ujali vedení, oslabení navzdory.

Nálada v kabině byla jaká?
Bylo vidět, že nás to všechny mrzí. Nechali jsme tam maximum a když si člověk zápas zpětně přehraje, tak jsme dlouho neodehráli utkání, ve kterém bychom byli lepší a prohráli. Paradoxně jsme to většinou měli naopak a bojovností to překlopili na naši stranu. Někdy člověk musí prohrát, aby se mohl posunout dál. Věřím, že nám to do budoucna jen pomůže.

Za Besiktas nastoupil Václav Černý a mohl vám dát gól, sám před vámi branku netrefil...
Přišlo to po takové schované střele, která přede mnou ještě trošku skočila. Nechtěl jsem ji proto chytat a snažil jsem se ji vyrazit do strany, když jsem to ale udělal, všiml jsem si, že ji nalévám přímo Vaškovi. Naštěstí pro mě na jeho pravačku, protože kdyby to měl na levačku, tak by to asi byl gól, takhle naštěstí trefil jen boční síť.

Vaši hru ve druhém poločase hodně oživil střídající útočník Umar. Souhlasíte?
Věděli jsme, že je šikovný. Má trochu jiný pohyb než naši kluci, takže je to pro náš tým určitě oživení, takový typ hráče nám podle mě chyběl. Dneska ukázal, že ačkoliv je mladý, něco v něm je. Myslím si, že nám do budoucna může hodně pomoct a bude to zajímavý hráč i pro přestupový trh.

Co čekáte od odvety v Turecku?
Bude to zase úplně jiný zápas než tady, kde byla skvělá atmosféra. Pro hodně kluků i pro mě to bude premiéra na tak velkém stadionu a před tolika lidmi. Jsem sám zvědavý, jak se s tím popasujeme. Musíme tam jet zdravě naštvaní, sebevědomí a nesmíme se zaleknout podmínek. Když budeme hrát jako dnes, věřím, že máme šanci dvojzápas ještě překlopit na naši stranu.

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FC Iberia 1999 vs. Larne //www.idnes.cz/sport
11.8. 18:00
  • 1.92
  • 3.42
  • 3.98
Górnik Zabrze vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 2.60
  • 3.35
  • 2.61
Pafos FC vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 2.56
  • 3.50
  • 2.57
Besiktas Istanbul vs. FC Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 1.29
  • 5.35
  • 9.45
Universitatea Craiova vs. Kuopion Palloseura //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 1.45
  • 4.45
  • 6.66
Omonia Nikósie vs. Lincoln Red Imps //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 1.18
  • 6.94
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  • 3.67
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13.8. 19:30
  • 5.47
  • 4.54
  • 1.51
CSKA Sofia vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
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  • 1.99
  • 3.60
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