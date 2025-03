Hrdinu Realu ocenil i fanda Atlétika. Nebyl to ofsajd? přeli se u gólu Brahima experti

Brahim Díaz je hrdinou úvodního žhavého osmifinále, v němž se střetly dva kluby z jednoho města. Tak trochu nečekaně nastoupil v základní sestavě, v níž nahradil potrestaného Jude Bellinghama.

V 55. minutě obešel Joseho Gimeneze, prosmýkl se kolem nedůrazného Giuliana Simeoneho a přízemní střelou ke vzdálenější tyči skóroval.

V euforii přeskočil reklamní panely a vrhl se mezi nadšené fanoušky. Když se vrátil na hřiště, za přehnanou oslavu dostal žlutou kartu, políbil znak na dresu, přiběhl k lavičce, aby objal trenéra Carla Ancelottiho. Pak směrem k soupeřově lavičce udělal gesto údivu. „Tak, a teď mluv,“ jakoby vyslal směrem k trenéru Diegu Simeonemu.

Brahim Díaz Narozen 3. srpna 1999 v Málaze, reprezentuje Maroko po otci, v osmi zápasech dal za národní tým sedm branek. Od starších žáků prošel akademií Manchesteru City, za áčko zasáhl do patnácti zápasů převážně v Ligovém poháru, má pět startů v Premier League a za ročník 2017/2018 má anglický titul. Od ledna 2019 v Realu Madrid. Od září 2020 tři roky hostoval v AC Milán, s nímž vyhrál Sérii A. V současném ročníku naskočil do 36 zápasů Realu, dal šest branek a zapsal sedm asistencí. Sedmnáctkrát byl v základní sestavě.

Hostující kouč totiž den před zápasem, když na tiskové konferenci odpovídal na otázky týkající se náhrady za Bellinghama i zraněného Ceballose, Díaze nezmínil. „Podle mě vedle Tchouaméniho a Modriče bude hrát Camavinga. Ano, je tu i Brahim, ale nemyslím si, že by v sestavě byl zrovna on,“ řekl Simeone.

Když Simeoneho krátce před zápasem v rozhovoru pro televizi Movistar+ konfrontovali se zveřejněnou sestavou, hostující kouč na přítomnost Díaze řekl: „Carlova sestavě je odvážnější, než jsem čekal. Rychlejší hráč, velmi dobrý jeden na jednoho, dobrá střela,“ poznamenal. A přesně tak padl zatím rozdílový gól souboje.

„Jsem tady od toho, abych mužstvu pomohl. To je jediná věc, kterou musím udělat, když jsem na hřišti,“ prohlásil Brahim Díaz po zápase.

„Bylo to pro mě něco neuvěřitelného. To říkám vždycky, když si obléknu tenhle bílý dres. Gól je dobrý, ale ještě vyhráno nemáme. Když jsme dali první gól, trochu jsme se zhoršili. Oni vyrovnali, ale do druhé půle už jsme zase vstoupili dobře. Je to otevřené, stejně jako boj o titul v lize. Rozhoduje každá maličkost a já jsem tu, abych k ní přispěl.“

Brahim Díaz z Realu Madrid při oslavě gólu do sítě Atléítika Madrid v úvodním osmifinále Ligy mistrů skočil v euforii mezi fanoušky.

Řeklo by se maličkost, ale být na zápase přísnější videoasistent, možná by Brahimův gól neplatil. Při jeho střele stál v ofsajdovém postavení před brankářem Janem Oblakem domácí Vinicius. Clonil mu, bránil mu ve výhledu a znemožnil zákrok? O tom se nesly debaty expertů.

„Vinicius stojí ve směru střely metr a půl od Oblaka. Ten míč nevidí, protože Brazilec je před ním, o tom nepochybuju. Není to chyba hlavního rozhodčího, měl ho upozornit VAR,“ řekl Pável Fernandez, analytik deníku Marca.

V televizní debatě Buenas Noches y Buenos Goles se experti přeli. „Vinicius jen hru sleduje, nijak se do ní nezapojuje. V žádném okamžiku nebrání Oblakovi ve výhledu,“ řekl Miguel Ángel Méndez.

„Turpin je nejlepší rozhodčí na světě. Ve španělské lize by to možná ofsajd byl, ale z videa je jasné, že žádný není. Trenér Simeone by se určitě ozval. Ale on ani nikdo jiný z Atlétika si nestěžoval,“ reagoval další z fotbalových analytiků Enrique Marqués.

Atletico Universe @atletiuniverse Vinicius appears to be blocking Oblak’s view right before Brahim’s goal. Last season, Atleti’s goal against Madrid got disallowed for the same action. https://t.co/5YjZQByZlK oblíbit odpovědět

„Ne, je zřejmé, že Vinicius je v dráze míče, a pokud se pravidlo nezměnilo, tak je to ofsajd. Chápu, že na Bernabéu jste zvyklí, že vám tohle uznávají,“ rýpl si další z hostů David Medina, jenž hrával i druhou španělskou ligu. „Pamatuju si, že v minulém ligovém ročníku v podobné situaci gól Saviče proti Realu neuznali, když Saúl stál před Luninem.“

Každopádně sudí regulérnost nezpochybnili, pro Brahima Díaze to byl šestý gól v sezoně, druhý v Lize mistrů. Ten první dal v únoru v úvodním kole vyřazovací fáze, na Manchesteru City v závěru srovnával po dvou minutách na hřišti na 2:2, čímž nastartoval obrat na 3:2. Jen chvíli hrál i v odvetě proti City (3:1), proti Atlétiku už dostal šanci od začátku.

„Díky jeho gólu jsme do odvety získali malou výhodu, ale to je všechno. Byl to těžký zápas, jako vždycky proti Atletiku,“ prohlásil kouč Ancelotti.