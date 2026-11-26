Zbývající zápasy 5. kola včetně utkání Sparty s Alkmaarem začaly ve 21:00.
Schick má v této sezoně na kontě už 13 branek, ale chorvatští zadáci si ho dobře hlídali. Český útočník se vůbec nedostal ke střele a v 62. minutě ho vystřídal Kamerunec Kofane. Jeho spoluhráči ale zařídili čtvrtou výhru a postup na druhé místo neúplné tabulky. V desáté minutě po rohovém kopu otevřel skóre americký záložník Tillman a na konci prvního dějství se trefil anglický obránce Quansah. V Evropské lize se zapsal mezi střelce po čtyřech letech od své první branky ještě v dresu Liverpoolu.
Bournemouth vyhrál desátý soutěžní zápas v řadě včetně triumfu na Letné před třemi týdny, přestože pro něj utkání ve Vigu nezačalo dobře. Hned v úvodu rozjásal diváky devětatřicetiletý Aspas a brzy nato dostal Francouz Diakité červenou kartu. Jenže po změně stran Uruguayec Rodríguez a Brazilec Rayan nepříznivý vývoj otočili.
Salcburk, který za dva týdny přivítá v dalším kole Spartu, si poradil s posledním Araratem Armenia. Po bezbrankovém poločase favorita uklidnil dvěma slepenými góly devatenáctiletý polský záložník Mazurek. Arménský mistr jako jediný ještě nezískal ani jeden bod.
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ONLINE: Sparta - Alkmaar 2:0 po půli, rychlý gól, pak Vydra potrestal hrubku
Belgický mistr Union St. Gilloise dosud kráčel bez porážky jak domácí soutěží, tak Evropskou ligou. Jedinou ztrátu utrpěl v nastavení v předkole Ligy mistrů na půdě Bodö/Glimt.
S předposledním Lechem Poznaň ale už v 18. minutě prohrával 0:2. Rakušan Florucz měl šanci vrátit domácí do hry, ale penaltu nevyužil. Pak chybu napravil kontaktním gólem a Rodríguez z Ekvádoru porážku odvrátil. Ondřej Kričfaluši se vrátil po zranění od začátku října už alespoň na lavičku.
Olympiakos Pireus vedl nad AC Milán už 2:0, ale skončil poprvé v soutěži bez bodu. Hlavička italského obránce Piroly se odrazila od břevna a od francouzského brankáře Maignana do milánské sítě. A když Portugalec Jota Silva přidal druhý zásah, sedminásobnému vítězi nejcennější klubové trofeje hrozilo, že poprvé v historii prohraje na evropské scéně tři zápasy v řadě, aniž by vstřelil gól. Jenže Angličan Hutchinson byl proti. Nejprve gólem vrátil hosty do hry a pak připravil další dvě branky pro Cissého a Američana Pulisice. Obrat pak dovršil v nastavení Belgičan Moreira.
Besiktas Istanbul zvítězil nad izraelským Hapoelem Beer Ševa 2:1. Zápas na neutrální půdě v gruzínském Batumi byl kvůli výtržnostem tureckých fanoušků na půlhodinu přerušen a policie použila slzný plyn. První velkou šanci měl kapitán Besiktasu Kökcü, ale selhal při penaltě, argentinský brankář Wolff jeho úmysl vystihl. Až v závěru se prosadil střídající Olaitan z Beninu a Kökcü vedení pojistil. Jamajčan East už jen zmírnil porážku. Václav Černý odehrál v týmu vítězů 86 minut a třikrát vystřelil.
5. kolo fotbalové Evropské ligy
Celta Vigo - Bournemouth 1:2 (1:0)
21:00 Crystal Palace - San Sebastian, Ferencváros Budapešť - Celje, Hoffenheim - Sturm Štýrský Hradec, Juventus Turín - Omonia Nikósie, Lyon - Lilleström, Nijmegen - Rennes, OFI Kréta - Anderlecht, Sparta Praha - Alkmaar, Sunderland - Bialystok, Torreense - Celtic Glasgow.