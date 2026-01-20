Bořilův poslední půlrok? Do armády už se nechystá a slýchá: Můžeš být dobrý trenér

„Tuším, ale nechci to říkat nahlas,“ naznačí. „Pořád jsem fotbalista, který chce dělat hlavně svoji práci a pro Slavii získat další trofeje. S Jardou Tvrdíkem jsme dohodnutí, že si po sezoně řekneme, jestli budu pokračovat na hřišti, nebo třeba v trochu jiné roli. Vlastně teď mladším klukům trochu závidím.“
Vážně?
No jasně! Všechno se zrychlilo, mladí chodí do ligy dřív, všichni je chtějí, zatímco předtím se trenéři upínali hlavně na starší a zkušenější. Trend je jinde, proto klukům opakuju, ať si váží vymožeností a doby, ve které hrají. My jsme jim to vykopali. (usmívá se)
U mě všechno závisí na stavu kolena. Musím zaklepat, že teď zase trénuju naplno a žádné úlevy nemám, ale během podzimu se stalo, že jsem z tréninku odcházel se slzami v očích. Bolest, jako když vás řežou nožem.