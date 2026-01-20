Bořilův poslední půlrok? Do armády už se nechystá a slýchá: Můžeš být dobrý trenér

Slávistický kapitán Jan Bořil si zpracovává míč v utkání proti Atalantě. | foto: Profimedia.cz

Jiří Čihák
  12:00
Zkraje roku slavil hned dva významné milníky. Deset let ve Slavii. Pětatřicet let na světě. „Letí to jako prase,“ oklepe se Jan Bořil, lídr a kapitán fotbalových mistrů z Edenu. Už vyhlíží středeční bitvu v Lize mistrů s Barcelonu, které dal na podzim 2019 gól. Na jaře chce červenobílou partu znovu dotlačit za domácím titulem, svým šestým v kariéře. A pak?

„Tuším, ale nechci to říkat nahlas,“ naznačí. „Pořád jsem fotbalista, který chce dělat hlavně svoji práci a pro Slavii získat další trofeje. S Jardou Tvrdíkem jsme dohodnutí, že si po sezoně řekneme, jestli budu pokračovat na hřišti, nebo třeba v trochu jiné roli. Vlastně teď mladším klukům trochu závidím.“

Vážně?
No jasně! Všechno se zrychlilo, mladí chodí do ligy dřív, všichni je chtějí, zatímco předtím se trenéři upínali hlavně na starší a zkušenější. Trend je jinde, proto klukům opakuju, ať si váží vymožeností a doby, ve které hrají. My jsme jim to vykopali. (usmívá se)

U mě všechno závisí na stavu kolena. Musím zaklepat, že teď zase trénuju naplno a žádné úlevy nemám, ale během podzimu se stalo, že jsem z tréninku odcházel se slzami v očích. Bolest, jako když vás řežou nožem.

Jan Bořil

Vstoupit do diskuse
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 6 6 0 0 17:1 18
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Paris Saint-GermainPSG 6 4 1 1 19:8 13
4. Manchester CityManchester City 6 4 1 1 12:6 13
5. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
6. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
7. Real MadridReal Madrid 6 4 0 2 13:7 12
8. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
9. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
10. Borussia DortmundDortmund 6 3 2 1 19:13 11
11. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
12. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
13. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
14. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
20. LeverkusenLeverkusen 6 2 3 1 10:12 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
23. NeapolNeapol 6 2 1 3 6:11 7
24. FC KodaňKodaň 6 2 1 3 10:16 7
25. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
26. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
28. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
29. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
30. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. BruggyBruggy 6 1 1 4 8:16 4
32. Bodo/GlimtBodo/Glimt 6 0 3 3 9:13 3
33. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
34. Ajax AmsterdamAjax 6 1 0 5 5:18 3
35. VillarrealVillarreal 6 0 1 5 4:13 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

