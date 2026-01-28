Bořilova hořká rozlučka s Ligou mistrů: střídal a viděl červenou v rekordním čase

V pětapadesáté minutě vystřídal symbolicky mladíka Mbodjiho, který tuto sezonu v Lize mistrů debutoval. A za chvíli po ztrátě míče nestihl nabíhajícího útočníka Jajaa, kterému lehounce škrtl o patu coby poslední obránce.
V tu chvíli bylo zle.
Jan Bořil zápas s Pafosem nedohraje! 🟥— Nova Sport (@novasport_cz) January 28, 2026
Správné rozhodnutí sudího? 🤔#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/0rciSOSSSA
„Mám na to nějaký názor, viděl jsem na tabletu před sebou jednu opakovačku a nejsem si jistý, jestli tam byl vůbec kontakt,“ přemítal v mixzoně mezi novináři Štěpán Chaloupek, střelec gólu na 1:1. „Ale nechce se mi do tohohle pouštět, protože nejsem ten, co by to měl hodnotit,“ doplnil.
Sám německý sudí Tobias Stieler si ještě situaci pečlivě a trpělivě přehrával v hlavě, než vytáhl červenou kartu. A protože opakované záběry u videorozhodčích jeho verdikt nevyvrátily, musel Bořil ze hřiště jen chvíli poté, co na něj přišel.
Slavia už v tu chvíli prohrávala 1:2, pak dostala ještě další dva góly a nezvítězila ani v posledním, osmém zápase v základní fázi.
183 – Jan Bořil byl vyloučen po třech minutách a třech sekundách poté, co se z lavičky dostal dnes večer proti Pafosu na hřiště, což je nejrychlejší červená karta pro náhradníka v historii UEFA Ligy Mistrů. Rekord. pic.twitter.com/oxDU3uAORo— OptaJakub (@OptaJakub) January 28, 2026
Bořil, pětatřicetiletý obránce a dlouholetý slávistický kapitán, naznačil během zimního soustředění v Marbelle, že hraje svůj poslední půlrok v profesionálním fotbale.
„Tuším, ale nechci to říkat nahlas,“ naznačil v rozhovoru pro iDNES. „Pořád jsem fotbalista, který chce dělat hlavně svoji práci a pro Slavii získat další trofeje. S Jardou Tvrdíkem jsme dohodnutí, že si po sezoně řekneme, jestli budu pokračovat na hřišti, nebo třeba v trochu jiné roli.“