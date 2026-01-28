Bořilova hořká rozlučka s Ligou mistrů: střídal a viděl červenou v rekordním čase

Dominik Duffek
Aktualizujeme   23:54aktualizováno  23:58
Od našeho zpravodaje na Kypru - Ještě dlouho nechtěl ze hřiště odejít. S rukama v bok pochodoval k sudímu, který si jeho jméno poznamenával do notýsku: Červená karta –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jan Bořil. Kapitán slávistických fotbalistů do nejslavnější klubové soutěže naskočil možná naposledy v kariéře. Byla to nakonec rozlučka rekordní. Proti kyperskému Pafosu (1:4) byl vyloučen po pouhých 183 sekundách, což se v této soutěži žádnému náhradníkovi dosud nepovedlo.
Jan Bořil ze Slavie opouští v utkání s Pafosem hřiště po červené kartě.

Jan Bořil ze Slavie opouští v utkání s Pafosem hřiště po červené kartě. | foto: AP

Jan Bořil ze Slavie fauluje Jaju z Pafosu.
Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.
Fanoušci podporují Slavii v zápase s Pafosem.
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie vidí žlutou kartu v utkání s Pafosem.
31 fotografií

V pětapadesáté minutě vystřídal symbolicky mladíka Mbodjiho, který tuto sezonu v Lize mistrů debutoval. A za chvíli po ztrátě míče nestihl nabíhajícího útočníka Jajaa, kterému lehounce škrtl o patu coby poslední obránce.

V tu chvíli bylo zle.

„Mám na to nějaký názor, viděl jsem na tabletu před sebou jednu opakovačku a nejsem si jistý, jestli tam byl vůbec kontakt,“ přemítal v mixzoně mezi novináři Štěpán Chaloupek, střelec gólu na 1:1. „Ale nechce se mi do tohohle pouštět, protože nejsem ten, co by to měl hodnotit,“ doplnil.

Sám německý sudí Tobias Stieler si ještě situaci pečlivě a trpělivě přehrával v hlavě, než vytáhl červenou kartu. A protože opakované záběry u videorozhodčích jeho verdikt nevyvrátily, musel Bořil ze hřiště jen chvíli poté, co na něj přišel.

Slavia už v tu chvíli prohrávala 1:2, pak dostala ještě další dva góly a nezvítězila ani v posledním, osmém zápase v základní fázi.

Bořil, pětatřicetiletý obránce a dlouholetý slávistický kapitán, naznačil během zimního soustředění v Marbelle, že hraje svůj poslední půlrok v profesionálním fotbale.

„Tuším, ale nechci to říkat nahlas,“ naznačil v rozhovoru pro iDNES. „Pořád jsem fotbalista, který chce dělat hlavně svoji práci a pro Slavii získat další trofeje. S Jardou Tvrdíkem jsme dohodnutí, že si po sezoně řekneme, jestli budu pokračovat na hřišti, nebo třeba v trochu jiné roli.“

Vstoupit do diskuse
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Bořilova hořká rozlučka s Ligou mistrů: střídal a viděl červenou v rekordním čase

Aktualizujeme
Jan Bořil ze Slavie opouští v utkání s Pafosem hřiště po červené kartě.

Od našeho zpravodaje na Kypru Ještě dlouho nechtěl ze hřiště odejít. S rukama v bok pochodoval k sudímu, který si jeho jméno poznamenával do notýsku: Červená karta –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jan Bořil. Kapitán...

28. ledna 2026  23:54,  aktualizováno  23:58

Arsenal opanoval základní část Ligy mistrů bez ztráty bodu. Real srazil gól brankáře

Hráči Arsenalu slaví gól proti Kajratu Almaty.

Fotbalisté Arsenalu proletěli základní částí Ligy mistrů bez ztráty jediného bodu, v závěrečném zápase si poradili s Kajratem Almaty 3:2. Přímý postup do osmifinále slaví také Bayern Mnichov,...

28. ledna 2026  20:45,  aktualizováno  23:40

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

28. ledna 2026  22:46,  aktualizováno  23:02

Šulc nenastoupí v Evropské lize, Lyon ho kvůli menšímu zranění radši pošetří

Pavel Šulc z Lyonu skóruje proti Go Ahead Eagles.

Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc z Lyonu kvůli drobnému zranění vynechá čtvrteční utkání Evropské ligy proti PAOK Soluň. Jeho krajan Adam Karabec bude trenérovi Paulovi Fonsecovi k dispozici.

28. ledna 2026  21:55

VAR v české lize na podzim zasahoval kvůli 23 penaltám či dvanácti vyloučením

Pohled do centrály VAR v pražské Michli. Ovládání kalibrované čáře si...

Videoasistenti v podzimní části fotbalové ligy doporučili svému kolegovi na hřišti čtyřiašedesát změn verdiktů včetně dvaadvaceti ofsajdových situací. Vyplývá to ze statistik, které těsně před...

28. ledna 2026  17:50

Hyský s Plzní cílí na český pohárový unikát: Projít bez porážky? Motivace to je

Plzeňský kouč Martin Hyský rozdává pokyny.

Trenér Martin Hyský by považoval za unikátní věc, pokud by fotbalisté Plzně zvládli i zápas v Basileji a celou ligovou fází Evropské ligy prošli bez porážky. Jistoty účasti ve vyřazovacích bojích už...

28. ledna 2026

Liga odloží celé kolo kvůli baráži o MS, dohrávat se bude až za měsíc

Hráči Slavie se radují po proměněné penaltě Mojmíra Chytila.

Mimořádná situace v rozpisu fotbalové ligy: vedení soutěže odložilo kompletní program 27. kola z předposledního březnového víkendu až na poslední dubnový víkend. Zápasy Chance Ligy se tak nebudou...

28. ledna 2026

Darida: O reprezentaci jsem s koučem mluvil. Jak to dopadlo, si nechám pro sebe

Vladimír Darida se v Plzni loučí s reprezentací.

Když dostal dotaz k návratu do národního mužstva, fotbalista Vladimír Darida raději stočil řeč jiným směrem. „Pojďme se spíš bavit o Hradci, teď jsme na tiskovce Hradce. Reprezentaci, prosím, dejme...

28. ledna 2026  15:43

Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se...

Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na...

28. ledna 2026

Basilej – Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté mají před sebou poslední vystoupení v ligové fázi Evropské ligy. S jistotou postupu do play off nastoupí na hřišti Basileje. Udrží i v osmém duelu neporazitelnost v soutěži? Kde...

28. ledna 2026  14:40

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Návrat kapitána. Peterka je blízko přesunu z Dukly do Ústí, má být i ve vedení

Kapitán Dukly Jan Peterka diriguje svoje svěřence v zápase se Slavii.

Chystá se velký comeback. Ústecký fotbal se těší na návrat svého bývalého kapitána Jana Peterky, který nosil pásku i v pražské Dukle. V druholigovém klubu se má navíc zařadit do funkcionářské...

28. ledna 2026  13:09

Planeta Liga. Děti coby fotbaloví turisté. LFA spouští unikátní projekt

Projekt Planeta Liga má za cíl ukázat dětem ligový fotbal zábavnou formou.

Jak přilákat více dětí na českou fotbalovou ligu? Třeba díky projektu Planeta Liga. Už od prvního jarního kola si mohou holky i kluci na stadionech vyzvednout vesmírný cestovní pas, do něhož budou...

28. ledna 2026  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.