Součet jedna a půl miliardy korun. Kolik vydělaly české kluby v pohárech

Sparťanští fotbalisté k podzimním výdělkům z pohárové Evropy na jaře na bonusech a prémiích nepřidali ani korunu. Dvě porážky s Alkmaarem a sbohem. Olomouc, která rovněž vypadla v osmifinále Konferenční ligy, získala za postup z úvodního kola play off přes Lausanne asi dvacet milionů korun. Jaký je sumář za účast českých klubů v pohárovém ročníku 2025/2026?
Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Evropská fotbalová unie (UEFA) rozděluje mezi kluby peníze za účast, za dosažené výsledky v letošním ročníku i podle zásluh z minulých let (Value Pillar).

Hodnotové pilíře nastavila poprvé v minulé sezoně, odvíjí se od výsledků klubů v předchozích pěti a deseti letech a také od síly televizního trhu země. Čísla jsou neoficiální, u Plzně a Olomouce jde o odhad.

Slavia

Liga mistrů

účast v základní fázi: 18,62 milionů eur (v přepočtu 456 milionů korun)
tři remízy: 2,1 milionů eur (51,45)
34. místo: 0,825 milionů eur (20.21)
hodnotový pilíř: 10,59 milionu eur (259,455)
součet: 32,135 milionu eur (787 milionů korun)

Plzeň v Evropské lize a Sparta s Olomoucí v Konferenční lize postoupily do jarní vyřazovací fáze, přesto součet jejich výdělků přibližně dosahuje zisku Slavie (necelých 800 milionů korun), která byla výsledkově jedním z nejhorších klubů Champions League. To ukazuje, jak obrovský rozdíl je mezi Ligou mistrů a zbylými dvěma pohárovými soutěžemi.

Čtvrt miliardy korun pro Spartu, která byla mezi šestnácti nejlepšími kluby v Konferenční lize, je sotva čtvrtinou jejího rozpočtu. Naopak Slavia s takřka osmi sty miliony korun pokryje velkou část svých nákladů.

U Slavie víc než polovinu výdělku tvoří částka za účast v základní fázi, konkrétně 18,62 milionu eur, v přepočtu asi 456 milionů korun.

V osmi zápasech základní fáze uhrála tři remízy s Bodö, Atalantou a Athleticem Bilbao, což dává 2,1 milionu eur (51,45 milionu korun). Výraznou sumou do celkové částky přispěly hodnotové pilíře, celkem 10,59 milionu eur (259,455 milionu korun).

Za výhru je v Lize mistrů bonus 2,1 milionu eur, za remízu třetina. Za postup do první kola play off obdrží týmy na devátém až čtyřiadvacátém místě milion eur. Ohodnoceno je také jakékoli umístění ve společné tabulce, jako 34. tým pořadí Slavia brala 0,825 milionu eur, byla třetí od konce.

Plzeň

Evropská liga

účast v základní fázi: 4,31 milionu eur (105,595 milionu korun)
3 výhry: 1,35 milionu eur (33,75)
5 remíz: 0,75 milionu eur (18,375)
14. místo: 1,725 milionu eur (42, 26)
hodnotový pilíř: necelé 4 miliony eur
kvalifikační předkola: 0,350 milionu eur (8,575)
postup do vyřazovací fáze: 0,3 milionu eur (7,35)
účast v úvodním kole play off: 0,3 milionu eur (7,35)
součet: 13,08 milionu eur (320,583 milionu korun)

Plzeň v létě bojovala o Champions League v kvalifikaci, ale po vyřazení s Rangers ve 3. předkole se přesunula do základní fáze Evropské ligy. Tam už bonusy a prémie nejsou tak štědré jako o patro výš, ale v případě úspěšných výsledků si lze vydělat rovněž pěknou sumu.

Plzeň byla po základní fázi jediným neporaženým týmem soutěže, tři výhry a pět remíz stačilo na čtrnáctou příčku. Účast v úvodním kole vyřazovací fáze, kde vypadla na penalty s Panathinaikosem, přinesla celkem 0,6 milionu eur, asi 15 milionů korun. Celkem si klub na bonusech přišel asi na 13 milionů eur, v přepočtu asi 320 milionů korun.

Asi třetinu obstarala částka za účast v základní fázi 4,31 milionu eur (105,595 milionu korun). Tři výhry nad Malmö, v Římě a v Basileji přinesly do pokladny 1,35 milionu eur a pět remíz 0,75 milionu eur.

Za čtrnáctou příčku v tabulce základní části obdržela Plzeň 1,725 milionu eur, 300 tisíc eur za pozici v elitní šestnáctce a 300 tisíc eur za účast v prvním kole play off. Další peníze už nepřidala. Hodnotový pilíř přispěl necelými čtyřmi miliony eur.

Sparta

Konferenční liga

účast v základní fázi: 3,17 milionu eur (77,665)
4 výhry: 1,6 milionu eur (39,2 milionu korun)
1 remíza: 0,133 milionu eur (3,2585)
4. místo: 0,924 milionu eur (22,638)
1. až 8. místo: 400 tisíc eur (9,8)
účast v osmifinále: 800 tisíc eur (19,6)
hodnotový pilíř: 2,44 milionu eur (59,78)
kvalifikační předkola: 525 tisíc eur (12,86)
součet: 9,992 milionu eur (244,804)

Sparta patřila k nejlepším týmům Konferenční ligy, v základní části skončila čtvrtá, ale z pohledu odměn je daleko za Plzní, která byla v průměru Evropské ligy.

Konferenční liga je až soutěží číslo tři, a to jak z pohledu kvality, tak i hodnoty.

Za účast v základní fázi každý z šestatřiceti klubů dostal 3,17 milionu eur, v přepočtu 77,66 milionu korun. Za výhru bere čtyři sta tisíc eur, za remízu 133 tisíc eur.

Sparta k základní částce přidala 1,6 milionu eur za čtyři vítězství a 133 tisíc eur za jednu remízu.

Umístění v elitní osmičce a tím i přímý postup do osmifinále přinesly 1,2 milionu eur, k tomu další milion za čtvrtou příčku v tabulce.

Oba hodnotové pilíře v součtu daly 2,44 milionu eur a příspěvek za tři kvalifikační předkola činil 525 tisíc eur. V součtu to vychází přibližně na čtvrt miliardy korun.

Další peníze si klub mohl vydělat ve vyřazovací fázi, ale hned v osmifinále tvrdě narazil na Alkmaar (1:2 a 0:4). Za čtvrtfinále by si býval přišel na 1,3 milionu eur, za semifinále 2,5 milionu eur, za účast ve finále 4 miliony eur a vítěz dostane ještě další tři miliony eur navíc.

Celkový vítěz Konferenční ligy na bonusech sotva dosáhne základní částky účastníků Ligy mistrů...

Olomouc

Konferenční liga

účast v základní fázi: 3,17 milionu eur (77,665)
2 výhry: 0,8 milionu eur (19,6)
1 remíza: 0,133 milionu eur (6,517)
24. místo: 0,364 milionu eur (10,29)
1. kolo play off: 200 tisíc eur (4,9)
osmifinále: 800 tisíc eur (19,6)
hodnotový pilíř: 1,026 milionu eur (22,8585)
kvalifikační předkola: 175 tisíc eur (4,287)
součet: 6,68 milionu eur (163,366)

Olomouc ve stejné soutěži vydělala zhruba o osmdesát milionů korun méně než Sparta.

Rozdíl udělaly výsledky, umístění v celkové tabulce a hodnotové pilíře, protože evropské poháry Sigma hrála po sedmi letech.

Jinak oba kluby došly do osmifinále, byť Olomouc se do play off kvalifikovala až jako poslední čtyřiadvacátý tým a to ještě s velkým štěstím díky souhře ostatních výsledků, především gólu AEK Atény do sítě Craiovy v patnácté minutě nastavení z penalty.

V úvodním kole vyřazovací fáze si však poradila s Lausanne a za postup mezi nejlepších šestnáct mužstev připsala dvacet milionů korun. Celkem postup do pohárové Evropy přinesl do klubové kasy přibližně víc než 160 milionů korun.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
17. 3. 21:00
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
18. 3. 21:00
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
17. 3. 21:00
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
18. 3. 21:00
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
18. 3. 18:45
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
18. 3. 21:00
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
17. 3. 18:45
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
17. 3. 21:00
Leverkusen

Nejčtenější

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Darida vysvětluje návrat: Názory okolí? Padesát na padesát. Já chci týmu pomoct

Reprezentační kapitán Vladimír Darida vybíhá na rozcvičku před utkáním se...

První, co mu reprezentační manažer Pavel Nedvěd na společné schůzce řekl, bylo: „I já jsem se do národního týmu vrátil.“ Už je to přes dvacet let. Před baráží o mistrovství světa v Německu, kam se...

20. března 2026  13:37

Součet jedna a půl miliardy korun. Kolik vydělaly české kluby v pohárech

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem.

Sparťanští fotbalisté k podzimním výdělkům z pohárové Evropy na jaře na bonusech a prémiích nepřidali ani korunu. Dvě porážky s Alkmaarem a sbohem. Olomouc, která rovněž vypadla v osmifinále...

20. března 2026  13:25

Trest za fotku s dubajským emírem. Kanonýra Íránu vyloučili z reprezentace

Velšský brankář Wayne Hennessey zblízka zasahuje proti šanci Sardára Azmúna z...

Jeden z nejlepších íránských fotbalistů Sardár Azmún byl vyloučen z reprezentace, protože se prý zachoval neloajálně vůči režimu v zemi. Informovala o tom íránská tisková agentura Fars. Bývalý...

20. března 2026  11:45

Sparta si chtěla v Evropě zachránit rozpačitou sezonu, místo toho vybuchla

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Uvěřili jste na chvíli, že to může vyjít? Že fotbalová Sparta může jít v Konferenční lize daleko? Třeba až do finále, jak si vysnila? Znělo to lákavě. Dokud ve čtvrtek nepřišlo vystřízlivění. Drsné a...

20. března 2026  11:35

Šulce po zranění trenér chválil. Proti Vigu nastoupil, reprezentaci by tak měl pomoct

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Nakonec nastoupil dvacet minut před koncem, byť pohárovému konci francouzského Lyonu už nezabránil. Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc je tak definitivně zpět po měsíčním svalovém zranění a měl...

20. března 2026  11:20

FIFA zavádí kvóty. Fotbalistky musí nově trénovat alespoň jedna žena

Česká trenérka Jitka Klimková v zápase s Ukrajinou.

Mezinárodní fotbalová federace schválila nové pravidlo, podle něhož na jejích akcích budou muset mít ženské týmy buď hlavní trenérku, nebo ženu alespoň jako asistentku. Platit bude pro dospělé i...

20. března 2026  10:58

Češi už nemají desátou příčku ve svých rukou. Koeficient bude fandit Vallecanu

Fotbalisté Raya Vallecana slaví gól.

Poté, co ve čtvrtek vypadly Sparta a Olomouc, český fotbal už nemá žádného zástupce v pohárové Evropě. To znamená, že v boji o desátou příčku v žebříčku národních koeficientů musí spoléhat na...

20. března 2026  10:24

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

20. března 2026  8:58

Priske: Rozlišujme zklamání a selhání. Moje pozice? Nevím, co na to říct

Sparťanský trenér Brian Priske sleduje své svěřence v osmifinále Konferenční...

Jako obvykle mluvil rozvážně a bez emocí. Ale může být Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, úplně v klidu? Po domácí porážce 0:4 s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy na něj během tiskové...

20. března 2026  6:38

Krejčí před Alkmaarem rozproudil Letnou, pak ale sledoval debakl a vyřazení

Obránce Ladislav Krejčí (vlevo) přišel podpořit Spartu před odvetou s Alkmaarem.

Jen co Letná vyvolala sestavu sparťanských fotbalistů, vystoupil na hlavní tribuně muž, kterému tady ještě nedávno říkali kapitáne. „Všechny sparťany moc zdravím!“ promluvil do reproduktorů Ladislav...

19. března 2026  21:08,  aktualizováno  20. 3.

Co s tím, kapitáne? Těžko se mi hledají slova, hlesl sparťan Haraslín po výprasku

Na zemi je sparťanský kapitán Lukáš Haraslín, nad ním Denso Kasius z Alkmaaru.

Během dvou týdnů ztratili všechno, celou sezonu. „Jsme zklamaní, smutní,“ hlesl Lukáš Haraslín. Kapitán sparťanských fotbalistů krátce před čtvrteční půlnocí vyšel z kabiny, aby mluvil o trapasu,...

19. března 2026  23:57

Šulc se vrátil po zranění do hry. Lyon prohrál v Evropské lize s Vigem a končí

Corentin Tolisso z Lyonu je zklamaný.

Fotbalisté Olympique Lyon prohráli v osmifinálové odvetě Evropské ligy doma s Celtou Vigo 0:2 a v soutěži končí. Pavel Šulc nastoupil v závěru poprvé po svalovém zranění, ale vyřazení nezabránil....

19. března 2026  21:04,  aktualizováno  23:24

