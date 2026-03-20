Součet jedna a půl miliardy korun. Kolik vydělaly české kluby v pohárech

Evropská fotbalová unie (UEFA) rozděluje mezi kluby peníze za účast, za dosažené výsledky v letošním ročníku i podle zásluh z minulých let (Value Pillar).
Hodnotové pilíře nastavila poprvé v minulé sezoně, odvíjí se od výsledků klubů v předchozích pěti a deseti letech a také od síly televizního trhu země. Čísla jsou neoficiální, u Plzně a Olomouce jde o odhad.
Slavia
Liga mistrů
účast v základní fázi: 18,62 milionů eur (v přepočtu 456 milionů korun)
Plzeň v Evropské lize a Sparta s Olomoucí v Konferenční lize postoupily do jarní vyřazovací fáze, přesto součet jejich výdělků přibližně dosahuje zisku Slavie (necelých 800 milionů korun), která byla výsledkově jedním z nejhorších klubů Champions League. To ukazuje, jak obrovský rozdíl je mezi Ligou mistrů a zbylými dvěma pohárovými soutěžemi.
Čtvrt miliardy korun pro Spartu, která byla mezi šestnácti nejlepšími kluby v Konferenční lize, je sotva čtvrtinou jejího rozpočtu. Naopak Slavia s takřka osmi sty miliony korun pokryje velkou část svých nákladů.
U Slavie víc než polovinu výdělku tvoří částka za účast v základní fázi, konkrétně 18,62 milionu eur, v přepočtu asi 456 milionů korun.
V osmi zápasech základní fáze uhrála tři remízy s Bodö, Atalantou a Athleticem Bilbao, což dává 2,1 milionu eur (51,45 milionu korun). Výraznou sumou do celkové částky přispěly hodnotové pilíře, celkem 10,59 milionu eur (259,455 milionu korun).
Za výhru je v Lize mistrů bonus 2,1 milionu eur, za remízu třetina. Za postup do první kola play off obdrží týmy na devátém až čtyřiadvacátém místě milion eur. Ohodnoceno je také jakékoli umístění ve společné tabulce, jako 34. tým pořadí Slavia brala 0,825 milionu eur, byla třetí od konce.
Plzeň
Evropská liga
účast v základní fázi: 4,31 milionu eur (105,595 milionu korun)
Plzeň v létě bojovala o Champions League v kvalifikaci, ale po vyřazení s Rangers ve 3. předkole se přesunula do základní fáze Evropské ligy. Tam už bonusy a prémie nejsou tak štědré jako o patro výš, ale v případě úspěšných výsledků si lze vydělat rovněž pěknou sumu.
Plzeň byla po základní fázi jediným neporaženým týmem soutěže, tři výhry a pět remíz stačilo na čtrnáctou příčku. Účast v úvodním kole vyřazovací fáze, kde vypadla na penalty s Panathinaikosem, přinesla celkem 0,6 milionu eur, asi 15 milionů korun. Celkem si klub na bonusech přišel asi na 13 milionů eur, v přepočtu asi 320 milionů korun.
Asi třetinu obstarala částka za účast v základní fázi 4,31 milionu eur (105,595 milionu korun). Tři výhry nad Malmö, v Římě a v Basileji přinesly do pokladny 1,35 milionu eur a pět remíz 0,75 milionu eur.
Za čtrnáctou příčku v tabulce základní části obdržela Plzeň 1,725 milionu eur, 300 tisíc eur za pozici v elitní šestnáctce a 300 tisíc eur za účast v prvním kole play off. Další peníze už nepřidala. Hodnotový pilíř přispěl necelými čtyřmi miliony eur.
Sparta
Konferenční liga
účast v základní fázi: 3,17 milionu eur (77,665)
Sparta patřila k nejlepším týmům Konferenční ligy, v základní části skončila čtvrtá, ale z pohledu odměn je daleko za Plzní, která byla v průměru Evropské ligy.
Konferenční liga je až soutěží číslo tři, a to jak z pohledu kvality, tak i hodnoty.
Za účast v základní fázi každý z šestatřiceti klubů dostal 3,17 milionu eur, v přepočtu 77,66 milionu korun. Za výhru bere čtyři sta tisíc eur, za remízu 133 tisíc eur.
Sparta k základní částce přidala 1,6 milionu eur za čtyři vítězství a 133 tisíc eur za jednu remízu.
Umístění v elitní osmičce a tím i přímý postup do osmifinále přinesly 1,2 milionu eur, k tomu další milion za čtvrtou příčku v tabulce.
Oba hodnotové pilíře v součtu daly 2,44 milionu eur a příspěvek za tři kvalifikační předkola činil 525 tisíc eur. V součtu to vychází přibližně na čtvrt miliardy korun.
Další peníze si klub mohl vydělat ve vyřazovací fázi, ale hned v osmifinále tvrdě narazil na Alkmaar (1:2 a 0:4). Za čtvrtfinále by si býval přišel na 1,3 milionu eur, za semifinále 2,5 milionu eur, za účast ve finále 4 miliony eur a vítěz dostane ještě další tři miliony eur navíc.
Celkový vítěz Konferenční ligy na bonusech sotva dosáhne základní částky účastníků Ligy mistrů...
Olomouc
Konferenční liga
účast v základní fázi: 3,17 milionu eur (77,665)
Olomouc ve stejné soutěži vydělala zhruba o osmdesát milionů korun méně než Sparta.
Rozdíl udělaly výsledky, umístění v celkové tabulce a hodnotové pilíře, protože evropské poháry Sigma hrála po sedmi letech.
Jinak oba kluby došly do osmifinále, byť Olomouc se do play off kvalifikovala až jako poslední čtyřiadvacátý tým a to ještě s velkým štěstím díky souhře ostatních výsledků, především gólu AEK Atény do sítě Craiovy v patnácté minutě nastavení z penalty.
V úvodním kole vyřazovací fáze si však poradila s Lausanne a za postup mezi nejlepších šestnáct mužstev připsala dvacet milionů korun. Celkem postup do pohárové Evropy přinesl do klubové kasy přibližně víc než 160 milionů korun.