Pepovi věnuju každý gól. Vatajelu skóroval a v slzách vzpomínal na Šurala

Nejdřív si toho komentátoři odvety 1. předkola Evropské ligy mezi Craiovou a ázerbájdžánským týmem Sabail (3:2) příliš nevšimli, ale pro zasvěcené to bylo viditelné zřetelně.

Bogdan Vatajelu v 53. minutě skóroval na 2:0 a proplétal se kolem slavících spoluhráču, kteří mu spěchali gratulovat. On však měl tak trochu jinou motivaci, než juchat s parťáky.

Spěchal ke střídačce, kde si vyžádal připravené bílé triko, na které si nechal udělat společnou fotografi s Josefem Šuralem. Kamarádem a bývalým spoluhráčem ze Sparty, který v dubnu tragicky zahynul při autonehodě v Turecku.

Craiova player Bogdan Vatajelu dedicated his goal against Sabail to former Sparta Prague teammate Josef Sural, who tragically lost his life earlier this year after a minibus carrying Alanyaspor players crashed. pic.twitter.com/G5oXJOKStk