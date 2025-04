Po historickém postupu v evropských pohárech se norský fotbalový klub Bodö/Glimt utápí v euforii. V semifinále je čeká další slavný soupeř – anglický Tottenham.

„Pro nás i celý norský fotbal to znamená strašně moc. Jsme hrdí a dojatí. Více to slovy nedokážu vyjádřit,“ pronesl kouč.

Brankář Nikita Haikin z Bodö/Glimt kyne fanouškům na stadionu v Římě. Norský klub ve čtvrtfinále Evropské ligy vyřadil Lazio v penaltovém rozstřelu.

Norský celek už před týdnem ve čtvrtfinále Evropské ligy zaskočil favorita vítězstvím 2:0. V odvetě Lazio, celkem suverénní vítěz skupinové fáze, skóre vyrovnalo a v prodloužení šlo do vedení, ale hosté si vynutili snížením na 1:3 penaltový rozstřel. A ten jim patřil. Hrdinům z padesátitisícového města Bodö.

Když brankář Nikita Haikin chytil v páté sérii pokus Argentince Tatyho Castellanose, zpečetil první postup norského klubu do semifinále evropských pohárů.

„Když jsem tu ránu vyrazil, neuvědomil jsem si, že je konec. Až když jsem viděl běžet kluky, všechno mi došlo a rozběhl jsem se taky. Píšeme historii norského fotbalu,“ řekl Haikin, rodák z Izraele, jenž na mládežnických úrovních reprezentoval Rusko.

Trenér Knutsen byl pyšný na svůj tým. „Doufám, že půjdeme příkladem všem ostatním. Když jsme do mohli dokázat my, zvládnou to i oni. Není to nemožné,“ vzkázal.

Bodö/Glimt se 1. a 8. května poměří s Tottenhamem. „Budou to mít těžké. V Bodö to budou mít všichni nesmírně těžké,“ připomněl záložník Lazia Gustav Isaksen, že město leží za polárním kruhem a je jedním z nejseverněji položených hřišť ve světovém fotbale.