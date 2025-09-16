Tři minuty tma, ticho a z reproduktoru zase uslyší: „Soustřeďte se na dýchání. Neměli byste ani polknout.“
Jakmile v kostelním tichu polknete, což se samozřejmě děje, všichni ostatní to slyší a diví se, že jste nevydrželi.
„Soustřeďte se na dýchání.“
Ale proč vlastně?
„Abychom se naučili udržet koncentraci. Abychom nevypnuli, což bývá při zápasech zásadní. Přitom já se hrozně často načapal, jak jsem myšlenkami jinde. Nudilo mě to, ale zároveň postupem času vnímáte, jak vás to posouvá. Velká škola života,“ vzpomene si mladý obránce Lucas Kubr, který 200 kilometrů nad polárním kruhem v norském klubu Bodö/Glimt podstupoval životní test.
Ve středu proti Bodö nastoupí Slavia ve velké premiéře Ligy mistrů.
Kdyby chtěl, už dávno mohl Knutsen trénovat reprezentaci. Nebo v Premier League. Lanařil ho Ajax. Luxusní nabídku poslal Celtic Glasgow. A on? Děkuju, nechci.