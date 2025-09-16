Kouč největší hvězdou. Norský Trpišovský nařizuje sedět ve tmě, velkokluby odmítá

Premium

Fotogalerie 18

Trenér Bodö/Glimt Kjetil Knutsen po zápase se Sandefjordem. | foto: Profimedia.cz

Jan Palička
Když se zrovna nehrál zápas, scházeli se na stadionu každé ráno před devátou. Snídaně a trénink až pak. Kdy až pak? Až po meditaci, kterou vyžadoval zarputilý trenér Kjetil Knutsen. Patnáct minut ve tmě. Fotbalisté si sednou do křesílek, zavřou oči a v temné místnosti dostanou jasný pokyn: „Soustřeďte se na dýchání. Soustřeďte se na sebe. Nesmíte vypnout.“

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Tři minuty tma, ticho a z reproduktoru zase uslyší: „Soustřeďte se na dýchání. Neměli byste ani polknout.“

Jakmile v kostelním tichu polknete, což se samozřejmě děje, všichni ostatní to slyší a diví se, že jste nevydrželi.

„Soustřeďte se na dýchání.“

Ale proč vlastně?

„Abychom se naučili udržet koncentraci. Abychom nevypnuli, což bývá při zápasech zásadní. Přitom já se hrozně často načapal, jak jsem myšlenkami jinde. Nudilo mě to, ale zároveň postupem času vnímáte, jak vás to posouvá. Velká škola života,“ vzpomene si mladý obránce Lucas Kubr, který 200 kilometrů nad polárním kruhem v norském klubu Bodö/Glimt podstupoval životní test.

Ve středu proti Bodö nastoupí Slavia ve velké premiéře Ligy mistrů.

Kdyby chtěl, už dávno mohl Knutsen trénovat reprezentaci. Nebo v Premier League. Lanařil ho Ajax. Luxusní nabídku poslal Celtic Glasgow. A on? Děkuju, nechci.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

1. kolo

PSV Eindhoven vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 1.83
  • 4.04
  • 4.25
Athletic Bilbao vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 4.65
  • 3.59
  • 1.87
Tottenham vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.88
  • 3.85
  • 4.20
Real Madrid vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.39
  • 5.34
  • 7.74
Juventus FC vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 2.01
  • 3.63
  • 3.89
Benfica Lisabon vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.22
  • 6.84
  • 14.40
SK Slavia Praha vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 1.79
  • 4.09
  • 4.17
Olympiakos Pireus vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 1.40
  • 4.76
  • 8.19
Paris Saint-Germain vs. Atalanta Bergamo //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.48
  • 4.68
  • 6.45
Liverpool vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
17.9. 21:00
  • 1.58
  • 4.28
  • 5.57
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Play-off

Kompletní los

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Kouč největší hvězdou. Norský Trpišovský nařizuje sedět ve tmě, velkokluby odmítá

Premium

Když se zrovna nehrál zápas, scházeli se na stadionu každé ráno před devátou. Snídaně a trénink až pak. Kdy až pak? Až po meditaci, kterou vyžadoval zarputilý trenér Kjetil Knutsen. Patnáct minut ve...

16. září 2025

KVÍZ: Slavia v Lize mistrů: první střelec, příběh Čaroděje i nechtěný rekord. Vzpomínáte?

Poprvé před osmnácti a podruhé před šesti lety. Fotbalová Slavia se těší na třetí účast v prestižní Lize mistrů, která pro ni odstartuje domácím utkáním s norským Bodö/Glimt. Vzpomínáte, čím si ve...

vydáno 16. září 2025

Další odvolaný trenér. Po třech zápasech Mönchengladbach vyhodil Seoaneho

Bývalý trenér Leverkusenu Erik ten Hag se na začátku září stal nejrychleji odvolaným trenérem v historii německé bundesligy. Teď jeho kroky následuje Gerardo Seoane, kterého trápící se Borussia...

15. září 2025  19:37

Opava v druholigové dohrávce porazila Ostravu, jedinou branku dal Ndiaye

Fotbalisté Opavy v dohrávce 9. kola druhé ligy porazili na svém hřišti rezervu Ostravy 1:0. Domácí se posunuli v tabulce na třetí místo o bod před slezského rivala, navíc mají zápas k dobru.

15. září 2025  19:28

Trpím víc než fanoušci, řekl Amorim po prohře v derby. Odvolají ho United?

V tuhle chvíli to vypadá jako čekání na nevyhnutelné. Trápení fotbalistů Manchesteru United nebere konce a budoucnost trenéra Rúbena Amorima je nejistá. Po prohře v derby se City (0:3) a mizerném...

15. září 2025  17:04

Favorité týmy z Anglie, Slavia do play off neprojde. Jak vypadá predikce Ligy mistrů?

První test v novém hávu co do atraktivity obstál: průměrně v minulé sezoně fotbalové Ligy mistrů padlo 3,27 gólu na zápas, což je nejvyšší číslo za posledních padesát let. Jen ve finále viděli diváci...

15. září 2025  15:39

Pomezní mával ofsajd, hlavní sudí však hru nezastavil. A za chvíli dala Plzeň gól

Měla dva vyloučené a jediný gól dostala po situaci, která po chybně neodpískaném přestupku z předchozí akce vůbec následovat neměla. Kuriózní a nešťastný zápas prožila v sobotu fotbalová Olomouc,...

15. září 2025  14:30

Tekijaški mě nenechal ani hnout, štvalo Vechetu. Na oblíbeného parťáka dál čeká

Pardubické angažmá ani náhodou neodstartovalo podle jeho představ. Hned v 18. minutě pokazil rozehrávku ve středu hřiště a pramenil z ní první gól soupeře. Útočník Filip Vecheta pak musel v Jablonci...

15. září 2025  12:26

Oslava výročí, jak se patří. Hradec sejmul lídra, Sparta v lize poprvé selhala

Když ho v létě vedení nepustilo za snovým angažmá do italského Coma, mohlo ho to zlomit. Místo toho Adam Zadražil, gólman fotbalového Hradce Králové, v neděli prožil možná životní zápas. Vychytat...

15. září 2025

Nefungovaly mi nohy, uznal Fortelný. Pomůže proslov zkušeného Krejčího?

Zaujal geniální gólovou nahrávkou Matěji Pulkrabovi, teplické ligové soužení však ani rekrut z Jablonce Jan Fortelný zastavit nedokázal. „Bylo hodně znát, že jsem vypadl z herního vytížení a dlouho...

15. září 2025  9:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Snad tu zas půjdu vzhůru. Samek o krizi v Itálii, čekání na gól i novém začátku

Dva roky čekal „sešívaný Ital“ Daniel Samek na další trefu. V sobotu se záložník Artisu Brno dočkal a věří, že se zase rozjede do formy, díky které šel ze Slavie do Lecce.

15. září 2025  9:18

NEJ Z LIGY: Štormanova paráda i výtečný Zadražil. Začnou se Pardubice zvedat?

Po osmi kolech má fotbalová Chance Liga nového lídra. Sparta totiž zaváhala na půdě Hradce Králové, jenž podržel gólman Zadražil, a pustila před sebe Slavii, kterou nerozhodila ani fantastická trefa...

15. září 2025  8:20

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.