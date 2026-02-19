A to jsme nehráli dobře. Trenér Bodö/Glimt po triumfu nad Interem překvapil

Kde by dneska byli, pokud by Ivan Schranz během posledního útoku neselhal ve vyložené šanci? Kde by byli, pokud by chvíli předtím slávisté špatně neřešili návrat během rychlého protiútoku? Kde by fotbalisté Bodö/Glimt byli, kdyby loni v září v úvodním zápase Ligy mistrů v Edenu zázračně neuhráli remízu 2:2?
Jens Petter Hauge z Bodö/Glimt slaví gól v úvodním duelu play off Ligy mistrů...

Jens Petter Hauge z Bodö/Glimt slaví gól v úvodním duelu play off Ligy mistrů proti Interu Milán. | foto: Reuters

Carlos Augusto z Interu Milán (uprostřed) v hlavičkovém souboji s hráči...
Obránce Interu Acerbi zakládá útočnou akci proti Bodö/Glimt.
Sondre Fet z Bodö/Glimt oslavuje svůj gól Interu Milán.
Kapitán Interu Milán Lautaro Martínez v zápase Ligy mistrů s Bodö/Glimt.
Určitě ne ve vyřazovací fázi Champions League, v níž v úvodním kole porazili loňského finalistu Inter Milán 3:1. „A to si myslím, že jsme neodehráli špičkový zápas, byli jsme hodně nepřesní,“ překvapil trenér Kjetil Knutsen.

Norské mužstvo, které domácí utkání hraje na umělé trávě a ve městě za polárním kruhem, je v Lize mistrů nováčkem. Na Slavii ve své premiéře v soutěži prohrávalo 0:2, nedalo penaltu, ale v závěru dvěma góly srovnalo.

Soumrak italských klubů v Lize mistrů

Inter Milán prohrál o dva góly na stadionu Bodö/Glimt (1:3), Atalanta si veze stejné manko z Dortmundu (0:2) a Juventus je na tom po úvodním utkání play off ještě hůř, na Galatasarayi podlehl o tři branky 2:5.

A to Neapol, čtvrtý italský zástupce v Lize mistrů, do vyřazovacích bojů vůbec nepostoupila.

Podobně dopadly italské kluby už loni: Juventus, AC Milán i Atalanta nezvládly úvodní kolo play off. Jen Inter byl výjimkou, když se probil až do finále.

V následujících pěti duelech však nevyhrálo a získalo jen dva body za další remízy s Tottenhamem a v Dortmundu. Ale leden všechno změnil. Nejdřív to na závěr základní části odnesly silné týmy – Manchester City (3:1) s Atlétikem Madrid (2:1) a teď také Inter Milán.

To přece nemůže být náhoda.

Po výhře v Madridu nelze ani namítat, že je úspěšné jen doma na umělce.

„Hráli jsme proti velmi silnému soupeři, ale dali jsme pěkné góly. Pozitivní je, že jdeme do dalšího zápasu s vědomím, že máme na víc, než co jsme převedli dnes,“ prohlásil Knutsen.

„Měli jsme i štěstí,“ poukázal na dvě soupeřovy střely, které skončily na tyči. „Taky jsme byli hodně efektivní, ale jinak to byl od nás průměrný výkon. Dobrý výsledek, ale průměrný výkon,“ dodal kouč.

To pak je výsledek spíš obžalobou Interu, který v minulé sezoně v play off vyřadil Feyenoord, Bayern i Barcelonu, padl až ve finále s Paris St. Germain.

Příští týden v odvetě na San Siru bude mít co dělat, aby si letos zahrál aspoň osmifinále. K postupu potřebuje vyhrát o tři branky.

„Bude to nový zápas. Nemůžeme jen hluboko bránit a doufat v brejky, musíme i útočit. Bude to rozhodně velmi těžké,“ varuje Knutsen.

Přitom koho by loni v polovině září napadlo, že Bodö/Glimt bude v únoru blízko osmifinále. „Byl to velmi poučný zápas,“ říkal kouč po remíze v Edenu.

Chování Douděry před penaltou? Trochu zvláštní, řekl kouč Bodö. Na hráče byl hrdý

„Jsem na hráče hrdý, že se nevzdali a dokázali se z nepříznivého stavu zvednout. Jsou to pro nás velké zkušenosti. Je skvělé, že jsme v našem prvním zápase v Lize mistrů v historii uhráli bod.“

Nemít ho, Bodö by do vyřazovací fáze vůbec nepostoupilo. A to by při pohledu na poslední tři výsledky byla škoda.

Do play off se protlačilo jako předposlední třiadvacátý tým na poslední chvíli a to ještě díky lepšímu rozdílu skóre, které mělo minus jedna. S devíti body šla dál už jen Benfica Lisabon, stejný zisk už Marseille, Pafosu a Royalu Union St. Gilloise na postup nestačil.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
