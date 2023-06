Vzhůru za polární kruh. Chceme dál a je jedno přes koho, zní z Bohemians

Klokani se po tréninku v Uhříněvsi sešli v jídelně a společně sdíleli jedinečnou událost. Po 36 letech skromný celek z vršovického Ďolíčku zajímalo, na koho narazí v pohárech.

„Los jsem nějak neprožíval,“ vypálil záložník Jan Kovařík, který má z Plzně s evropskými zápasy nejbohatší zkušenosti.

„Já toho tady prožil spoustu,“ pravil bývalý záložník a nyní asistent trenéra David Bartek, jenž v Bohemians strávil takřka celý život a pamatuje všechny vzestupy i pády. „Proto bylo příjemné ten los společně sledovat.“

„Byl jsem malinko nervózní,“ připustil další klokaní „inventář“ Josef Jindřišek, jehož ve dvaačtyřiceti letech čeká kontinentální premiéra. „Ale bylo mi jedno, koho dostaneme, kdyby v osudí byl Real Madrid, tak bych chtěl Real Madrid. Budeme chtít dojít co nejdál,“ pokračoval a přiznal: „Absolutně ten tým neznám.“

Bodö/Glimt Rok založení: 1916

Stadion: Aspmyra (kapacita 8 300 diváků)

Trenér: Kjetil Knutsen

Opory: Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Amahl Pellegrino

Dovolte tedy drobný výčet zajímavostí o Bodö/Glimt, prvním soupeři Bohemians v pohárech v éře samostatného Česka.

Jde o první klub ze severu Norska, který vyhrál domácí pohár (1975) i ligový titul (2020), ten o rok později ještě obhájil. V minulé sezoně skončil druhý za Molde, momentálně nejvyšší soutěž po jedenácti kolech suverénně o deset bodů vede.

Jeho největší hvězdou je Amahl Pellegrino, ve třiatřiceti v životní formě: loňskou sezonu zazářil 25 góly ve 27 startech, aktuálně se v lize trefil už dvanáctkrát a přidal šest asistencí.

Bodö/Glimt vyznává žlutou a černou barvu a od začátku sedmdesátých let je jedním z jeho symbolů i zubní kartáček. Ano, čtete správně – neobvyklým předmětem tehdy nejhlasitější příznivci řídili pokřiky (protože na cesty si každý zabalil aspoň kartáček) a dnes je tradicí, že obří makety patří ke kulise na tribunách.

A pozor, v Evropě si udělal víc než solidní jméno. V sezoně 2021/22 to z předkol dotáhl až do čtvrtfinále Konferenční ligy a cestou vypráskal AS Řím vedený José Mourinhem 6:1, loni se dostal do play off o Champions League, po porážce s Dinamem Záhřeb hrál Evropskou ligu a ve skupině s Arsenalem, Eindhovenem a Curychem skončil třetí.

„Nic jednoduchého to asi nebude,“ tuší Bartek. „Kvalitu budou mít,“ doplnil kouč Veselý s tím, že Bodö/Glimt nasbíralo jen o něco nižší koeficient než Plzeň. „Tu jsme v lize dokázali porazit, tak proč bychom nedokázali uspět s Nory.“

Podobně přemýšlel i Kovařík, jenž si v dresu Viktorie zahrál skoro padesát zápasů v Lize mistrů i Evropské lize.

„Chci postoupit a je mi jedno přes jakého soupeře. To je cíl, na který se soustředíme,“ poznamenal a podělil se o své zkušenosti. „Jsou to jiné zápasy, k tomu cestování, trénink v dějišti utkání. Ale fotbal bude pořád stejný a pokud navážeme na výkony z minulé sezony, máme šanci uspět,“ dodal.

Bohemians hrají v Norsku 27. července, odveta je čeká o týden později na Letné. Rádi by nepříjemného protivníka vyřadili a v příštím kole necestovali tak daleko. „Chtěli bychom přivézt takového soupeře, který bude pro naše fanoušky blíž, aby jich tam mohlo vyrazit co nejvíc,“ uvedl Veselý.