Proto milujeme fotbal! Šílený zápas v Lisabonu: obrat Barcelony i šarvátka

Chybělo snad jen, aby hostující kouč Hansi Flick rozpažil ruce a po vzoru gladiátora ze stejnojmenného bijáku z roku 2000 zahlásil na celý stadion: „Are you not entertained?“ neboli v překladu: „Tak co, bavíte se?“

Fanoušci Barcelony a nezaujatí diváci se bavili určitě.

Úterní zápas byl totiž jedním z vrcholů bláznivé sezony slavného klubu. Na jedné straně například skóre 9:2 ve dvou střetnutích s Realem Madrid, ale současně pouze šest získaných bodů za poslední dva a půl měsíce v domácí soutěži, kde se Katalánci od začátku listopadu až nečekaně trápí.

Kouč Barcelony Hansi Flick sleduje utkání s Benfikou.

V Lize mistrů je to ovšem jiná – druhé místo a jistota osmifinále.

Zároveň nepřekvapí, že má Barcelona s přehledem nejlepší útok soutěže, ale současně spolu s Atlétikem Madrid druhou nejslabší obranu v rámci týmů z první poloviny tabulky. Hůř je na tom pouze Benfika, o což se právě Barcelona postarala...

„Byl to šílený zápas. Největším pozitivem byla naše mentalita. Zvládli jsme ho otočit, což je skvělé. Takový je fotbal a proto ho milujeme,“ sypal ze sebe Flick, jenž si v deštivém Lisabonu po vítězné trefě Raphinhy jen nevěřícně shrnul kapuci z hlavy.