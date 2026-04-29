Přísná penalta proti Bayernu. To si má tu ruku strčit do trenek? nechápal expert

Nejdřív ne. Jenže po zhlédnutí záběrů z různých úhlů nakonec Schärer usoudil, že ano.
„To nepochopím. Má si Davies strčit ruku do trenek?“ kroutil hlavou bývalý slovenský útočník Róbert Vittek ve studiu českého vysílatele Nova Sport. „Sudí u VARu vůbec nemá cit pro fotbal. Penalta má velkou pachuť,“ dodal.
Byla tohle ruka na penaltu, nebo ne? 👀
Ať tak či onak, Paris Saint-Germain jde do kabin s vedením 3:2!
„Je jasně vidět, že se balon nejdřív otře o nohu, tím pádem nemíří přímo na ruku. O penaltě nemůže být řeč,“ kritizoval bývalý nizozemský záložník Clarence Seedorf ve studiu Amazon Prime. Stejně na situaci pohlíží Alan Shearer, někdejší anglický útočník: „Nemá tomu v té rychlosti jak uhnout, nesmysl.“
Davies v tu chvíli bránil centr Ousmaného Dembélého z PSG a jakmile francouzský vítěz Zlatého míče kopl, kanadský bek se natočil bokem, rozpojil ruce za zády a jedna z nich mu rotací vykoukla vedle těla. A balon, který se těsně předtím odrazil od stehna, ji trefil.
„Souhlasím s Alanem,“ překvapil ve studiu bývalý sudí Mark Clattenburg. „Sice v posledních sezonách vídáme spíš větší toleranci k rukám, což se často probírá. Ale když se podíváte, jak k tomu došlo, po odrazu a s rukou blízko těla, nemyslím si, že penalta měla být odpískána,“ doplnil.
Je to podobná situace, za kterou v pohárovém derby na jaře 2024 pykal slávistický obránce Tomáš Vlček. Po centru sparťana Adama Karabce v prodloužení tečoval balon stehnem a následně rukou. Za což sudí Karel Rouček na doporučení videoasistenta rozhodující penaltu odpískal.
|
Teď došlo k podobné situaci. Na mnohem větším jevišti.
„Tahle penalta se moc neshoduje s mými poznámkami ze semináře,“ přispěl na sociální síti X bývalý záložník a ligový expert Zdeněk Folprecht obrázkem s výpisky: „Odraz, nebo lehká teč? Od těla do ruky – není ruka. Lehká teč a nepřirozená poloha – je ruka. Letmá teč se nepočítá. Od nohy do ruky – jde rukou proti, nenastřelí si to – ruka to je.“
Fotbal je to úžasnej, ale ta penalta se moc neshoduje s mými poznamkami ze semináře...
Podle tohoto výkladu by se penalta neměla pískat ve chvíli, kdy se míč od části vlastního těla odrazí tak, že podstatně změní směr. Co to ale přesně znamená, je pořád na výkladu jednotlivých sudích.
Právě toho se chytá bývalý německý rozhodčí Lutz Wagner. „Míč v tomto případě výrazně nezměnil směr letu a Davies rozšířil plochu svého těla. Proto se podle mě jedná o přestupek a správné rozhodnutí,“ citoval zkušeného sudího server Kicker.
|
Penaltu na 3:2 nakonec proměnil zmiňovaný Dembélé a PSG díky dalším dvěma gólům ve druhé půli vedlo už 5:2. Bayern však udeřil rovněž dvakrát a divoký výsledek 5:4 pro něj do odvety nakonec není tak marný.