Přísná penalta proti Bayernu. To si má tu ruku strčit do trenek? nechápal expert

  9:15
A zase to pravidlo o ruce. Jakmile švýcarského sudího Sandra Schärera zavolali jeho španělští kolegové k obrazovce, fotbalisté Bayernu věděli, že je zle. V nastavení prvního poločasu strhujícího úvodního semifinále Ligy mistrů v Paříži (5:4) totiž opakované záběry odhalily, že hostující obránce Alphonso Davies zablokoval míč rukou. Jenže až poté, co se mu balon odrazil od stehna. Penalta?
Debaty s rozdodčím Sandrem Schärerem během úvodního semifinále Ligy mistrů mezi PSG a Bayernem. | foto: Reuters

Ousmane Dembélé z PSG proměňuje penaltu proti Bayernu.
Moment, který penaltě předcházel. Ousmane Dembélé z PSG si navádí míč na centr,...
Brankář PSG Matvey Safonov se marně natahuje po střele Luise Diaze z Bayernu.
Manuel Neuer se stačil jen ohlédnout za míčem, který do brány Bayernu poslal...
Nejdřív ne. Jenže po zhlédnutí záběrů z různých úhlů nakonec Schärer usoudil, že ano.

„To nepochopím. Má si Davies strčit ruku do trenek?“ kroutil hlavou bývalý slovenský útočník Róbert Vittek ve studiu českého vysílatele Nova Sport. „Sudí u VARu vůbec nemá cit pro fotbal. Penalta má velkou pachuť,“ dodal.

„Je jasně vidět, že se balon nejdřív otře o nohu, tím pádem nemíří přímo na ruku. O penaltě nemůže být řeč,“ kritizoval bývalý nizozemský záložník Clarence Seedorf ve studiu Amazon Prime. Stejně na situaci pohlíží Alan Shearer, někdejší anglický útočník: „Nemá tomu v té rychlosti jak uhnout, nesmysl.“

Davies v tu chvíli bránil centr Ousmaného Dembélého z PSG a jakmile francouzský vítěz Zlatého míče kopl, kanadský bek se natočil bokem, rozpojil ruce za zády a jedna z nich mu rotací vykoukla vedle těla. A balon, který se těsně předtím odrazil od stehna, ji trefil.

„Souhlasím s Alanem,“ překvapil ve studiu bývalý sudí Mark Clattenburg. „Sice v posledních sezonách vídáme spíš větší toleranci k rukám, což se často probírá. Ale když se podíváte, jak k tomu došlo, po odrazu a s rukou blízko těla, nemyslím si, že penalta měla být odpískána,“ doplnil.

Je to podobná situace, za kterou v pohárovém derby na jaře 2024 pykal slávistický obránce Tomáš Vlček. Po centru sparťana Adama Karabce v prodloužení tečoval balon stehnem a následně rukou. Za což sudí Karel Rouček na doporučení videoasistenta rozhodující penaltu odpískal.

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Teď došlo k podobné situaci. Na mnohem větším jevišti.

„Tahle penalta se moc neshoduje s mými poznámkami ze semináře,“ přispěl na sociální síti X bývalý záložník a ligový expert Zdeněk Folprecht obrázkem s výpisky: „Odraz, nebo lehká teč? Od těla do ruky – není ruka. Lehká teč a nepřirozená poloha – je ruka. Letmá teč se nepočítá. Od nohy do ruky – jde rukou proti, nenastřelí si to – ruka to je.“

Podle tohoto výkladu by se penalta neměla pískat ve chvíli, kdy se míč od části vlastního těla odrazí tak, že podstatně změní směr. Co to ale přesně znamená, je pořád na výkladu jednotlivých sudích.

Právě toho se chytá bývalý německý rozhodčí Lutz Wagner. „Míč v tomto případě výrazně nezměnil směr letu a Davies rozšířil plochu svého těla. Proto se podle mě jedná o přestupek a správné rozhodnutí,“ citoval zkušeného sudího server Kicker.

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program a výsledky od semifinále po finále

Penaltu na 3:2 nakonec proměnil zmiňovaný Dembélé a PSG díky dalším dvěma gólům ve druhé půli vedlo už 5:2. Bayern však udeřil rovněž dvakrát a divoký výsledek 5:4 pro něj do odvety nakonec není tak marný.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
6. 5. 21:00
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
29. 4. 21:00
Arsenal
Arsenal
5. 5. 21:00
Atlético Madrid

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Kalkuluje s „obvyklou cenou“

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město potvrdilo, že nabídku obdrželo....

28. dubna 2026  18:27,  aktualizováno  29. 4. 9:36

FIFA navýšila odměny za mistrovství světa. Účastníkům rozdělí až osmnáct miliard

Pohled na stadion před finále fotbalového MS klubů.

Každý účastník letního mistrovství světa si díky této novince přijde na 40 milionů korun navíc. Mezinárodní fotbalová federace FIFA navýšila finanční odměny za šampionát. Mezi všech 48 týmů, ke...

29. dubna 2026  9:19

Přísná penalta proti Bayernu. To si má tu ruku strčit do trenek? nechápal expert

Debaty s rozdodčím Sandrem Schärerem během úvodního semifinále Ligy mistrů mezi...

A zase to pravidlo o ruce. Jakmile švýcarského sudího Sandra Schärera zavolali jeho španělští kolegové k obrazovce, fotbalisté Bayernu věděli, že je zle. V nastavení prvního poločasu strhujícího...

29. dubna 2026  9:15

V offsidu už 14 let. I kvůli historii chceme Viktorku v lize, hlásí žižkovský trenér

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Hráči Viktorie...

Muži v offsidu? Pokud tím rozumíme neúčast mezi českou elitou, jsou v něm fotbalisté Žižkova už 14 let. Apetit dostat se z ústraní zpátky na prvoligové výsluní pod televizní věží roste, loni útočili...

29. dubna 2026  9:08

Vstupenka za 48 milionů? Infantino ceny na MS hájí: Jsme nezisková organizace

Premium
Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa,...

Ano, je to zápas zápasů. Nic lákavějšího a žádanějšího než finále mistrovství světa ve fotbale neexistuje. Ale řekněte: Kolik byste maximálně obětovali za vstupenku na to letošní, které vypukne 19....

29. dubna 2026

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

28. dubna 2026  20:45,  aktualizováno  23:24

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program a výsledky od semifinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstoupila do nejatraktivnější fáze. Semifinále odstartovalo 28. dubna. Prohlédněte si kompletní program hlavní části play off v přehledném článku.

28. dubna 2026  23:03

Cena míru pro Trumpa a pak? FIFA ji nemá udělovat, lobbuje šéfka norského fotbalu

Donald Trump přejímá od Gianniho Infantina Cenu míru FIFA.

Byl to jeden z hlavních bodů programu, když se v prosinci ve Washingtonu losovaly skupiny nadcházejícího mistrovství světa. Donald Trump, americký prezident, dostal od šéfa FIFA Gianniho Infantina...

28. dubna 2026  18:05

United blízko Lize mistrů a Carrick sklízí chválu. Bude trenérem i v příští sezoně?

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

V lednu převzal trápící se mužstvo, během 13 zápasů s ním devětkrát zvítězil a je na dobré cestě ho po dvouleté pauze vrátit do Ligy mistrů. Budoucnost Michaela Carricka na lavičce fotbalistů...

28. dubna 2026  15:18

Žlutá amnestie. Na šampionátu se karty budou mazat po skupinách i po čtvrtfinále

Dánský obránce Victor Nelsson vidí žlutou kartu v baráži s Českem.

I ten největší raubíř bude mít „problémy“ se na mistrovství světa vykartovat. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) schválí, že na blížícím se šampionátu v Americe po každých třech zápasech bude...

28. dubna 2026  12:30

Marcolino, kasovní trhák Ústí? I v lize je takových málo, tvrdí Habanec

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký Alan do...

Své první dva domácí góly za druholigový fotbalový Viagem dal Alan Do Marcolino hlavou, což u této 194 centimetrů vysoké věže z Gabonu asi nikoho nepřekvapí. Ani kouč Svatopluk Habanec ale nečekal,...

28. dubna 2026  8:04

Ťuk ťuk: Nařiďte penaltu! Itálie řeší další skandál, točí se kolem šéfa rozhodčích

Premium
Gianluca Rocchi

Klidně to berte jako důkaz, že i když to nevypadá, vždycky může být ještě hůř. Ačkoli si to asi fotbalová Itálie před necelým měsícem vůbec neuměla představit. Tehdy kvůli barážovému fiasku s Bosnou...

28. dubna 2026

