To byl jen Villarreal, ne Real, že? Blamáž. Na Bayern padá tvrdá kritika

Nejpozději 14. května Bayern oslaví dvaatřicátý ligový titul v historii, desátý za sebou. Ale nic dalšího už v současném ročníku nevyhraje.

„Jedna trofej za sezonu je pro Bayern málo,“ řekl kdysi dlouholetý klubový šéf Uli Hoeness. Je to zoufale málo.

Loni v říjnu tým ostudně vypadl v Německém poháru po debaklu 0:5 v Mönchengladbachu. V úterý nezvládl čtvrtfinálovou odvetu Ligy mistrů proti Villarrealu, papírovému outsiderovi mezi posledními osmi týmy soutěže.

Po prohře 0:1 v prvním duelu ve Španělsku skončila odveta 1:1, když hosté srovnali dvě minuty před koncem.

„Odehráli jsme dobrý zápas, měli jsme tlak. Po takovém průběhu musíme postoupit. Ale místo toho musíme přijmout porážku...Nevím, co říct,“ soukal ze sebe zkušený záložník Thomas Müller.

„Co se týče taktiky a intenzity hry, byl to rozhodně jeden z našich nejlepších zápasů za poslední měsíce. Oni pořádně nevystřelili, jenže nedali jsme na dva nula a jsme venku. Je to hodně hořké,“ řekl trenér Julian Nagelsmann.

V Bayernu je mladý, čtyřiatřicetiletý progresivní kouč prvním rokem. A úspěšný zrovna hned není. Bundesligový titul, jak říká Hoeness, je málo.

Je polovina dubna a Bayern vlastně může zavřít krám. Ligu vyhraje, má devítibodový náskok a do konce sezony zbývá pět kol. „Ještě pět zápasů a pak sbohem. Děkujeme,“ lze se ironicky dočíst v německých médiích.

Nebo také. „To byl jen Villa-rreal a ne Real, že?“

Jak je možné, že to Bayern nezvládl? Mužstvo není zrovna ve formě, to je jedna věc. A také narazil na odhodlaného a maximálně motivovaného soupeře.

Všimněte si slov zkušeného záložníka Dani Pareja z Villarrealu, města s padesáti tisíci obyvateli nedaleko Valencie.

„Když nás k Bayernu vylosovali, tak trenér, kterého ani neznám, se Villarrealu vysmíval. Říkal, že postup si chce Bayern zajistit už po prvním zápase u nás. My to vnímali jako nedostatek respektu. Když si odplivneš, někdy to dopadne na tebe.“

Bayernu se první zápas hrubě nepovedl. Za těsnou prohru mohl být rád, Villarreal měl další velké šance. Sám Nagelsmann před odvetou přiznal: „Doma je musíme potrestat za to, že nás nechali žít.“

Jenže nepotrestali. Nebylo to prostě ono, změna rozestavení na tři stopery a bez Daviese či Gnabryho v základní sestavě postupový výsledek nepřinesla.

„Žádný hráč sice nezklamal, ale také nenadchnul. Nikdo nevykazoval ten vynikající pocit Mia san Mia,“ píše Sportbild. Mia San Mia je klubové motto, v překladu znamená My jsme my. Něco jako my jsme Bayern, nikdo není víc.

„Pro Nagelsmanna je to vážně průšvih. A je zapotřebí si položit ty správné otázky,“ upozorňuje Sportbild.

V komentáři zmiňuje přestupovou politiku sportovního ředitele Hasana Salihamidžiče. Dále pak jestli další plánované přestupy Gravenbercha a Mazraouiho z Ajaxu Amsterdam tým skutečně posílí.

Jestli prodloužit smlouvy s hvězdami Lewandowskim, Müllerem, Neuerem, Gnabrym, nebo sáhnout k zásadní změně.

A samozřejmě také práci Juliana Nagelsmanna. „Je ofenzivní taktika s touto obranou v mezinárodním srovnání ta správná?“

Lewandowski, Müller, Neuer i Gnabry mají smlouvu ještě na další sezonu. Může se však stát, že ne všichni ji dodrží. Často se spekuluje právě o polském střelci, naposled o jeho možných námluvách s Barcelonou.

„Nejsme blázni, abychom poslali pryč hráče, který nám dá třicet čtyřicet gólů každou sezonu,“ prohlásil v televizním rozhovoru po vyřazení klubový šéf Oliver Kahn.

„Dnešní večer je pro nás i naše fanoušky mimořádně těžký, jsme zklamaní. Hráči do zápasu dali všechno. Těžko mohlo být nasazení a vůle větší. Ale nebudeme tady brečet, příští rok máme další šanci,“ zdůraznil Kahn.