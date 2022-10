Zážitek nejspíš bez Staňka. Plzeň čeká nejtěžší zápas v Lize mistrů

Viktoria Plzeň v letošní Lize mistrů, díl třetí.

Soupeř: Bayern Mnichov.

„Těšíme se. Před pár dny jsme zažili Barcelonu, tohle bude podobné,“ přemítal záložník Václav Pilař.

„Další svátek pro nás, skvělý soupeř, skvělý stadion. Přijede se podívat i máma,“ povídal nadšeně obránce Milan Havel.

Na Barceloně český šampion prohrál 1:5, poté doma s Interem Milán 0:2. Bayern se jeví jako ještě silnější protivník. Na Interu vyhrál 2:0, stejným výsledkem si poradil i s Barcelonou.

„Hraje víc přímočaře, chce dávat pořád góly, Barcelona přece jen občas míč víc přidrží,“ srovnával Pilař.

Plzeň se na třísetkilometrovou cestu autobusem vydala sice se svou největší oporou, ale gólman Staněk čelit Manému, Sanému, Musialovi či Gnabrymu nejspíš nebude.

Levou ruku měl zafixovanou do ortézy, aby šetřil bolavé rameno. Zranění utrpěl před týdnem při utkání reprezentace v Lize národů ve Švýcarsku (1:2), po nárazu si ramenem hnul.

„Pořád to cítí, je to hodně specifické. On je samorost, práh bolesti má posunutý, sám by určitě chytat chtěl, ale asi to nepůjde,“ podotkl Horváth.

Bayern Mnichov - Viktoria Plzeň zápas Ligy mistrů v úterý od 18:45, sudí Dabanovič (Černá Hora) Předpokládané sestavy

Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Goretzka, Sabitzer - Sané, Musiala, Mané - Choupo-Moting. Plzeň: Tvrdoň - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Čermák - Kopic, Vlkanova, Mosquera - Chorý. Absence: Hernández, Sarr (oba zranění), Kimmich, Müller (oba nemoc), Coman (rekonvalescence) - Bucha (trest za ČK), Staněk ?, Sýkora (oba zranění), Kliment (rekonvalescence), Dedič, Kaša, Řezník (všichni chybí na soupisce).

Šance pořád je. Kdyby to opravdu nešlo, životní zápas zakusí Marián Tvrdoň. Vysoký slovenský gólman ještě na jaře 2021 chytal míče v druhé lize v Ústí nad Labem.

O víkendu teprve potřetí nastoupil v české nejvyšší soutěži, na Bohemians tým remizoval 1:1.

„Podržel nás, měl tam skvělé zákroky. Na Bayernu to pro něj bude křest ohněm,“ podotkl Horváth.

„Jo, věřil bych si a za tu šanci bych byl moc rád. Záleží, jak na tom bude Jindra. A pak i na trenérech, na koho by případně ukázali,“ poznamenal Tvrdoň.

Jeho konkurentem je Martin Jedlička, někdejší český reprezentant do 21 let, účastník loňského Eura ve Slovinsku. I on by rád byl u toho.

„S trenéry jsme si řekli, že dva zápasy vždy půjdu na lavičku já, dva Jedla a budeme se střídat. Takhle jsme to měli nastavené i minulou sezonu, jsme s tím v pohodě.“

Další změny v sestavě se spíš čekat nedají.

Zadní řada Havel, Hejda, Pernica, Jemelka. V záloze potrestaného Buchu může nahradit Čermák, ve středu pole bude s Kalvachem a Vlkanovou. Na levou stranu je jasný Mosquera a na hrotu Chorý.

Připraven je po uzdravení na křídlo Kopic, Pilař či Jirka. Chybí Sýkora, jenž je mimo hru do konce podzimu.

Tabulka skupiny C Tým Z V R P S B 1. Bayern Mnichov 2 2 0 0 4:0 6 2. FC Barcelona 2 1 0 1 5:3 3 3. Inter Milán 2 1 0 1 2:2 3 4. FC Viktoria Plzeň 2 0 0 2 1:7 0

Bayern bude postrádat nemocné Kimmicha s Müllerem. O víkendu konečně vyhrál v bundeslize, když smetl Leverkusen 4:0. Předtím třikrát remizoval a prohrál v Augsburgu, v tabulce je třetí.

„Jako že nebyl ve formě?“ zasmál se Horváth. „Ne, Bayern ve formě je a byl. Jen nedával šance, kterých měl hodně. Pro nás se nic nemění.“

Plzeň se do Mnichova k zápasu Ligy mistrů vydala podruhé v její novodobé éře, před devíti lety podlehla 0:5.

„Spousta lidí, velké teplo a moc jsme se nedostali k míči,“ vzpomínal s úsměvem plzeňský asistent.

„V naší lize se s takovou kvalitou nepotkáme. Bayern, Barcelona, Inter si vybírají nejlepší hráče z celého světa. My se s nimi pokusíme srovnat v pro nás výjimečném zápase,“ zdůraznil Horváth.

„Musíme všichni podat nadstandardní výkon a doufat, že Bayern nebude mít svůj den. Když tam bude i jeden podprůměrný výkon, stačit to nebude.“