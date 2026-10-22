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Schick navlékl kapitánskou pásku a jeho Leverkusen vyhrál v Evropské lize i potřetí

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  21:25

Patrik Schick s kapitánskou páskou slaví gól se spoluhráči z Leverkusenu. | foto: ČTK

Fotbalisté Bayeru Leverkusen s Patrikem Schickem v sestavě vyhráli v Evropské lize i třetí zápas. Na půdě OFI Kréta zvítězili 2:0 a vedou tabulku s devíti body a skóre 8:0. Slaví i Ferencváros, přemožitel Plzně z minulého kola. Neporažený zůstává anglický Sunderland.

V úvodu soutěže se z Kréty vracel s prázdnou Hoffenheim, ale další zástupce bundesligy na řeckém ostrově uspěl. Dva góly v rozpětí čtyř minut vstřelil čtyřiatřicetiletý bývalý německý reprezentant Hofmann, který poprvé v sezoně dostal příležitost v základní sestavě a dokonale ji využil. Schick odehrál 64 minut, čtyřikrát se dostal ke střele, ale desátou branku v sezoně nepřidal. Bayer v Evropské lize ještě nedostal gól a napříč soutěžemi vyhrál šestý zápas v řadě.

Ferencváros Budapešť po výhře nad Plzní překonal i Torreense z druhé portugalské ligy výsledkem 4:1. Na gól Nigerijce Deleho sice Španěl Pozo ještě odpověděl efektními nůžkami, ale Argentinec Gómez po přihrávce exsparťana Srba Birmančeviče vrátil domácím vedení. Ti pak přidali ještě další dvě branky a připsali si také třetí vítězství.

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Sunderland v Premier League po čtyřech porážkách v řadě klesl na dno tabulky, ale v Evropské lize se mu zatím dařilo. Zpočátku to platilo i v Poznani, kde už ve druhé minutě daroval hostům gól brankář Lis chybnou rozehrávkou a Ukrajinec Tutěrov to pohotově využil. Střídající Švéd Bengtsson odvrátil porážku a polský mistr po remíze 1:1 opustil poslední příčku.

Dosavadní lídr Juventus Turín je podle sázkových kanceláří největším favoritem na zisk druhé nejvýznamnější evropské klubové trofeje, ale proti Rennes to nepotvrdil. Rychle se sice ujal vedení po střele Turka Celika, ale už za deset minut jordánský útočník Taamari vyrovnal.

Pak Senegalec Dia proměnil penaltu a Stará dáma opět sklízela pískot stejně jako při víkendové prohře 0:3 s Laziem Řím. Pokutový kop na druhé straně zužitkoval Němec Woltemade. Dvě minuty před koncem tribuny opět slavily, ale jen do okamžiku, kdy video odhalilo ofsajd.

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Union St.Gilloise porazil Hapoel Beer Ševa 4:0. Skóre otevřel z penalty Rakušan Florucz, který naskočil až v průběhu prvního poločasu a dál stříleli jen domácí. Ondřej Kričfaluši byl ale jen mezi diváky, od zápasu v Lize národů ve Wembley je na marodce

Dinamo Záhřeb ve dvou předchozích kolech nedostalo ani gól, ale Nijmegen jeho obranu překonal hned čtyřikrát. Beljo, který před týdnem rozhodl zápas s Anderlechtem, dvěma brankami jen zmírnil první porážku chorvatského týmu.

Evropská liga

3. kolo

Ararat-Armenia - Alkmaar 0:4 (0:2)
Branky: 27. a 76. Patati, 21. Byskov, 79. Meerdink
Dinamo Záhřeb - Nijmegen 2:4 (2:2)
Branky: 33. a 37. Beljo - 45.a 54. Linssen, 25. Bischoff, 80. Chery
Ferencváros Budapešť - Torreense 4:1 (1:1)
Branky: 20. Dele, 58. Gómez, 80. vlastní Diadié, 89. Lisztes - 23. Pozo
Juventus Turín - Rennes 2:2 (1:2)
Branky: 5. Celik, 67. Woltemade z pen.- 15.Taamarí, 43. Dia z pen.
Lech Poznaň - Sunderland 1:1 (0:1)
Branky: 70. Bengtsson - 2. Tutěrov
OFI Kréta - Leverkusen 0:2 (0:2)
Branky: 35. a 37. Hofmann
Saint-Gilloise - Hapoel Beer Ševa 4:0 (1:0)
Branky: 60. a 81. Smith, 45.+1 Florucz z pen., 77. Aquino
Sturm Štýrský Hradec - Olympique Marseille 1:0 (1:0)
Branka: 13. Diakité.

21:00 Besiktas Istanbul - Crystal Palace, Bournemouth - AC Milán, Celje - Salcburk, Celtic Glasgow - Celta Vigo, Hoffenheim - Lyon, Bialystok - Anderlecht, Lilleström - San Sebastian, Olympiakos Pireus - Sparta Praha, Omonia Nikósie - Benfica Lisabon, Viktoria Plzeň - Levski Sofia.

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4. kolo

AC Sparta Praha vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 5.52
  • 4.58
  • 1.50
Lillestrom SK vs. FC Viktoria Plzeň //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 2.50
  • 3.24
  • 2.80
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3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LeverkusenLeverkusen 3 3 0 0 8:0 9
2. FerencvárosFerencváros 3 3 0 0 9:3 9
3. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 2 1 0 8:1 7
4. Juventus FCJuventus 3 2 1 0 9:3 7
5. Sunderland AFCSunderland 3 2 1 0 4:2 7
6. Benfica LisabonBenfica 2 2 0 0 6:1 6
7. Besiktas IstanbulBesiktas 2 2 0 0 7:3 6
8. AZ AlkmaarAlkmaar 3 2 0 1 6:2 6
9. BournemouthBournemouth 2 2 0 0 5:1 6
10. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 2 0 0 4:0 6
11. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
12. Olympiakos PireusPireus 2 2 0 0 3:1 6
13. Stade RennesRennes 3 1 2 0 4:3 5
14. AC Sparta PrahaSparta 2 1 1 0 5:2 4
15. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 1 1 1 3:4 4
16. Sturm GrazSturm Graz 3 1 1 1 1:3 4
17. NEC NijmegenNijmegen 3 1 1 1 5:8 4
18. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
19. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
20. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 0 1 4:3 3
21. OFI Kréta FCOFI FC 3 1 0 2 3:4 3
22. SCU TorreenseTorreense 3 1 0 2 4:7 3
23. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
24. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
25. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
26. Levski SofiaLevski 2 0 1 1 1:2 1
27. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 3 0 1 2 1:6 1
28. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 0 1 2 1:9 1
29. Anderlecht BruselAnderlecht 2 0 0 2 1:3 0
30. Celta VigoCelta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
31. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 2:5 0
32. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 0 2 1:5 0
33. Celtic GlasgowCeltic 2 0 0 2 2:7 0
34. Olympique MarseilleMarseille 3 0 0 3 1:6 0
35. NK CeljeCelje 2 0 0 2 0:5 0
36. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 3 0 0 3 2:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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