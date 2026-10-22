V úvodu soutěže se z Kréty vracel s prázdnou Hoffenheim, ale další zástupce bundesligy na řeckém ostrově uspěl. Dva góly v rozpětí čtyř minut vstřelil čtyřiatřicetiletý bývalý německý reprezentant Hofmann, který poprvé v sezoně dostal příležitost v základní sestavě a dokonale ji využil. Schick odehrál 64 minut, čtyřikrát se dostal ke střele, ale desátou branku v sezoně nepřidal. Bayer v Evropské lize ještě nedostal gól a napříč soutěžemi vyhrál šestý zápas v řadě.
Ferencváros Budapešť po výhře nad Plzní překonal i Torreense z druhé portugalské ligy výsledkem 4:1. Na gól Nigerijce Deleho sice Španěl Pozo ještě odpověděl efektními nůžkami, ale Argentinec Gómez po přihrávce exsparťana Srba Birmančeviče vrátil domácím vedení. Ti pak přidali ještě další dvě branky a připsali si také třetí vítězství.
|
ONLINE: Plzeň - Levski Sofia 0:1, velká chyba domácích a raduje se Everton Bala
Sunderland v Premier League po čtyřech porážkách v řadě klesl na dno tabulky, ale v Evropské lize se mu zatím dařilo. Zpočátku to platilo i v Poznani, kde už ve druhé minutě daroval hostům gól brankář Lis chybnou rozehrávkou a Ukrajinec Tutěrov to pohotově využil. Střídající Švéd Bengtsson odvrátil porážku a polský mistr po remíze 1:1 opustil poslední příčku.
Dosavadní lídr Juventus Turín je podle sázkových kanceláří největším favoritem na zisk druhé nejvýznamnější evropské klubové trofeje, ale proti Rennes to nepotvrdil. Rychle se sice ujal vedení po střele Turka Celika, ale už za deset minut jordánský útočník Taamari vyrovnal.
Pak Senegalec Dia proměnil penaltu a Stará dáma opět sklízela pískot stejně jako při víkendové prohře 0:3 s Laziem Řím. Pokutový kop na druhé straně zužitkoval Němec Woltemade. Dvě minuty před koncem tribuny opět slavily, ale jen do okamžiku, kdy video odhalilo ofsajd.
|
ONLINE: Olympiakos - Sparta 0:0, hosté přežili velkou šanci Onyemaechiho
Union St.Gilloise porazil Hapoel Beer Ševa 4:0. Skóre otevřel z penalty Rakušan Florucz, který naskočil až v průběhu prvního poločasu a dál stříleli jen domácí. Ondřej Kričfaluši byl ale jen mezi diváky, od zápasu v Lize národů ve Wembley je na marodce
Dinamo Záhřeb ve dvou předchozích kolech nedostalo ani gól, ale Nijmegen jeho obranu překonal hned čtyřikrát. Beljo, který před týdnem rozhodl zápas s Anderlechtem, dvěma brankami jen zmírnil první porážku chorvatského týmu.
Evropská liga
3. kolo
Ararat-Armenia - Alkmaar 0:4 (0:2)
21:00 Besiktas Istanbul - Crystal Palace, Bournemouth - AC Milán, Celje - Salcburk, Celtic Glasgow - Celta Vigo, Hoffenheim - Lyon, Bialystok - Anderlecht, Lilleström - San Sebastian, Olympiakos Pireus - Sparta Praha, Omonia Nikósie - Benfica Lisabon, Viktoria Plzeň - Levski Sofia.