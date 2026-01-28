Kdy a kde sledovat zápas Basilej – Plzeň živě?
Utkání 8. kola ligové fáze Evropské ligy Basilej – Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 29. ledna od 21:00.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Basilej – Plzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Plzeň před týdnem v Evropské lize remizovala s Portem 1:1, když celý druhý poločas hrála bez vyloučeného Vydry a inkasovala až v nastavení.
- Basilej v neděli po otočce a hattricku Shaqiriho zvítězila v Curychu 4:3 a ve švýcarské lize je čtvrtá.
Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?
|Kolo
|Zápas
|Datum
|1. kolo
|Ferencváros – Plzeň 1:1
|čtvrtek 25. září 2025
|2. kolo
|Plzeň – Malmö 3:0
|čtvrtek 2. října 2025
|3. kolo
|AS Řím – Plzeň 1:2
|čtvrtek 23. října 2025
|4. kolo
|Plzeň – Fenerbahce 0:0
|čtvrtek 6. listopadu 2025
|5. kolo
|Plzeň – Freiburg 0:0
|čtvrtek 27. listopadu 2025
|6. kolo
|Panathinaikos – Plzeň 0:0
|čtvrtek 11. prosince 2025
|7. kolo
|Plzeň – Porto 1:1
|čtvrtek 22. ledna 2026
|8. kolo
|Basilej – Plzeň
|čtvrtek 29. ledna 2026
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|Datum
|1. kolo
|Freiburg – Basilej
|1:2
|24. září 2025
|2. kolo
|Basilej – VfB Stuttgart
|2:0
|2. října 2025
|3. kolo
|Lyon – Basilej
|2:0
|23. října 2025
|4. kolo
|Basilej – FCSB
|3:1
|6. listopadu 2025
|5. kolo
|Genk – Basilej
|1:2
|27. listopadu 2025
|6. kolo
|Basilej – Aston Villa
|1:2
|11. prosinec 2025
|7. kolo
|Salzburg – Basilej
|1:3
|22. leden 2026
Basilej – Plzeň
Výkop: čtvrtek 29. ledna, 21:00
VIZITKA SOUPEŘE
FC Basilej
Úspěchy
Zajímavosti před zápasem Basilej – Plzeň:
- Basilej a Plzeň e v pohárech utkají poprvé, v lednu 2018 Plzeň v přípravě porazila Basilej po obratu 2:1
- Plzeň prohrála jediný z minulých 5 pohárových zápasů se švýcarskými soupeři, naposledy vloni v létě přešla v kvalifikaci Ligy mistrů přes Servette Ženeva po porážce 0:1 doma a vítězství 3:1 venku
- Plzeň prohrála jen úvodní ze 3 pohárových duelů na švýcarské půdě
- Plzeň v součtu s přípravou prohrála jediný z posledních 9 zápasů
- Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 10 zápasů a 8 duelů po sobě drží neporazitelnost
- Plzeň má s 3 inkasovanými góly spolu s Freiburgem a Lyonem nejlepší obranu soutěže, zároveň je s 5 nerozhodnými výsledky remízovým „králem“
- Plzeň v předchozích 7 kolech inkasovala už 3 červené karty, v oslabení dohrávala poslední 2 zápasy soutěže
- Basilej dosud v soutěžích UEFA proti českému soupeři nehrála
- Basilej na začátku ledna v přípravě ve Španělsku porazila po obratu Slavii 4:3, Plzeň zvítězila nad jiným švýcarským týmem Luganem 4:2
- Basileji patří v tabulce 27. místo, Plzeň figuruje na 17. příčce a již má jistý postup do vyřazovací fáze
- Basilej vyhrála jen 2 z posledních 7 soutěžních duelů
- Basilej doma 6 soutěžních zápasů po sobě nevyhrála
- Basilej poprvé povede nový trenér Lichtsteiner, který na začátku týdne nahradil odvolaného Magnina
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je domácí Basilej mírným favoritem, její výhru ohodnotili bookmakeři přibližně padesátiprocentní pravděpodobností.
|Basilej – Plzeň
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,96
|3,87
|3,63