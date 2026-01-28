Basilej – Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Autor: ,
  14:40
Plzeňští fotbalisté mají před sebou poslední vystoupení v ligové fázi Evropské ligy. S jistotou postupu do play off nastoupí na hřišti Basileje. Udrží i v osmém duelu neporazitelnost v soutěži? Kde můžete zápas sledovat živě, i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6). | foto: Petr EretMAFRA

Kdy a kde sledovat zápas Basilej – Plzeň živě?

Utkání 8. kola ligové fáze Evropské ligy Basilej – Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 29. ledna od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas BasilejPlzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Plzeň před týdnem v Evropské lize remizovala s Portem 1:1, když celý druhý poločas hrála bez vyloučeného Vydry a inkasovala až v nastavení.
  • Basilej v neděli po otočce a hattricku Shaqiriho zvítězila v Curychu 4:3 a ve švýcarské lize je čtvrtá.

Plzeňský trenér Martin Hyský

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

Rozpis zápasů Viktorie Plzeň v Evropské lize
KoloZápasDatum
1. koloFerencváros – Plzeň 1:1čtvrtek 25. září 2025
2. koloPlzeň – Malmö 3:0čtvrtek 2. října 2025
3. koloAS Řím – Plzeň 1:2čtvrtek 23. října 2025
4. koloPlzeň – Fenerbahce 0:0čtvrtek 6. listopadu 2025
5. koloPlzeň – Freiburg 0:0čtvrtek 27. listopadu 2025
6. koloPanathinaikos – Plzeň 0:0čtvrtek 11. prosince 2025
7. koloPlzeň – Porto 1:1čtvrtek 22. ledna 2026
8. koloBasilej – Plzeňčtvrtek 29. ledna 2026
Rozpis zápasů Basileje v Evropské lize
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloFreiburg – Basilej1:224. září 2025
2. koloBasilej – VfB Stuttgart2:02. října 2025
3. koloLyon – Basilej2:023. října 2025
4. koloBasilej – FCSB3:16. listopadu 2025
5. koloGenk – Basilej1:227. listopadu 2025
6. koloBasilej – Aston Villa1:211. prosinec 2025
7. koloSalzburg – Basilej1:322. leden 2026

Basilej – Plzeň

Výkop: čtvrtek 29. ledna, 21:00
Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Elikašvili (všichni Gruzie) - Ruperti (video, Niz.).
Předpokládané sestavy:
Basilej: Hitz - Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid - Koindredi, Kacuri - Agbonifo, Shaqiri, Otele - Ajeti.
Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Jemelka, Doski - Červ, Valenta - Višinský, Ladra, Souaré - Kabongo.
Absence: Broschinski, Cunemoto, Metinho (všichni zranění), Duranville (není na soupisce), Kaio Eduardo, Vouilloz (oba nejistý start) - Vydra (trest za ČK), Adu (zranění), Paluska (rekonvalescence), Hrošovský, Kadlec, Krčík, Lawal, Slončík, Sojka, Ťapaj, Vašulín (všichni nejsou na soupisce).
Disciplinární ohrožení: Ajeti, Leroy, Vouilloz - Adu, Doski, Jemelka, Hyský (trenér, všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

FC Basilej

  • Rok založení: 1893
  • Klubové barvy: červená a modrá
  • Web: fcb.ch (oficiální stránka)
  • Stadion: St. Jakob-Park — kapacita cca 38 500 diváků, otevřen 2001
  • Trenér: Stephan Lichtsteiner

Xherdan Shaqiri slaví branku Basileje.

Úspěchy

  • Švýcarská Super League: 20× vítěz
  • Švýcarský pohár: 13× vítěz
  • Švýcarský Superpohár: 1× vítěz
  • Evropské poháry:
    • semifinále UEFA Europa League 2013
    • pravidelná účast ve skupinách Ligy mistrů UEFA (zejména v éře 2010–2018)

Zajímavosti před zápasem Basilej – Plzeň:

  • Basilej a Plzeň e v pohárech utkají poprvé, v lednu 2018 Plzeň v přípravě porazila Basilej po obratu 2:1
  • Plzeň prohrála jediný z minulých 5 pohárových zápasů se švýcarskými soupeři, naposledy vloni v létě přešla v kvalifikaci Ligy mistrů přes Servette Ženeva po porážce 0:1 doma a vítězství 3:1 venku
  • Plzeň prohrála jen úvodní ze 3 pohárových duelů na švýcarské půdě
  • Plzeň v součtu s přípravou prohrála jediný z posledních 9 zápasů
  • Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 10 zápasů a 8 duelů po sobě drží neporazitelnost
  • Plzeň má s 3 inkasovanými góly spolu s Freiburgem a Lyonem nejlepší obranu soutěže, zároveň je s 5 nerozhodnými výsledky remízovým „králem“
  • Plzeň v předchozích 7 kolech inkasovala už 3 červené karty, v oslabení dohrávala poslední 2 zápasy soutěže

Plzeňský záložník Lukáš Červ se raduje z gólu v Evropské lize proti FC Porto.

  • Basilej dosud v soutěžích UEFA proti českému soupeři nehrála
  • Basilej na začátku ledna v přípravě ve Španělsku porazila po obratu Slavii 4:3, Plzeň zvítězila nad jiným švýcarským týmem Luganem 4:2
  • Basileji patří v tabulce 27. místo, Plzeň figuruje na 17. příčce a již má jistý postup do vyřazovací fáze
  • Basilej vyhrála jen 2 z posledních 7 soutěžních duelů
  • Basilej doma 6 soutěžních zápasů po sobě nevyhrála
  • Basilej poprvé povede nový trenér Lichtsteiner, který na začátku týdne nahradil odvolaného Magnina

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je domácí Basilej mírným favoritem, její výhru ohodnotili bookmakeři přibližně padesátiprocentní pravděpodobností.

Basilej – PlzeňVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,963,873,63
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

8. kolo

Sturm Graz vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
29.1. 21:00
  • 2.70
  • 3.58
  • 2.41
Stuttgart vs. Young Boys Bern //www.idnes.cz/sport
29.1. 21:00
  • 1.31
  • 5.60
  • 8.24
Panathinaikos Atény vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
29.1. 21:00
  • 4.70
  • 3.58
  • 1.75
Nottingham vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
29.1. 21:00
  • 1.60
  • 4.06
  • 5.14
FC Midtjylland vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
29.1. 21:00
  • 1.77
  • 3.84
  • 4.20
Maccabi Tel Aviv vs. Boloňa //www.idnes.cz/sport
29.1. 21:00
  • 5.96
  • 4.54
  • 1.48
Olympique Lyon vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
29.1. 21:00
  • 2.00
  • 3.60
  • 3.50
Ludogorec Razgrad vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
29.1. 21:00
  • 1.92
  • 3.71
  • 3.67
Lille vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
29.1. 21:00
  • 1.97
  • 3.49
  • 3.69
KRC Genk vs. Malmö FF //www.idnes.cz/sport
29.1. 21:00
  • 1.34
  • 5.07
  • 8.15
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 7 6 0 1 14:3 18
2. Aston VillaAston Villa 7 6 0 1 11:4 18
3. FreiburgFreiburg 7 5 2 0 10:3 17
4. FC MidtjyllandMidtjylland 7 5 1 1 16:8 16
5. SC BragaBraga 7 5 1 1 11:5 16
6. AS ŘímAS Řím 7 5 0 2 12:5 15
7. FerencvárosFerencváros 7 4 3 0 12:7 15
8. Real BetisBetis 7 4 2 1 11:6 14
9. FC PortoPorto 7 4 2 1 10:6 14
10. KRC GenkGenk 7 4 1 2 9:6 13
11. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 7 4 1 2 6:5 13
12. PAOK SoluňPAOK 7 3 3 1 15:10 12
13. StuttgartStuttgart 7 4 0 3 12:7 12
14. Celta VigoCelta Vigo 7 4 0 3 14:10 12
15. BoloňaBoloňa 7 3 3 1 11:7 12
16. NottinghamNottingham 7 3 2 2 11:7 11
17. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 5 0 7:3 11
18. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 7 3 2 2 9:6 11
19. Panathinaikos AtényPanathinaikos 7 3 2 2 10:8 11
20. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 7 3 1 3 12:14 10
21. LilleLille 7 3 0 4 11:9 9
22. Brann BergenBrann 7 2 3 2 9:10 9
23. Young Boys BernYoung Boys 7 3 0 4 8:13 9
24. Celtic GlasgowCeltic 7 2 2 3 9:13 8
25. Ludogorec RazgradLudogorec 7 2 1 4 11:15 7
26. Feyenoord RotterdamFeyenoord 7 2 0 5 10:13 6
27. FC BasilejBasilej 7 2 0 5 9:12 6
28. Red Bull SalcburkRB Salcburk 7 2 0 5 8:12 6
29. FCSBFCSB 7 2 0 5 8:15 6
30. Go Ahead EaglesGA Eagles 7 2 0 5 6:14 6
31. Glasgow RangersRangers 7 1 1 5 4:11 4
31. Sturm GrazSturm Graz 7 1 1 5 4:11 4
33. OGC NiceNice 7 1 0 6 7:14 3
34. FC UtrechtUtrecht 7 0 1 6 3:11 1
35. Malmö FFMalmö 7 0 1 6 3:13 1
36. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 7 0 1 6 2:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Návrat kapitána. Peterka je blízko přesunu z Dukly do Ústí, má být i ve vedení

Kapitán Dukly Jan Peterka diriguje svoje svěřence v zápase se Slavii.

Chystá se velký comeback. Ústecký fotbal se těší na návrat svého bývalého kapitána Jana Peterky, který nosil pásku i v pražské Dukle. V druholigovém klubu se má navíc zařadit do funkcionářské...

28. ledna 2026  13:09

Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se...

Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na...

28. ledna 2026  12:37

Planeta Liga. Děti coby fotbaloví turisté. LFA spouští unikátní projekt

Projekt Planeta Liga má za cíl ukázat dětem ligový fotbal zábavnou formou.

Jak přilákat více dětí na českou fotbalovou ligu? Třeba díky projektu Planeta Liga. Už od prvního jarního kola si mohou holky i kluci na stadionech vyzvednout vesmírný cestovní pas, do něhož budou...

28. ledna 2026  12:05

Od obrázků k realitě za osm let. Kam míří Pafos, který vede boháč ruského původu?

Premium
Fotbalisté Pafosu oslavují historicky první výhru v Lize mistrů.

Od našeho zpravodaje na Kypru Mezi mladými se tomu říká vision board. Na plátno nebo digitálně v počítači si vylepíte různé ilustrace milníků, cílů a přání pro následující rok. A když se na ně soustředíte, říká se, že se vám...

28. ledna 2026

Sága Lurvink: Stoper chce do Sigmy, a tak v Pardubicích trucuje. A vrátí se Zmrzlý?

Pardubický obránce Louis Lurvink (vpravo) hlavičkuje před Benjaminem Nyarkem z...

Sedm posil za zimní přestupové období fotbalové Sigmě nestačí. Po nenasytném posilování v ofenzivě se teď hanácký celek zaměřuje na defenzivu. A vlastně stále i na útok, neboť útočník Dembe se krátce...

28. ledna 2026  8:46

Liga mistrů mi dala hodně, říká Chaloupek. Slavii teď čeká Pafos, jenž hraje o naději

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje ze svého gólu proti Plzni.

Od našeho zpravodaje na Kypru Je jedním z těch slávistů, kteří - i když třeba jen z lavičky - naskočili do každého utkání hlavní fáze aktuální Ligy mistrů. I to je důkaz, jak důležitým článkem sestavy se stoper Štěpán Chaloupek...

28. ledna 2026  7:34

Lásko, tady se ti bude líbit! Folprecht vypráví o Pafosu, posledním soupeři Slavie

Premium
Zdeněk Folprecht v dresu Pafosu.

Když se řekne Pafos, vybaví se mi hlavně super počasí, moře a čas s rodinou. Až potom fotbal. Na Kypru jsem strávil fajn tři roky. Starší syn tam vyrůstal a chodil do anglické školky, mladší se na...

27. ledna 2026

Barca, PSG, City. Projdou všechny přímo do osmifinále? Finiš Ligy mistrů slibuje drama

Slávistický záložník Lukáš Provod se skluzem snaží zastavit Pedriho z Barcelony.

Až se ve středu večer najednou rozehraje osmnáct partií závěrečného dějství základní fáze fotbalové Ligy mistrů, nebude jediná, ve které by „o nic nešlo“. I český zástupce Slavia má o co hrát: o...

27. ledna 2026  18:40

První výhru si chci odškrtnout. Trpišovský o Pafosu i Davidu Luizovi: Předběhl dobu

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Od našeho zpravodaje na Kypru Ještě moment, neběží nám kamery! zdrželi na chvíli kyperští novináři tiskovou konferenci, když se slávistický mluvčí jal představovat řečníky v útrobách limassolského fotbalového stadionu. Pak už se...

27. ledna 2026  17:20

Fotbal řeší bizarní spor o ručníky. Kouč z Anglie nechápe: Proč už nejsou zakázané?

Michael Kayode z Brentfordu si otírá míč ručníkem před autovým vhazováním.

Pro někoho malichernost, pro jiného zásadní téma. „Ručníky mají kvůli autovým vhazováním vyskládané kolem celého hřiště. Nezlobte se, ale já tohle prostě nepochopím,“ čertil se Sean Dyche, trenér...

27. ledna 2026  16:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Růst pardubického fotbalu podpoří hlavní partner Synthesia, sníží i cenu vstupenek

Růst pardubického fotbalu hodlá podpořit Synthesia. (27. ledna 2026)

Společnost Synthesia Nitrocellulose se stala generálním partnerem FK Pardubice. Silná firma tak hodlá dávat desítky milionů ročně do klubu, který se z jasného aspiranta na sestup v krátké době...

27. ledna 2026  15:48

Cíle sportovního ředitele Pardubic: Profit z prodeje hráčů, výhledově Konferenční liga

Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem...

S novým majitelem přišel do fotbalových Pardubice i nový sportovní ředitel Jiří Bílek a velmi vysoké cíle. Nečekejte ale, že klub teď bude pro jejich dosažení investovat stamiliony do hráčských...

27. ledna 2026  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.