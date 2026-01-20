Přijeli pro podpis až z Německa, ale měli smůlu. Jaký byl přílet Barcelony do Prahy?

Dominik Duffek
  13:46aktualizováno  14:29
Nejdřív vyrazilo jen pár zkušených nadšenců, záhy se ale k venkovnímu plotu s výhledem na dráhu vrhl celý dav. „Už přistáli,“ ozývalo se postupně podle toho, kdo zrovna kontroloval aplikaci na sledování letového provozu. A netrvalo dlouho, než Boeing 777-300 s fotbalisty Barcelony vykoukl zpoza třetího pražského terminálu, který má na starost soukromé lety.

Pro fotbalové nadšence je to velká událost.

Španělský obr v Česku. Už ve středu se v Lize mistrů utká se Slavií.

Ale ne každý se na zápas dostane. A už vůbec ne tak blízko svým sportovním idolům, kteří už za malou chvíli sestoupí ze schůdků přistaveného speciálu.

Jenže co to?

„Hele, autobusy. No jo, je to v pytli,“ začne se ozývat z malého hloučku fanoušků a novinářů. Dohromady přijelo na Letiště Václava Havla klidně víc než padesát lidí.

Bylo jasné, že blíž už se k hráčům nedostanou. Dva přistavené autobusy, několik dodávek a také luxusní černé automobily přijely přímo ke stojánku. A fotbalisté byli fuč. Skrz terminál už neprošli.

Přílet barcelonských fotbalistů do Prahy přilákal spousty nadšenců.

Abyste pochopili, jak moc pro některé znamenalo osobní setkání s hráči jako Lewandowski, Pedri či Raphinha, pojďme se mezi přihlížejícími trochu projít.

„Přijeli jsme z Německa, jen pro podpis,“ líčí anglicky matka s dcerou. V rukou mají dresy a kartonovou podložku, na kterou chtěly trikoty napnout, aby se lépe podepisovaly.

Odjedou ovšem s prázdnou. Jako všichni okolo, kteří své štěstí nevyrazili zkusit ještě k hotelu Mandarin Oriental na Malé Straně, kde bude Barcelona bydlet.

Téměř každý přijel v plné výbavě. Dresy, venkovní i domácí, cedule se vzkazy ve španělštině, připravené fotoaparáty i kamery. A také jedny brankářské rukavice. „Jsem tu kvůli Wojciechu Szczesnému,“ hrdě popisuje klučina.

Hned vedle postávají další němečtí fanoušci, kteří do Prahy přiletěli z Frankfurtu, kde pečují o místní fanklub. Na dresu ale neměli jméno hráče, nýbrž trenéra Hansiho Flicka s číslem 1.

I když se sem tam ozvalo anglické či německé slůvko, čeština na terminálu převládala. „Aspoň máme nějaké záběry, sice nemám moc dobrý zoom, ale kámoš mi fotky poslal,“ pokrčí rameny jeden z mládenců, kteří na letiště přijeli společně. Jeho mladší bratr měl na úterní den omluvenku do školy. „Měli jsme mít matematiku i chemii, takže tohle je určitě lepší,“ kývne.

Bořilův poslední půlrok? Do armády už se nechystá a slýchá: Můžeš být dobrý trenér

Slunce a mráz brzy všechny vyžene zpět do centra, někteří sedli do automobilů, jiní objednali taxi a zamířili přímo k hotelu, stejně jako hráči Barcelony.

Z týmu nepřiletěli kapitán a brankář Ter Stegen či zranění Torres, Gavi a Christensen. A také osmnáctiletá hvězda Yamal, který kvůli kartám hrát nemůže.

Španělé měli původně dorazit mnohem později, trénink měli absolvovat doma, ale na poslední chvíli změnili plány. Do Prahy tak v letadle dosedli už v půl jedné, po šesté si pak zatrénují v Edenu.

Ve středu v 21 hodin pak půjde Barcelona do akce. A s ní i pražská Slavia.

Ihned po příletu do Prahy zamířili barcelonští fotbalisté do přistavených autobusů.
Barcelonští fotbalisté vystupují v Praze.
Přílet barcelonských fotbalistů do Česka.
Přílet barcelonských fotbalistů neunikl ani médiím.
7 fotografií
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

7. kolo

FC Kajrat Almaty vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
20.1. 16:30
  • 6.34
  • 4.93
  • 1.49
Bodo/Glimt vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
20.1. 18:45
  • 6.84
  • 5.77
  • 1.40
Villarreal vs. Ajax Amsterdam //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 1.34
  • 5.96
  • 8.16
Tottenham vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 2.83
  • 3.78
  • 2.44
Sporting CP Lisabon vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 4.21
  • 4.36
  • 1.78
Real Madrid vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 1.31
  • 6.13
  • 9.21
Olympiakos Pireus vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 2.33
  • 3.72
  • 3.03
Inter Milán vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 2.71
  • 3.22
  • 2.89
FC Kodaň vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
20.1. 21:00
  • 4.16
  • 3.44
  • 2.01
FK Karabach vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
21.1. 18:45
  • 3.09
  • 3.97
  • 2.13
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 6 6 0 0 17:1 18
2. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
3. Paris Saint-GermainPSG 6 4 1 1 19:8 13
4. Manchester CityManchester City 6 4 1 1 12:6 13
5. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
6. Inter MilánInter 6 4 0 2 12:4 12
7. Real MadridReal Madrid 6 4 0 2 13:7 12
8. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
9. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
10. Borussia DortmundDortmund 6 3 2 1 19:13 11
11. TottenhamTottenham 6 3 2 1 13:7 11
12. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
13. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
14. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. AS MonacoMonaco 6 2 3 1 7:8 9
20. LeverkusenLeverkusen 6 2 3 1 10:12 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
23. NeapolNeapol 6 2 1 3 6:11 7
24. FC KodaňKodaň 6 2 1 3 10:16 7
25. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
26. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
28. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
29. Olympiakos PireusPireus 6 1 2 3 6:13 5
30. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. BruggyBruggy 6 1 1 4 8:16 4
32. Bodo/GlimtBodo/Glimt 6 0 3 3 9:13 3
33. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
34. Ajax AmsterdamAjax 6 1 0 5 5:18 3
35. VillarrealVillarreal 6 0 1 5 4:13 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 6 0 1 5 4:15 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Sejk se upsal Olomouci

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

Přijeli pro podpis až z Německa, ale měli smůlu. Jaký byl přílet Barcelony do Prahy?

Barcelonští fotbalisté vystupují ze speciálu na pražském letišti.

Nejdřív vyrazilo jen pár zkušených nadšenců, záhy se ale k venkovnímu plotu s výhledem na dráhu vrhl celý dav. „Už přistáli,“ ozývalo se postupně podle toho, kdo zrovna kontroloval aplikaci na...

20. ledna 2026  13:46

V italské lize je nejtěžší vítězit, má jasno Fábregas. Jak se mu daří mise v Comu?

Kouč Coma Cesc Fábregas během utkání s Laziem.

Ještě neuplynuly ani dva roky od chvíle, kdy slavili postup do první italské ligy. Tím ale vzestup fotbalového Coma neskončil. Spíš naopak. Klub z oblasti Lombardie se mezi elitou neztratil, aktuálně...

20. ledna 2026  13:16

Bořilův poslední půlrok? Do armády už se nechystá a slýchá: Můžeš být dobrý trenér

Premium
Slávistický kapitán Jan Bořil si zpracovává míč v utkání proti Atalantě.

Zkraje roku slavil hned dva významné milníky. Deset let ve Slavii. Pětatřicet let na světě. „Letí to jako prase,“ oklepe se Jan Bořil, lídr a kapitán fotbalových mistrů z Edenu. Už vyhlíží středeční...

20. ledna 2026

Táborský manažer Táborský: Můj odchod v Budějovicích chápali, válčit s nimi nechci

Ivo Táborský

Platil za jednu z českých tváří nové éry českobudějovického Dynama, když druholigový klub koupila nigerijská podnikatelka Nneka Ede. Pro řadu fanoušků byl odkazem dřívějších let i jistotou a...

20. ledna 2026  11:57

Novinka na českém fotbalovém stadionu. Slavia nabídne na WC menstruační potřeby

Na stadionech Slavie v Edenu a Horních Měcholupech, kde hrají fotbalistky,...

Fotbalová Slavia nabídne od jarní části sezony na dámských záchodech menstruační hygienické potřeby. A to jak na stadionu v pražském Edenu, tak v Horních Měcholupech, kde hrají a trénují fotbalistky.

20. ledna 2026  9:02

Posila pro zdecimovanou obranu. Do Manchesteru City přestupuje Guéhi

Stoper Crystal Palace Marc Guéhi slaví gól do sítě Aston Villy.

Novou posilou Manchesteru City je obránce Marc Guéhi z Crystal Palace. Podle britských médií za anglického fotbalového reprezentanta, jenž má pomoci vyřešit problém v defenzivě zdecimované zraněními,...

19. ledna 2026  17:19

Ze Slavie do Karviné. Slezané pro jaro získali dva mladé defenzivní hráče

Zlínský útočník Stanley Kanu v souboji s Filipem Prebslem z Mladé Boleslavi

Fotbalisty Karviné na jaře posílí dva dvaadvacetiletí defenzivní hráči ze Slavie. Obránce Sahmkou Camara si prodlouží hostování z Edenu, guinejský stoper působil ve slezském týmu už v celém loňském...

19. ledna 2026  16:06

Podrážděná Barcelona: kritika sudích a přerušení vítězné šňůry. Teď ji čeká Slavia

Španělský sudí Gil Manzano v diskuzích s hráči Barcelony a Realu Sociedad.

Hned dvakrát mohli jít do vedení, ale na dva neuznané góly lépe zareagoval soupeř. A když už se fotbalisté Barcelony vrátili do hry, za minutu zase inkasovali. V San Sebastianu padli 1:2. I proto...

19. ledna 2026  15:18

Ostudné finále o Afriku: protest Senegalců, boj o ručník i zvláštně zahozená penalta

Senegalští fotbalisté ve finále afrického šampionátu na protest proti...

Potyčky, dětinské chování, odchod ze hřiště na protest proti verdiktům rozhodčího, rvačky v hledišti. Finále fotbalového Afrického poháru národů mezi domácím Marokem a Senegalem (0:1) přineslo...

19. ledna 2026  14:35

Deset milionů eur v luftu, Sigma ale nekončí. Sejka přilákaly ambice i síla týmu

Václav Sejk v dresu nizozemského Heerenveenu.

Sedm posil. To je bilance fotbalové Sigmy za zimní přestupové období. Nejnovější akvizicí je český útočník Václav Sejk, který přichází z nizozemského Heerenveenu. Olomoucký celek transfer oznámil v...

19. ledna 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Sejk se upsal Olomouci

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52,  aktualizováno  19. 1. 12:10

Šulcovo sólo ohromilo Francii. Krásný pocit, snad góly střílet nepřestanu, zářil

Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.

Lepší důkaz toho, v jaké herní pohodě se teď nachází, než je jeho nedělní gól do sítě Brestu, asi nenajdete. Za půlkou hřiště ladně obešel bránícího hráče, ve vápně se kličkou vyhnul gólmanovi, a...

19. ledna 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.