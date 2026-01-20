Pro fotbalové nadšence je to velká událost.
Španělský obr v Česku. Už ve středu se v Lize mistrů utká se Slavií.
Ale ne každý se na zápas dostane. A už vůbec ne tak blízko svým sportovním idolům, kteří už za malou chvíli sestoupí ze schůdků přistaveného speciálu.
Jenže co to?
„Hele, autobusy. No jo, je to v pytli,“ začne se ozývat z malého hloučku fanoušků a novinářů. Dohromady přijelo na Letiště Václava Havla klidně víc než padesát lidí.
Bylo jasné, že blíž už se k hráčům nedostanou. Dva přistavené autobusy, několik dodávek a také luxusní černé automobily přijely přímo ke stojánku. A fotbalisté byli fuč. Skrz terminál už neprošli.
Abyste pochopili, jak moc pro některé znamenalo osobní setkání s hráči jako Lewandowski, Pedri či Raphinha, pojďme se mezi přihlížejícími trochu projít.
„Přijeli jsme z Německa, jen pro podpis,“ líčí anglicky matka s dcerou. V rukou mají dresy a kartonovou podložku, na kterou chtěly trikoty napnout, aby se lépe podepisovaly.
Odjedou ovšem s prázdnou. Jako všichni okolo, kteří své štěstí nevyrazili zkusit ještě k hotelu Mandarin Oriental na Malé Straně, kde bude Barcelona bydlet.
Téměř každý přijel v plné výbavě. Dresy, venkovní i domácí, cedule se vzkazy ve španělštině, připravené fotoaparáty i kamery. A také jedny brankářské rukavice. „Jsem tu kvůli Wojciechu Szczesnému,“ hrdě popisuje klučina.
Hned vedle postávají další němečtí fanoušci, kteří do Prahy přiletěli z Frankfurtu, kde pečují o místní fanklub. Na dresu ale neměli jméno hráče, nýbrž trenéra Hansiho Flicka s číslem 1.
I když se sem tam ozvalo anglické či německé slůvko, čeština na terminálu převládala. „Aspoň máme nějaké záběry, sice nemám moc dobrý zoom, ale kámoš mi fotky poslal,“ pokrčí rameny jeden z mládenců, kteří na letiště přijeli společně. Jeho mladší bratr měl na úterní den omluvenku do školy. „Měli jsme mít matematiku i chemii, takže tohle je určitě lepší,“ kývne.
Slunce a mráz brzy všechny vyžene zpět do centra, někteří sedli do automobilů, jiní objednali taxi a zamířili přímo k hotelu, stejně jako hráči Barcelony.
Z týmu nepřiletěli kapitán a brankář Ter Stegen či zranění Torres, Gavi a Christensen. A také osmnáctiletá hvězda Yamal, který kvůli kartám hrát nemůže.
Španělé měli původně dorazit mnohem později, trénink měli absolvovat doma, ale na poslední chvíli změnili plány. Do Prahy tak v letadle dosedli už v půl jedné, po šesté si pak zatrénují v Edenu.
Ve středu v 21 hodin pak půjde Barcelona do akce. A s ní i pražská Slavia.