Kouč Barcelony: Tým s takovou chutí musím ocenit, Slavia přinesla svěžest

Nespokojení fanoušci, velmi kritičtí novináři.

„Chápu, čeká se od nás víc, protože jsme Barca. Ale chtěl bych požádat o trpělivost, hra i výsledky se zlepší. A hlavně, vedeme ligu i Champions League jsme taky první,“ citoval Piquého katalánský deník Mundo Deportivo.

Barcelona o víkendu ve španělské lize podlehla na hřišti Levante 1:3, v úterý neskórovala v Champions League proti Slavii. Bylo to poprvé od jara 2018, kdy doma nedala gól, v Lize mistrů dokonce po sedmi letech.

„Neměli jsme zrovna nejlepší den, nehráli jsme jako v ostatních domácích zápasech. Jsme zklamaní, nejen kvůli tomu, že jsme nevyhráli, ale i kvůli tomu, že ten zápas z naší strany nebyl dobrý,“ řekl Valverde před úterní půlnocí na tiskové konferenci po utkání se Slavií.

Hráči i trenér byli soudní. Brali kritiku, sami vyjadřovali nespokojenost a také chválili Slavii.

„Nemyslím si, že bychom hráli tak dobře, abychom si zasloužili tři body,“ přiznal v rozhovoru pro O2 TV záložník Frenkie de Jong. „Slavia nám to hodně ztížila, stejně jako v Praze. Hrála odvážně, měla skvělou taktiku. Jeden maká za druhého. Bavilo mě, jakým způsobem hrála.“

Podobná slova volil i Valverde na tiskovce, snad aby otupil jedovaté připomínky od místních reportérů.

„Slavia je skvělý tým, a to nejen proto, jak odehrála zápasy s námi. Stejně hraje i ve své lize. Málokdo vydrží její tempo. Je dobře, že se takové týmy dostávají do Ligy mistrů, vnášejí do ní osvěžení. Sice jsme přišli o body, ale tým s takovou chutí do hry a nasazením musím ocenit,“ prohlásil Valverde.

Že jste něco podobného už slyšeli? Ano, Maurizio Sarri, tehdejší kouč Chelsea, v dubnu po čtvrtfinále Evropské ligy říkal: „Za posledních dvacet let jsem nezažil tak fyzicky nadupaného soupeře. Takové nasazení, takové zrychlení, tolik naběhaných metrů ve sprintu!“

Přesto Barcelona měla několik velkých příležitostí, ale její hráči selhali v koncovce a mimořádný výkon podal slávistický brankář Ondřej Kolář.

Případným vítězstvím by si Barcelona takřka jistě zajistila postup do osmifinále. „Uvidíme, co bude zapotřebí k tomu, abychom postoupili. Ale je nám jasné, že příště musíme porazit Dortmund,“ zdůraznil Valverde.

„Koncovku jsme řešili špatně, ve vápně jsme se nechovali správně. Nedařilo se nám ani v záloze. Soupeř si sice nevytvořil vyložené šance, ale byl velmi nebezpečný, když nám vzal míč,“ prohlásil kouč.

Může si být jisté, že během následujících týdnů se bude spekulovat o jeho nástupci. Mundo Deportivo nabídlo několik jmen trenérů, kteří by - ať už v blízké budoucnosti nebo až od příštího léta - mohli Valverdeho nahradit.

Eric Ten Hag po sezoně skončí v Ajaxu, Ronald Koeman vede nizozemskou reprezentaci, ale bude u ní pokračovat i po Euru? Nejvážnějším adeptem by však mohl být Marcelo Gallardo, úspěšný trenér River Plate.

„Nerozumím, proč nebyl zvolen nejlepším trenérem roku,“ řekl nedávno uznávaný španělský kouč Pep Guardiola z Manchesteru City.

Bývalého argentinského reprezentanta uznává i Lionel Messi, což jsou pro Gallarda plusové body...